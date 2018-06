Fußball Der ungewöhnliche Triumphzug des FC Uhldingen

Grund zum Feiern hatten die Fußballerinnen des FC Uhldingen zuhauf. Nach dem Triple-Gewinn gab es aber keinen Autokorso, sondern eine Traktorfahrt durch die Gemeinde

Fußball: Mit einem Traktor und Anhänger fuhren die Fußballerinnen des FC Uhldingen durch die Gemeinde und bejubelten zu den Klängen des Queen-Klassikers „We are the Champions“ eine äußerst erfolgreiche Saison. In der Bezirksliga wurde die Mannschaft ohne eine Niederlage Meister und spielt zukünftig in der Landesliga. Außerdem gewannen die Fußballerinnen aus Uhldingen in dieser Saison den Bezirkspokal und die Futsal-Bezirksmeisterschaft. Grund genug, das Ganze gebührend zu feiern. (mag)