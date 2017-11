Volleyball Derby im Zeichen des Abstiegskampfes

Untersee Volleys treffen in der 3. Liga auf den USC Konstanz, der TSV Mimmenhausen empfängt den SV Fellbach II.

Volleyball, 3. Liga: TV Radolfzell – USC Konstanz (Samstag, 19 Uhr, Unterseehalle). – Für den USC Konstanz steht am Samstagabend ein ganz besonderes Duell an. Denn beim Spiel gegen die „Untersee Volleys“ stehen einige alte Bekannte auf der anderen Netzseite. Viele Radolfzeller Spieler waren bis vor einigen Jahren noch in Konstanz aktiv und haben sich in den vergangenen Jahren von der Landesliga bis in die 3. Liga gespielt. „Ich denke, dass das für meine Spieler deutlich weniger bedeutet als für die Radolfzeller“, ist sich USC-Trainer Agron Jakupi sicher. „Klar kennt man sich, aber letztlich geht es hier nur um wichtige Punkte für den Klassenerhalt“, so Jakupi weiter.

Die beiden Teams stehen punktgleich mit sieben Punkten in der Tabelle da und könnten sich mit einem Sieg etwas von den Abstiegsrängen absetzen. Nach der bitteren Niederlage gegen Kriftel hat der USC Konstanz ohnehin etwas gutzumachen. „Wir haben exzellent trainiert und können ganz befreit aufspielen“, sagt Jakupi. Auch die personelle Situation entspannt sich bei den Gästen langsam. Niklas Kuhn ist nach seiner Bänderverletzung zurück im Mannschaftstraining, allerdings braucht er noch etwas Zeit, bis er wieder vollkommen fit ist. Zuspieler Philipp Sigmund konnte gegen Kriftel wieder eingesetzt werden und wird auch in Radolfzell die Fäden im Angriff ziehen. Einziger Wermutstropfen ist der krankheitsbedingte Ausfall von Philipp Röhl.

Der Konstanzer Trainer Agron Jakupi sieht seine Mannschaft bereit für das Derby und freut sich schon auf das Match. „Wenn wir wieder mehr als Mannschaft spielen, haben wir eine gute Chance, Radolfzell zu ärgern – und das haben wir definitiv vor.“ (pr)

TSV Mimmenhausen – SV Fellbach II (Samstag, 20 Uhr, BZ Salem). – Der TSV Mimmenhausen, Ligaprimus mit sieben Siegen aus sieben Spielen, empfängt die Zweitligareserve des SV Fellbach. „Nach zwei Auswärtsspielen freue ich mich, mit der Mannschaft wieder vor heimischen Publikum und mit der Unterstützung unserer Schwarzen Wand zu spielen“, verrät TSV-Spielertrainer Christian Pampel. Schwarze Wand nennen sich die lautstarksten Fans des Gastgebers.

Die Begegnung mit dem SV Fellbach II bringt einen ganz besonderen Aspekt mit. Die beiden Trainer kennen sich aus ihrer aktiven Zeit. Christian Pampel war zu Beginn seiner Karriere als junges Talent auf dem Volleyball-Internat Frankfurt und spielte mit Doppelspielrecht beim Erstligisten SV Fellbach. Der Libero war damals Michael Dornheim, der heute eben die Reserve des Vereins trainiert. Die Lebensläufe beider sollten sich später erneut kreuzen. Letztes Jahr haben beide an der Sportschule Köln ihre A-Trainer-Lizenz erworben.

Der 49-jährige Dornheim kommt nun als Trainer mit Fellbach nach Salem. Der ehemalige 192-fache Nationalspieler hat die Leitung seines Teams erst diese Saison nach dem Aufstieg in die 3. Liga übernommen. „Wir sind in diesem Spiel der eindeutige Außenseiter. Aber wir haben zuletzt sehr viel Selbstvertrauen gesammelt und wollen auch etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Dornheim. Zuversichtlich stimmt ihn auch, dass mit Urlaubsrückkehrer Tim Rainer wieder sein Stammlibero aufläuft. Selbstbewusst ist auch Pampel. „Wir hatten die Woche zwei kranke Spieler, von denen wir noch nicht wissen, ob sie zum Einsatz kommen. Aber wir haben guten Ersatz und sollten am Ende die stärkere Mannschaft sein“, ist der Spielertrainer des TSV Mimmenhausen überzeugt. (tav)