Fußball Der VfB Stuttgart verliert auch beim FSV Mainz 05 mit 2:3 (1:1)

Schlechter geht es kaum noch: Die Schwaben haben die schlechteste Auswärtsbilanz der Bundesliga, in Mainz hilft dem Aufsteiger auch das Tor von Holger Badstuber zur zwischenzeitlichen Führung nicht.

Hannes Wolf blieb spätabends ohne Treffer an der Torwand des Aktuellen Sportstudios. Alles andere hätte auch nicht zu diesem Tag gepasst. "Es war vermutlich das schlechteste Spiel, das wir in dieser Saison abgeliefert haben", sagte der Cheftrainer des VfB Stuttgart wenige Minuten nach der blamablen 2:3 (1:1) beim FSV Mainz 05, einem der direkten Konkurrenten, wenn es darum geht, den drohenden Abstieg aus der Bundesliga zu verhindern. Erstmals in dieser Saison wirkte Wolf ein wenig ratlos nach einer Begegnung, die mehr Fragen stellte als Antworten zur Verfügung standen.

An diesem Tage funktionierte nichts. Auf der Anreise wird im Mannschaftsbus bekannt, dass die Aufenthaltsgenehmigung für Chadrac Akolo abgelaufen ist. Die neue war zwar längst beantragt, ein entsprechendes Formular war aber offenbar nicht bei der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt angekommen. "Der Fehler liegt eindeutig bei uns", bekannte Pressesprecher Tobias Herwerth ziemlich kleinlaut. Hannes Wolf musste die Mannschaft jedenfalls kurzfristig umbauen, wobei fraglich ist, ob der VfB mit Akolo erfolgreicher gewesen wäre. Sportvorstand Michael Reschke kündigte nach der Vorstellung in Mainz jedenfalls unmissverständlich an, dass über "taktische und spielerische Alternativen diskutiert werden muss". Was ein Bereich ist, der eigentlich ausschließlich in die Kompetenz des Trainers fällt. "Wir reden immer über die Mannschaftstaktik und darüber, wie wir spielen wollen", sagte Wolf.

Was der VfB in Mainz ablieferte, war vielleicht so etwas wie ein blaues Wunder. Im ersten Durchgang hatte die Mannschaft zumindest noch Zugriff auf das Spiel, wenn auch das Führungstor von Holger Badstuber (20. Minute) ausschließlich von Mainzer Abwehrstrategen über die Linie gestolpert wurde. Der Ausgleich wurde zunächst per Videobeweis nach einem Handspiel von Suat Serdar zurückgepfiffen, Weltmeister Ron-Robert Zieler vereitelte weitere Treffer. Um ihn kurz vor der Halbzeit nach einem Distanzschuss von Yohinori Muto dann doch noch zu kassieren. "Da sehe ich natürlich ausgesprochen beschissen aus, aber bei dem Wetter hatte der Ball auch eine sehr eigenartige Flugkurve", meinte Zieler. Im zweiten Durchgang fand der VfB fast gar nicht mehr statt. Zu allem Überfluss musste Mario Gomez nach einem Foul von Nigel de Jong auch noch mit einer Sprunggelenkverletzung vom Platz (52.). Nur zwei Minuten später gelang Muto im Nachschuss das zweite Tor. Und Gerrit Holtmann erhöhte schließlich entscheidend auf 3:1 (64.). Dass dem eingewechselten Daniel Ginczek in den Schlusssekunden noch der Anschlusstreffer per Kopf nach Flanke von Christian Gentner gelang, war nur noch Kosmetik für "einen in jeder Hinsicht gebrauchten Tag für den VfB" (Michael Reschke).

Dennis Aogo war bedient. "Wenn man es positiv sehen will, haben wir im ersten Durchgang zumindest mitgespielt, im zweiten haben wir kaum noch Chancen entwickelt. Das war schlicht viel zu wenig." Dass das Spielfeld in Mainz nach Schneefall und Dauerregen einem Acker glich, konnte nicht als Entschuldigung gelten. "Die Mainzer haben sich leichtfüßiger bewegt als wir, das war ein Auftreten von einer Mannschaft, die dieses Spiel unbedingt gewinnen will", befand Reschke vollkommen zutreffend. Und deshalb wird sich der Sportvorstand zukünftig noch intensiver einbringen. Ob das die Arbeit des hochgelobten Hannes Wolf erleichtern wird, bleibt abzuwarten.