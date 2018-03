Fußball Deutlicher 6:0-Heimsieg des SC Pfullendorf

Der Tabellenführer SC Pfullendorf besiegt in der Fußball-Landesliga den FC Rot-Weiß Salem mit 6:0. Der FC Überlingen spielt Unentschieden gegen den FC Löffingen und der SC Konstanz-Wollmatingen ist mit dem Remis gegen die DJK Villingen unzufrieden.

Fußball, Landesliga

SC Pfullendorf

FC Rot-Weiß Salem

6:0 (2:0)

Der SC Pfullendorf hat seine Meisterambitionen mit einem überzeugenden Erfolg untermauert. Nachdem Rogosic (15.), Akgün (21.) und Stephan Steinhauer (24.) das 1:0 noch knapp verpasst hatten, köpfte der Salemer Tobias Schmid das Leder über seinen Schlussmann Rene Kölle aus 16 Metern unbedrängt ins eigene Tor – 1:0 (25.). Zehn Minuten später wurde Kölle erneut per Heber überlistet, dieses Mal vom Pfullendorfer Luca Gruler, der nach Pass von Abdulahad frei vor dem Gästetor aufgetaucht war und sah, dass der Salemer Keeper früh aus seinem Kasten geeilt war (35.). Das 3:0 hätten Akgün und der Ex-Salemer Gruler noch vor der Halbzeitpause nachlegen können, es blieb aber beim 2:0. Glück hatte der SCP kurz nach der Pause, als nach einem Freistoß von Sabino Spielführer Henning Bröski den Ball knapp am SCP-Kasten vorbeisetzte. Das sollte jedoch die einzige Chance völlig überforderter Gäste bleiben. Im Anschluss rollte Angriff um Angriff auf das Gästetor. Nachdem Kölle erst prächtig gegen Alessandro Sautter pariert hatte, holte Bröski beim Nachschussversuch den Pfullendorfer Daniel Abdulahad von den Beinen. Den Strafstoß verwandelte Neuzugang Mustafa Akgün souverän zum 3:0 (50.). Salem konnte sich kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. Die logische Folge war das 4:0 durch Alen Rogosic (63.) mit einem strammen Schuss aus 17 Metern. Zehn Minuten später drückte Patrick Fähnrich nach einem Eckball das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Infolge zahlreicher Auswechslungen ließ der SCP in der Schlussphase nach. Dennoch machte Mustafa Akgün mit einem Freistoß drei Minuten vor Schluss das halbe Dutzend perfekt und unterstrich damit eine aus SCP-Sicht entzückende Darbietung zum Rückrundenstart. (stl)

Tore: 1:0 (25.) Eigentor, 2:0 (35.) Gruler, 3:0 (50./FE) Akgün, 4:0 (63.) Rogosic, 5:0 (73.) P. Fähnrich, 6:0 (87.) Akgün. – SR: Buuck. – Z: 260.

FC Überlingen

FC Löffingen

2:2 (1:0)

In dieser Partie mussten die Zuschauer bis zur 17. Minute auf die erste Torchance warten. Nach einem Zuspiel von Gaudig verfehlte Isele völlig freistehend das leere Tor und die Löffinger Führung. Auf der anderen Seite verpasste nach einem Freistoß von Sandhas Kuczkowski (22.) mit seinem Kopfball knapp das Löffinger Tor und das 1:0. Nur zwei Minuten später schloss er dann aber ein mustergültiges Zuspiel von Temine zur Überlinger Führung ab. Auch in der Folgezeit waren auf beiden Seiten klare Möglichkeiten Mangelware. Eher zufällig die größte Chance zum Ausgleich in der 41. Minute, als eine verunglückte Flanke von Isele durch den Überlinger Torwart Negrassus in letzter Sekunde über die Latte gelenkt werden konnte. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen und setzten die Überlinger Abwehr zusehend unter Druck. Belohnt wurden diese Bemühungen durch Schwirtz, der (54.) einen Freistoß per Kopf zum 1:1 verwandelte. In der 62. Minute kam Schuler völlig freistehend zum Schuss, mit einer Glanzparade verhinderte Negrassus aber die Gästeführung. Neun Minuten später schloss Kuczkowski einen sehenswerten Angriff nach Zuspiel von Öhler zur erneuten Überlinger Führung ab. Löffingen antwortete mit Angriffen auf die drohende Niederlage, Überlingen kam dadurch zu einigen Konterchancen. Eine davon schloss Blank (90.) erfolgreich ab, der Schiedsrichter aber entschied auf Abseits. Im Gegenzug nutzte Kopp das zögerliche Agieren der Überlinger Hintermannschaft zum verdienten Löffinger Ausgleichstreffer. (gh)

Tore: 1:0 Kuczkowski (24.) 1:1 Schwirtz (54.) 2:1 Kuczkowski (71.) 2:2 Kopp (92.). – SR: Baran (Weil am Rhein). – Z: 100.

SC Konstanz-Wollmatingen

DJK Villingen

1:1 (0:0)

In einem Sechs-Punkte-Spiel um den Verbleib in der Liga gab es nach Spielschluss keine freudigen Gesichter. Beiden Mannschaften merkte man in den 90 Minuten an, dass das Fehlervermeiden oberste Priorität hatte. So verlief die erste halbe Stunde bis auf einige harmlose Distanzschüsse ereignislos. Die erste Chance des SC Konstanz-Wollmatingen ergab sich durch eine Unachtsamkeit in der Villinger Defensive, die den Ball an Francesco Bongiovanni verloren hatte. Aber dessen Zuspiel auf Adel Grimm wurde von Gästetorhüter Amiti Lavdrim abgefangen. Wenige Minuten vor der Halbzeit wurde Bongiovanni von Moritz Heimpel steil geschickt. Sein Schlenzer aber ging an Gästetorhüter und Tor vorbei. Auch die zweite Spielhälfte war bis zur 63. Minute nicht wirklich unterhaltsamer. Dann jubelten die Villinger, als nach einer Ecke die SC-Defensive den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären konnte und Lukas Hug mit einem typischen Abstauber sein Team in Führung brachte. Nun hatten die Konstanzer nichts mehr zu verlieren, und sie zeigten, dass sie in der Lage sind, für Gefahr vor dem Gästetor zu sorgen. Von der rechten Seite kamen nun von Sultani mehrere gefährliche Flanken in den Villinger Strafraum. Ein Kopfball von Kay Remensperger sprang als Aufsetzer noch über die Latte. Nur Minuten später wurde die nächste weite Flanke von Adel Grimm per Kopf zum Elfmeterpunkt weitergeleitet, wo Anoir Ben Chaieb die Chance zum Ausgleich verwerten konnte. Erneut nur wenige Minuten später verfehlte der Kopfball von Anoir Ben Chaieb nur knapp das Ziel. In der 79. setzte sich Lukas Sturm rechts durch, passte den Ball am Gästetorhüter vorbei – doch kein Mitspieler war da, um diese Chance zu nutzen.

Tore: 0:1 (63.) Hug, 1:1 (67.) Ben Chaieb. – SR: Grigorowitsch (Lahr). – Z: 80.

FC Hilzingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

1:2 (0:1)

Viel vorgenommen hatte sich Hilzingen, wollte so schnell als möglich die hinteren Tabellenplätze verlassen. Doch der Gast begann konzentriert und musste, ohne viel zu tun, nur auf die Fehler der Hilzinger Hintermannschaft warten. Schon nach fünf Minuten, in der sich beide Teams noch abtasteten, entschied der Unparteiische auf Foulstrafstoß für das Gästeteam. Diese Möglichkeit ließ sich Adrian Birsner nicht nehmen! Unbeeindruckt nahmen die Hilzinger den Kampf an. Dukart hätte für die richtige Antwort sorgen können, sein strammer Schuss ging daneben. Dann stand der junge FC-Torhüter im Mittelpunkt. Felix Schilling machte seine Sache souverän. Die Sigg-Elf diktierte jetzt das Geschehen, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Die Gäste nahmen den Kampf an, waren mit ihren Vorstößen stets gefährlich. Nach der Pause das gleiche Bild. Zwar hatte die Heimelf leichte optische Vorteile, schaffte es aber nicht, an der gut eingestellten Abwehr von Dettingen-Dingelsdorf vorbeizukommen. Echte Torchancen waren deshalb Fehlanzeige. Hochbetrieb dafür beim Schiedsrichter-Assistenten, die Hilzinger Stürmer tappten andauernd in die Abseitsfalle. Die Vorentscheidung fiel in der 77. Minute: Durch einen Foulstrafstoß bauten die Gäste ihre Führung aus. Nach dem 0:2 kämpfte Hilzingen zielstrebiger, seine Angriffsbemühungen waren engagierter, das 1:2 setzte Energie frei. Die Hausherren versuchten noch mal alles, doch die Gäste nahmen die drei wichtigen Punkte mit. (de)

Tore: 0:1 (5./FE) Birsner, 0:2 (77./FE) Birsner, 1:2 (88.) Eigentor. – SR: Palatini (Heiligenberg). – Z: 155.

SC Markdorf

FC 08 Villingen II

1:5 (0:3)

In dieser Partie hatten die Gastgeber in der vierten Minute die erste Chance, sie konnten diese jedoch nicht zur Führung nutzen. Danach nahmen die Gäste das Geschehen auf dem Platz in die Hand und waren überlegen. Die Gastgeber fanden in dieser Phase keinen Zugriff auf den Kontrahenten und verloren den Ball oft schon im Spielaufbau. Und so erzielte nach einer Viertelstunde der Villinger Danilo Cristilli das 1:0 für die Schwarzwälder. In der 28. Minute konnte der SC Markdorf dann seine nächste Chance nicht nutzen. Nach einem Foulspiel der Gäste entschied der Unparteiische in der 33. Minute auf Strafstoß, doch der Ball landete am Pfosten des FC-08-Tores. Sieben Minuten später traf Fabio Chiurazzi dann zum 3:0. Fabian Mauch überlupfte den Gästekeeper in der 46. Minute zum 1:3, mehr als der Ehrentreffer sollte aber den Markdorfern nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, und so erzielte Fabio Chiurazzi das 4:1, bevor Maurice Dresel in der 64. Minute zum 5:1 traf. In der 93. Minute sah der Villinger Tsimba-Eggers noch die Rote Karte.

Tore: 0:1 (15.) Cristilli, 0:2 (30.) Wagner, 0:3 (40.) F. Chiuarazzi, 1:3 (46.) Mauch, 1:4 (56.) F. Chiurazzi, 1:5 (64.) Dresel. – SR: Mera-Linz (Schopfheim). – Z: 130. – Bes. Vork.: Rot (93.) für Tsimba-Eggers (FC 08 II).

DJK Donaueschingen

SpVgg F.A.L.

5:2 (1:0)

Die Partie wurde von Beginn an sehr intensiv von beiden Mannschaften geführt. F.A.L. schaffte es aber nicht, sich echte Tormöglichkeiten zu erspielen. Anders die Gastgeber: Das 1:0 fiel in der 25. Minute nach eine scharf getretenen Ecke durch ein Eigentor. Danach erhöhte F.A.L. zwar das Tempo, erspielte sich ein Übergewicht, blieb aber weiterhin ohne echte Torchance. Die Heimelf kam motiviert und engagiert aus der Pause, übernahm sofort wieder das Kommando. In der 62. Minute fiel das verdiente 2:0 für die Platzherren, nach überragender Vorarbeit bediente Max Schneider Stephan Ohnmacht. Das Spiel lief jetzt fast ausschließlich auf das F.A.L.-Tor. In der 75. Minute dann das vorentscheidende 3:0 durch Raphi Schorpp. Das 1:3 ließ zwar einen kurzen Moment Hoffnung bei den Gästen aufkommen, aber schon 60 Sekunden später stellte Schorpp den alten Abstand wieder her. Nachdem F.A.L.-Torhüter Sebastian Neininger (81.) eine einhundertprozentige Torchance von Mark Burgmeister vereitelt hatte, traf dieser (82.) aber doch noch zum 4:2. Künstler markierte (92.) mit schönem Abschluss den verdienten Endstand.

Tore: 1:0 (26.) Eigentor, 2:0 (61.) Ohnmacht, 3:0 (75.) Schorp, 3:1 (79.) Kraniqi, 4:1 (81.) Schorpp, 4:2 (83.) M. Burgenmeister, 5:2 (92.) Künstler. – SR: Dürnberger (Bad Krozingen). – Z: 200.

SV Obereschach

FV Walbertsweiler-Reng.

2:2 (0:1)

Der gut eingestellte Gastgeber ließ von Beginn an erkennen, dass auch in Obereschach guter Landesliga-Fußball gespielt wird. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler nahm den Kampf an, aber der überragende Torspieler Fischer ließ den Gast aus dem Linzgau schier verzweifeln. In der 39. Minute eroberten die Gäste den Ball im Mittelfeld, das Zuspiel von Müller in den Strafraum nutzte Klasan zum 1:0 für den FVW. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Yildiz im Strafraum der Gäste gelegt, doch für einen erfolgreichen Strafstoß stand das Tor zu weit rechts. Wieder fand Trainer Bibic die richtigen Worte in der Kabine und Zimmermann gelang nach idealem Zuspiel von Mike Duffner (53.) das 1:1. Sechs Minuten später brachte Fischer per Foulstrafstoß die Gäste in Front, die bis zur 71. Minute alles hätten klar machen können. Doch die Querlatte oder der Obereschacher Tormann hatte etwas dagegen. Yildiz traf (71.) zum umjubelten Endstand.

Tore: 0:1 (39.) Klasan, 1:1 (53.) Zimmermann, 1:2 (60.) Fischer, 2:2 (71.) Yildiz. – SR.: Brendle. – Z.: 220.

Stenogramm

FC 07 Furtwangen

FC Schonach

0:0

SR: Bormann (Hüfingen). – Z: 300.