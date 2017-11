Ringen Derby in Allensbach war beste Werbung für den Ringkampfsport

Derby in Allensbach war beste Werbung für den Ringkampfsport

300 begeisterte Zuschauer verfolgen das Bezirksliga-Derby in der Bodanrückhalle. Gastgeber KSV Allensbach unterliegt dabei mit 8:23 gegen Wollmatingen

Ringen, Bezirksliga

KSV Allensbach

KSV Wollmatingen

8:23

Das mit Spannung erwartete Derby in der Bezirksliga zwischen dem ungeschlagenen Spitzenreiter KSV Wollmatingen und dem Tabellenzweiten KSV Allensbach war echte Werbung für den Ringkampfsport. Eine imposante Kulisse von über 300 Zuschauern sorgte für eine prall gefüllte Bodanrückhalle, und die zwei Fanlager sorgten über den gesamten Kampf hinweg für eine tolle Derbystimmung.

Beide Mannschaften versuchten durch einige Umstellungen bei der Aufstellung noch mal das Optimum herauszuholen und den Gegner vielleicht etwas zu überraschen. So trafen zwei hoch motivierte Mannschaften aufeinander. Nach den zehn Kämpfen, von denen fünf über die gesamte Kampfzeit gingen und weitere drei erst im zweiten Kampfabschnitt entschieden wurden, stand der KSV Wollmatingen als 23:8-Sieger fest. Das Ergebnis hört sich bei vier zu sechs Einzelsiegen deutlicher an, als es dem Kampfverlauf entspricht, am Ende konnte der KSV Wollmatingen aber seine Tabellenführung verdient verteidigen und somit im Meisterschaftskampf für eine Vorentscheidung sorgen.

Der KSV Allensbach zeigte aber trotz der Niederlage gegen den Spitzenreiter eine kämpferisch starke Leistung und trug seinen Teil zu einem besonderen Bezirksligakampf bei, der vom Mattenleiter Michael Ginsel sehr gut geleitet wurde. Trotz der Heimniederlage ließen es sich die Allensbacher aber nicht nehmen, für eine ausgelassene Party zu sorgen. (sr)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Armin Kratzer – Florian Weber 2:0 PS

61F: Alexander Tonn – Rainer Weber 0:4 SS

66G: Matthias Köhne – Jannic Achilles 0:3 PS

71F: Maximilian Gerneth – Yannick Katz 0:4 TÜ

75G: Nicolai Rothmund – Karsten Kudermann 2:0 PS

75F: Markus Köhne – Steffen Blum 0:4 SS

80G: Christof Mönch – Philipp Gerbode 2:0 PS

86F: Tim Buck – Richard Ligeti 0:4 TÜ

98G: Zoltan Fodor – Marco Boxler 2:0 PS

130F: Krzysztof Granda – Laszlo Dömötör 0:4 SS