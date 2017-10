Turnen Der StTV Singen triumphiert im Topduell

Die Turner des StTV Singen gewinnen in der 2. Bundesliga beim TSV Pfuhl mit 40:37. Am 11. November gastiert der Tabellendritte TV Schiltach in Singen.

Turnen, 2. Bundesliga

TSV Pfuhl

StTV Singen

37:40

Es war die erwartete Spitzenbegegnung der beiden Topmannschaften in der 2. Kunstturnbundesliga Süd. Der Verfolger StTV Singen war zu Gast beim Spitzenreiter TSV Pfuhl, und beide Teams lieferten sich hart umkämpfte Duelle. Singen begann gewohnt souverän am Boden und konnte gleich die kleineren Unsicherheiten der Gastgeber zu einem 11:3-Gerätegewinn nutzen. Doch schon am Pauschenpferd spürten die Gäste die Gegenwehr. Nach zwei Duellen führte Pfuhl mit 7:0, doch eine erneute Weltklasseleistung von Yevgen Yudenkov brachte Singen bis auf zwei Zähler heran. Den Gerätegewinn mit 9:7 verdankten die Gäste einer ebenfalls starken Vorstellung von Tim Leitenmair. An den Ringen wechselten die Punkte dann hin und her, wobei hier Singen das bessere Ende für sich hatte. Das Gerät wurde knapp mit 7:6 gewonnen. Beim Zwischenstand von 27:16 für Singen ging es in die Pause.

Am Sprung entschieden die höheren Ausgänge für Pfuhl. Die Gastgeber konnten sich hier trotz sauberer Sprünge von Singen mit 6:4 durchsetzen. Am Barren musste Pfuhl in Vorlage gehen, doch Singens Antworten überzeugten die Kampfrichter mehr, was zu sechs Punkten für den StTV führte. Das umgekehrte Bild jedoch bei den folgenden Duellen, so trennten sich die Teams am Barren mit 6:6. Beim Stand von 37:28 für Singen sah es für einen erneuten Sieg ganz gut aus, der TSV Pfuhl wollte sich aber noch nicht geschlagen geben und legte sich am Reck nochmals richtig ins Zeug. Nach den ersten vier Übungen verbuchten beide Teams je drei Punkte für sich, und die spannungsgeladene Begegnung nahm noch einmal Fahrt auf. Beim Stand von 40:31 aus Singener Sicht konnten die Brüder Tim und Philipp Leitenmair den Sechs-Punkte-Gewinn für den TSV Pfuhl jedoch nicht verhindern, der dann auch das Reck mit 9:3 gewann. Am Ende reichte es für den StTV Singen knapp mit 40:37 Scores zum Wettkampfgewinn und damit zum fünften Sieg im fünften Wettkampf. Auch die Geräte wurden hauchdünn mit 7:5 gewonnen.

Damit geht der StTV Singen als alleiniger Tabellenführer in die kurze Wettkampfpause, bevor es am 11. November gegen den Tabellendritten TV Schiltach in eigener Halle weitergeht. (od)