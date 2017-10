Handball Der Spitzenreiter TSV Kandel ist zu Gast beim SV Allensbach

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach wollen am Sonntag gegen den Tabellenführer den dritten Sieg in Folge holen.

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TSV Kandel (Sonntag, 16 Uhr, Riesenberghalle). – Beste Voraussetzungen für ein Spitzenspiel gibt es am Sonntag in Allensbach, wenn der Tabellenführer TSV Kandel in der Riesenbergsporthalle aufläuft. Während der TSV zuletzt einen Heimerfolg gegen die HSG Freiburg verbuchen konnte, zeigten die Allensbacherinnen beim Sieg gegen die Zweitligareserve in Ketsch wieder ein Stück der alten Form – folglich der richtige Zeitpunkt, um mit Kandel den nächsten Gradmesser vor der Brust zu haben.

Einigermaßen ungünstig ist jedoch, dass die Truppe vom Bodensee wohl einsatzgeschwächt in die Partie gehen wird. Neuzugang Leonie Scholl wird aufgrund einer Sprunggelenkverletzung nicht im Kader sein, und der Einsatz von Sarah Rothmund ist aufgrund einer Verletzung im Spiel bei der TSG Ketsch II auch noch fraglich. Keine gute Neuigkeit für den SVA, bedenkt man, dass Rothmund beim jüngsten Sieg neun Treffer erzielte und beste Torschützin war. Weitere Spielerinnen müssen eventuell dem Wetterumschwung Tribut zollen und könnten grippebedingt ausfallen. Wer jedoch genau davon betroffen ist, damit hält sich SVA-Trainerin Sandra Reichmann bedeckt. Sie verspricht aber: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe stellen.“

Der Fahrplan gegen den Erstplatzierten, der auf eine kompakte 6:0-Abwehr setzt und mit Christina Wilhelm die erfolgreichste Torschützin der 3. Liga (38 Tore, gleichauf mit Nadine Czok von der HSG Freiburg) stellt, steht indes schon fest. „Wir werden hinten stabil stehen, und unser großes Ziel ist es, die Lücke in der TSV-Abwehr zu suchen und dann zu nutzen“, sagt die Allensbacher Trainerin Reichmann.

Wie auch bei den beiden letzten Siegen wollen sich die Allensbacherinnen dabei auf ihre Abwehrstärke verlassen. Mit 93 Gegentreffern haben sie gegenwärtig die beste Defensive der 3. Liga Süd. „Wenn wir hinten selbstbewusst stehen, fällt es vorne auch leichter, Tore zu werfen“, erklärt Reichmann, die mit der Defensivleistung ihrer Mannschaft sehr zufrieden ist.

Der hohe 28:19-Sieg vergangene Woche bei der TSG Ketsch II darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es anfangs eine zähe Partie für das Team von Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz war. Erst in der zweiten Halbzeit konnten sich die Allensbacherinnen durchsetzen und das Spiel entscheiden. Sandra Reichmann zieht aus der Partie jedoch ein positives Fazit, auch in Bezug auf die Mentalität ihrer Mannschaft. „Es war ein großer Kampf, und es hat für uns gesprochen, dass wir trotz der Schwere des Spiels nicht nachgelassen haben und am Ende den längeren Atem hatten“, freut sich die SVA-Trainerin über das Durchhaltevermögen ihrer Spielerinnen. Dementsprechend positiv gestimmt geht die Allensbacher Truppe in das Spiel gegen den Tabellenführer.