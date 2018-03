Handball Derbypleite für TV Pfullendorf

Linzgauer Landesliga-Handballer verlieren gegen TuS Steißlingen II mit 20:28. Während es auch für die SG Rielasingen/Gottmadingen und die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen Niederlagen setzt, kann sich der TV Ehingen zumindest einen Punkt sichern

Handball, Landesliga

TV Pfullendorf

TuS Steißlingen II

20:28 (8:11)

Die erste Halbzeit verlief auf Augenhöhe. Steißlingen lag die ersten 15 Minuten in Front, die Pfullendorfer konnten dann aber die Führung an sich reißen. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit drehte der TuS Steißlingen II das Spiel wieder und setzte sich bis zur Pause mit vier Treffern in Serie auf 11:8 ab.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit trumpften die Gäste aus dem Hegau groß auf und bauten die Führung auf 22:13 (46.) aus. Bei den Pfullendorfern zeigten sich erste konditionelle Schwächen und sie hatten dem Elan und der Durchschlagskraft der Steißlinger nichts entgegenzusetzen. Es ging für sie nur noch darum, eine höhere Pleite zu verhindern. Mit dieser Niederlage rutschten die Linzgauer vom sechsten auf den neunten Platz ab und befinden sich nun auf Tuchfühlung zu den Abstiegsrängen.

Das Fazit von TVP-Trainer Arno Uttenweiler: „Die ersten Minuten waren geprägt vom Derbycharakter, da haben sich beide Mannschaften nichts geschenkt. Gegen Ende der ersten Halbzeit sind meine Jungs dann wieder in alte Strukturen verfallen. Wir schaffen es einfach nicht, unseren verhinderten Torjäger Felix Staudacher zu ersetzen“, so Uttenweiler. „Gerade in der zweiten Halbzeit zeigten wir dann konditionelle Schwächen, die der Gegner erkannte und auch sofort nutzte.“ Wesentlich zufriedener war verständlicherweise Steißlingens Trainer Sascha Spoo: „Der Sieg war enorm wichtig. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, sie haben sich den Sieg absolut verdient und über eine geschlossene Mannschaftsleistung erkämpft.“ (stau/fw)

TVP: Thews, Yaren (Tor); Augustin (2), F. Brändlin, T. Brändlin (1), Burkert (2), E. Kempf (3/1), M. Kempf, Lehmann (4), Luu Duc (4), Scheitler (1), Sugg (3). – TuS: Beck (Tor); Benzinger (5), Gattinger, Hautmann (1), Hilpert (3), Kehl (1), Daniel Maier (2/1), David Maier (1), Ray (1), Rihm (5), Schriever (2), Tassone (5), Wiedemann (2).

TV Ehingen

HSG Dreiland

27:27 (14:13)

Der TV Ehingen zeigte sein bisher bestes Spiel in diesem Jahr und konnte sich zumindest einen Punkt im Duell mit dem direkten Konkurrenten HSG Dreiland sichern. Das Spiel allerdings begann wie die letzten Partien auch. Der TV Ehingen verschlief die Anfangsphase und die Gäste zogen auf 0:2 davon. Doch dieses Mal kamen die Ehinger schneller in die Partie, drehten das Ergebnis auf 3:2 und konnten den Vorsprung sogar auf 6:3 (13.) ausbauen. Mit 14:13 wurden die Seiten gewechselt, und es schien, als ob der TV Ehingen wieder zu alter Stärke zurückgefunden hätte.

Die Gäste starteten deutlich stärker in die zweite Spielhälfte. Ganze neun Minuten blieb Ehingen ohne Torerfolg, die Gäste zogen auf 14:18 davon und TV-Trainer Florian Maier zog die Reißleine und nahm seine Auszeit. Diese zeigte Wirkung, Ehingen gelang der Anschluss zum 17:18 (43.). Aber auch in der Folgezeit gelang es den Grünweißen nicht, den Rückraumhünen der Gäste in Schach zu halten. Die HSG zog wieder davon (21:25/52.) Ehingen ließ sich aber im Gegensatz zu den letzten Spielen nicht beeindrucken und zeigte nun endlich die Moral, die nötig ist, um im Abstiegskampf bestehen zu können. Tor um Tor holten die Ehinger auf und als Mirko Ilgenstein in der 59. Minute das 26:27 erzielte, lag der Punktgewinn in Reichweite. Der Gästekonter blieb ohne Torerfolg und Filip Galic gelang dann 21 Sekunden vor Schluss der vielumjubelte Ausgleichstreffer zum 27:27. Dabei blieb es trotz Irritationen in der Schlussphase, da das Schiedsrichtergespann nicht gerade souverän reagierte und HSG-Trainer Bojic mit der Videokamera beweisen wollte, dass der Schlusspfiff angeblich vor dem tatsächlichen Ende der Partie erfolgt sei.

„Meine Mannschaft hat Moral gezeigt und gekämpft. Die kleine Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit hat uns aber wohl den Sieg gekostet“, zog Ehingens Trainer Florian Maier Bilanz. (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor), Jäger (2), Schädler (2), Galic (3), Gaie (2), Bucher (2), Renz (3), Sartena (2), Müller, Schmidt (1), Stengele, Güntert (6/4), Ilgenstein (4).

TV Herbolzheim

SG Rielasingen/Gott.

38:22 (18:16)

Die Gäste aus dem Hegau kamen gut ins Spiel und lagen bis zur 5. Minute mit 4:2 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ aber nicht lange auf sich warten. Binnen zehn Minuten drehten sie den Rückstand in einen Fünf-Tore Vorsprung. Danach kam der TV Herbolzheim immer besser in die Partie und durfte sich nach 19 Minuten über eine 12:6-Führung freuen. Die SG kämpfte sich jedoch wieder zum 18:16-Pausenstand heran.

Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Gäste aus dem Hegau vollkommen. Innerhalb von zwölf Minuten schraubten die Gastgeber den Spielstand auf 27:19 hoch. Wie schon im ersten Spielabschnitt dezimierte sich die SG mehrmals auf Grund von Zweiminutenstrafen selbst und machte es damit dem Gegner noch leichter, das Spiel im Griff zu behalten. Am Ende verlor die SG Rielasingen/Gottmadingen mit 22:36 und wartet damit immer noch auf die ersten Punkte in dieser Saison. (dg)

SG Rielasingen/Gottmadingen: Wieland, Nagel (Tor), Frank (9/5), Plesse (1), Magro (3), Löchle (1), Partenheimer (1), Feucht (4), Schubert (3).

Mimmenhausen-M.

Schenkenzell/Sch.

25:30 (13:14)

Nach der Niederlage gegen den Tabellenvierten SG Schenkenzell/Schiltach steckt die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen tief im Abstiegskampf. Die Gastgeber konnten lange Zeit mithalten und führten in der ersten Halbzeit sogar zeitweise. Doch die bestens eingestellten Gäste zogen in der zweiten Hälfte bis auf vier Tore davon. Die Aufholjagd der Linzgauer fand in der 54. Minute (23:25) ein jähes Ende, als der beste Mimmenhauser Torschütze Doru Ionut Hosu wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde. Er bleibt wahrscheinlich für die kommenden Spiele gesperrt und fehlt HSG-Trainer Christian Dierberger im Endspurt beim Kampf des Südbadenliga-Absteigers um den Klassenerhalt. (tav)

HSG MM: Jegler, Frese, Dahm, Buneta (2), Schweda (5/3), Boitor (2), Kornetzky (2), Maier (2), Hosu (8), Schlegel (1), Kugler, Schäfer (2), Pröbstle (1).