Frauenfußball Der achte Streich in Folge für den Hegauer FV

Frauenfußballerinnen des Hegauer FV verteidigen Oberliga-Spitzenplatz durch klaren 4:1-Heimsieg gegen Verfolger FV 09 Niefern

Frauenfußball, Oberliga

Hegauer FV

FV 09 Niefern

4:1 (3:0)

Das Top-Spiel zwischen dem Tabellenersten Hegauer FV und dem Dritten FV 09 Niefern hatte bei widrigen Witterungsverhältnissen den Zuschauern viel zu bieten. „Es war ein intensives Spiel beider Teams. Die ersten 20 Minuten waren mit das Beste, was wir in dieser Saison gezeigt haben“, sagte Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV, nach dem Spiel.

Die Gastgeberinnen ließen vom Anpfiff weg den Gästen kaum Raum und agierten mit einem laufintensiven Pressing. Niefern konnte sich von diesem Druck zunächst überhaupt nicht befreien. In der siebten Minute verhinderte FVN-Torhüterin Luisa Diebold mit einer klasse Parade eine frühe HFV-Führung durch Anne Fleig. Der Druck des HFV nahm weiter zu und wurde belohnt. Nach einem Eckball von Luisa Radice erzielte Tabea Griß mit einem herrlichen Kopfballtor die Führung (13.). Nach gut 20 Minuten nahmen die Hegauerinnen etwas das Tempo aus dem Spiel, sodass die Gäste zum ersten Mal in der HFV-Hälfte agieren konnten. Diese passive Phase hätte Niefern mit seiner einzigen guten Chance im ersten Abschnitt fast ausgenutzt. Anne-Lena Vollmer zirkelte den Ball an HFV-Torhüterin Hannah Keller vorbei, doch Anja Hahn, die aufmerksame Abwehrchefin des Hegauer FV, klärte den Ball vor der Torlinie (32.).

Diese Situation bewirkte, dass die Gastgeberinnen das Heft des Handelns wieder mehr in die Hand nahmen. Kristin Ronecker legte mit Übersicht aus halbrechter Position für die durchstartende Luisa Radice auf, die den Ball kompromisslos aus dem Lauf heraus mit der Pike zum 2:0 in den linken Torwinkel beförderte (38.). Kurz darauf brachte Luisa Radice den Ball von der Grundlinie, an Gegenspielerin und Torhüterin vorbei, scharf vor das leere Tor, doch die heranstürmende Nadine Grützmacher kam einen Tick zu spät (40.). Eine Riesenchance für den Hegauer FV, der weiter Druck machte und dafür belohnt wurde. HFV-Spielführerin Luisa Radice eroberte sich durch frühes Attackieren an der FVN-Strafraumgrenze gegen Lisa-Maria Bönisch den Ball und traf abgeklärt zum 3:0 (43.), was eine Vorentscheidung bedeutete.

Im zweiten Abschnitt ging der Regen dann zunehmend in dichtes Schneetreiben über. Die HFV-Elf agierte mit der klaren Führung im Rücken deutlich verhaltener und konzentrierte sich darauf, vor dem eigenen Tor nichts anbrennen zu lassen. In der 60. Minute gab es einen etwas schmeichelhaften Handstrafstoß für die Gäste, den HFV-Torhüterin Hannah Keller gegen Vanessa Jakob aber stark parierte. In der Folge neutralisierten sich beide Teams. Es gab nur noch wenige Torraumszenen. FVN-Torhüterin Diebold verhinderte bei einem 25-Meter-Hammer von Tabea Griß mit einer starken Parade einen weiteren Treffer, der aber kurz darauf fallen sollte. Anne Fleig leitete diesen mit einer klasse Balleroberung über die rechte Seite auf Luisa Radice ein. Deren Hereingabe verwertete Nadine Grützmacher zum 4:0 (73.). Die Gäste wollten zwar eine Abseitsstellung gesehen haben, doch der Treffer zählte. Fast mit dem Schlusspfiff gelang Vanessa Jakob mit einem präzisen Freistoß von der Strafraumgrenze der Ehrentreffer (89.).

Der FV 09 Niefern musste damit gegen den Hegauer FV mehr Gegentore hinnehmen als in den bisherigen neun Spielen zusammen. HFV-Coach Gino Radice war zufrieden: „Vielleicht ist das Ergebnis um ein Tor zu hoch ausgefallen, aber unterm Strich haben wir gegen einen starken Gegner einen verdienten Sieg eingefahren.“ (roe)

HFV: Keller (Tor); Hahn, Ronecker (79. Sauter), Knisel, Griß, Hirt (85.) Reichert, Fleig, Becker (72. Butsch), Grützmacher, Walde (46. Frech), Radice. – Tore: 1:0 (13.) Griß, 2:0 (38.) Radice, 3:0 (43.) Radice, 4:0 (73.) Grützmacher, 4:1 (89.) Jakob.