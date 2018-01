Handball Derbysieg für TV Ehingen

In einem engen Spiel in der Handball-Landesliga setzt sich der TV Ehingen mit 25:21 gegen den TV Pfullendorf durch

Handball, Landesliga

TV Ehingen

TV Pfullendorf

25:21 (9:10)

Die Abwehrreihen beider Teams standen zu Beginn gut, und die Torhüter machten ihre Sache hervorragend. So scheiterten die Werfer hüben wie drüben an Sebastian Beck (TV Ehingen) oder Taha Yaren (TV Pfullendorf). Pfullendorf legte dann zuerst die Nervosität ab und kam besser ins Spiel. Mit einem Doppelschlag holten sich die Gäste aus dem Linzgau die Führung (2:3, 9.) und gaben sie bis zur 26. Minute nicht mehr her (8:7). Die Fehlerquote der Ehinger im Abschluss war zu hoch, die Spieler von Trainer Florian Maier konnten sich bei Sebastian Beck bedanken, dass es nur mit einem Tor Rückstand (9:10) in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Wechsel ließ sich die Gästemannschaft von Arno Uttenweiler nicht beeindrucken und verteidigte die Führung. Nur gelang es den Linzgauern nicht, sich abzusetzen. Ehingen kam wieder heran (15:15, 41., 18:18, 46.), ehe die Gastgeber in der 48. Minute erstmals in der zweiten Spielhälfte in Führung gehen konnten. Sascha Merk im Ehinger Gehäuse stand in dieser Phase Sebastian Beck in nichts nach, und auch die Fehlerquote der Ehinger im Angriff wurde weniger. Pfullendorf gelang es zwar noch, in der 53. Minute die Führung zurückzuerobern (20:21), blieb aber in der restlichen Spielzeit ohne weiteren Treffer. Mit 25:21 konnte sich der TV Ehingen den Derbysieg sichern und bleibt in der Tabelle am Spitzenduo dran.

„Mit nur neun erzielten Toren bis zur Pause kannst du eigentlich kein Spiel gewinnen,“ so Trainer Florian Maier nach Spielende. „Allerdings hatte Pfullendorf auch nur zehn erzielt, und darauf habe ich die Mannschaft in der Halbzeitpause hingewiesen. Die Einstellung hat gestimmt und ich freue mich für die Jungs, dass sie diesen Sieg erreicht haben.“ (js)

TV Ehingen: Beck, S. Merk (Tor); Jäger, M. Merk (1), Schädler (1), Galic (4), Stodtko (9/3), Gaie (4), Sartena, Stengele, Güntert (4), Renz (2). – TV Pfullendorf: Yaren (Tor); Thews, Lehmann (5), Sugg (5), Luu Duc (5), Brändlin (1), Staudacher (4), Oczkowski (1), Brändlin, Peter-Augustin, Scheitler, Kempf, Hegge, Burkert.