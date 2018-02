Volleyball Derbypleite für Untersee Volleys

Die Radolfzeller Volleyballer unterliegen dem VfB Friedrichshafen II, ebenso der USC Konstanz dem TV Waldgirmes. Der TSV Mimmenhausen dagegen gewinnt das Spitzenspiel in Kriftel glatt mit 3:0

Volleyball, 3. Liga

Untersee Volleys Radolfzell

VfB Friedrichshafen II

1:3

Die personelle Situation bei den Radolfzellern hatte sich vor dem Spiel nur bedingt verbessert. Zwar konnten Diagonalangreifer Andi Prein und Mittelblocker Simon Schoch mit von der Partie sein, Coach Antonio Bonelli musste aber nach wie vor auf seine Stammkräfte Andi Bender, Andi Schoch und Sascha Helwig verzichten. Dafür rückten Michael Helmlinger und Boris Wehlauer in den Kader.

Die Seehasen kamen gut ins Spiel und kauften den Gästen aus Friedrichshafen vor allem mit starken Aufschlägen den Schneid ab. So konnte dieser Satz mit 25:20 gewonnen werden. Auch im zweiten Durchgang ging es gut los für die Untersee Volleys. Doch dann schlichen sich gegen Ende des Satzes einige leichte Fehler ein, bedingt auch durch die immer stärker werdenden Gäste.

Diesen Rückschlag konnte das Team um Kapitän Stier mental nicht verarbeiten. Punkt um Punkt ging an die Gäste, die ihrerseits nun souverän und druckvoll agierten und der Heimmannschaft keine Chance mehr ließen. Auch im vierten Satz bot sich den Zuschauern das gleiche Bild: Völlig verunsicherte Radolfzeller konnten den selbstbewussten Gäste nichts mehr entgegensetzen, und so ging auch dies Durchgang mit 19:25 verloren. Somit steckt das Team immer tiefer im Abstiegskampf.

„Spielerisch konnten wir im ersten Satz gut mithalten, dann sind wir mental wieder völlig eingebrochen. Daran müssen wir in den nächsten Woche arbeiten, wenn wir noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen“, so ein sichtlich frustrierter Trainer Bonelli nach dem Spiel. (ad)

Untersee Volleys: Stier, Schoch, Prügel, Weinert, Dürr, Helmlinger, Thumm, Hilgers, Vogelgsang, Wehlauer, Prein, Baur. – VfB: Becker, Burkhardt, Elsäßer, Feiri, Kohl, Kornel, Lehle, Markovic, Penner, Stöferle, Stooß.

TuS Kriftel

TSV Mimmenhausen

0:3

Ligaprimus TSV Mimmenhausen bleibt auf Aufstiegskurs. Mit einem deutlichen 3:0-Sieg (17:25, 18:25, 19:25) gegen den ärgsten Verfolger TuS Kriftel gehen die Linzgauer in den Endspurt der Meisterschaft. Bei vier ausbleibenden Spielen hat der TSV dreimal Hausrecht, wobei er nur noch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte spielt. So bleibt der Konkurrenz nur noch eine rechnerische Möglichkeit, dem Team um den 212-fachen Ex-Nationalspieler Christian Pampel den Zweitligaaufstieg zu entreißen.

Gegen Kriftel startete der Titelaspirant holprig, kam aber nach dem 3:6-Rückstand zusehends besser ins Spiel und ging beim 10:9 erstmalig in Führung. Den ersten Satz holte sich der TSV mit 25:17. Ein ähnliches Bild im zweiten Satz: Bis zum 16:16 konnte der Gastgeber noch mithalten. Am Ende ging der Satz mit 25:18 an den TSV. Auch der dritte Durchgang verlief nach dem gleichen Schema. Lange Zeit hielten die Hessen dagegen, aber in der Schlussphase behielten die Mimmenhauser die Nerven und machen die wichtigen Punkte zum Sieg. „Wir kannten Kriftels Schwächen und haben in Ruhe unsere Taktik durchgespielt“, kommentierte Pampel. Die gute Blockarbeit gegen einen schwach besetzten Diagonalangriff war für den TSV der Schlüssel zum Erfolg. Am Ende zeigte sich Pampel positiv überrascht: „Ich hätte nicht mit einem 3:0 gerechnet“. (tav)

TSV Mimmenhausen: Pampel, Hüther, Kasprzak, Hoffmann, Le. Diwersy, Birkenberg, M. Diwersy, Ott, Schrempp, Lu. Diwersy, Streibl, T. Diwersy.

TV Waldgirmes

USC Konstanz

3:2

Beide Mannschaften gingen mit der Empfehlung von jeweils drei Siegen in Folge in die Partie. Beim USC Konstanz musste Mittelblocker Christioph Petry kurzfristig passen, und trotzdem kamen die Konstanzer deutlich besser ins Spiel. Dank guter Aufschläge und eines bombensicheren Sideouts ließ man Waldgirmes kaum zur Entfaltung kommen. Folgerichtig ging der erste Satz deutlich mit 25:17 an den USC. Auch im zweiten Durchgang klappte bei den Spielern vom Bodensee alles, so dass auch dieser mit 25:17 gewonnen wurde. Nach der Pause kam Waldgirmes deutlich stärker zurück. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ende des Satzes mit dem besseren Ausgang für die Hessen (25:23). Der USC Konstanz war nach dem Satzverlust nun völlig von der Rolle. Schnell lag das Team vom Bodensee zurück und hatte kaum noch Aussicht auf den Satzgewinn. Folgerichtig ging auch der vierte Satz mit 25:23 an die Hausherren. Im Tiebreak brachen die Konstanzer dann endgültig auseinander und verloren deutlich mit 7:15. Spielertrainer Philipp Röhl sah das Positive: „Wir haben wieder einen ungeplanten Punkt gegen den Abstieg gewonnen, obwohl definitiv mehr drin war“. (pr)

USC Konstanz: Sigmund, L. Weber, J. Weber, Scheller, Heckel, Berger, Hammer, Rodler, Mundt, Schlag, Kaltenmark, Röhl.