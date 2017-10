Fußball Derbyzeit im Linzgau

Der SC Markdorf empfängt in der Landesliga den Spitzenreiter SpVgg F.A.L. Beide Teams haben großen Respekt voreinander.

Fußball, Landesliga: SC Markdorf – SpVgg F.A.L. (Sonntag, 15 Uhr). – Derbyzeit im Linzgau! Doch wer vor der Saison erwartet hatte, dass an diesem Spieltag ein Kellerkind auf ein Spitzenteam treffen würde, der hatte nur zur Hälfte Recht. Denn während das Gästeteam mit acht Siegen in zehn Spielen gerade wieder die Tabellenspitze zurückerobert hat, stehen die Gastgeber mit 15 Punkten deutlich besser da als zu Saisonbeginn vermutet, haben einen Platz im Mittelfeld und ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. „Mit dem aktuellen Stand können wir gut leben“, bestätigt Markdorfs Trainer Bernd Filzinger, auch wenn sein Team zuletzt zwei Mal das Feld ohne Punkte verließ. „Die Niederlage gegen Überlingen war verdient, die waren gut und wir in der ersten Hälfte zu passiv, aber zuletzt das 3:4 in Donaueschingen war unnötig.“

Nach zwei Niederlagen steht nun das Derby gegen den Tabellenführer an – da bleibt den Gastgebern nur die Außenseiterrolle. „Wir müssen einen großen Kampf liefern, Leidenschaft und Wille auf das Feld bringen“, hofft Filzinger auf die motivierende Wirkung des Nachbarschaftsduells. Denn er weiß um die Stärke des Gegners: „Mein Kollege Joachim Ruddies hat dort gute Arbeit geleistet, das Team ist gut besetzt – sonst wären sie ja nicht da oben!“ Die Fehlerketten, die in Donaueschingen Punkte kosteten, sollten dann aber abgestellt werden, hofft Filzinger. Er ist sich auch der Außenseiterrolle bewusst: „Wir werden probieren, alles in die Waagschale zu werfen. Aber es muss an diesem Tag vieles gelingen, um zu punkten.“

Sein Gegenüber Joachim Ruddies hat nicht nur das Derby, sondern auch die Spiele der Konkurrenz im Blick und ahnt mit Blick auf das Torverhältnis, dass es an diesem Spieltag schwer werden könnte, die Tabellenspitze zu verteidigen. Aber zunächst muss sein Team diese Aufgabe lösen und dies könnte schwerer werden, als es die Tabelle erahnen lässt. Mit Blick auf die letzten Aufeinandertreffen räumt Ruddies ein: „Es ist eine gewisse Skepsis da!“ Denn in der letzten Runde gingen beide Spiele an den SC Markdorf. Dennoch erwartet der F.A.L.-Coach: „Wenn wir oben bleiben wollen, dann müssen wir gewinnen – und das werden wir auch!“

