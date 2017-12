Fußball Der SC Pfullendorf dreht die Partie nach der Pause

Der Spitzenreiter der Fußball-Landesliga SC Pfullendorf gewinnt bei der SG Dettingen-Dingelsdorf mit 2:1. Die SpVgg F.A.L. verliert das Derby gegen den FC Überlingen mit 0:3 und der FC Hilzingen holt einen Punkt in Walbertsweiler.

Fußball, Landesliga

SG Dettingen-Dingelsdorf

SC Pfullendorf

1:2 (1:0)

Als alles andere als ein Spaziergang erwies sich die Auswärtsfahrt für den SC Pfullendorf zur SG Dettingen-Dingelsdorf. Zwar machte der SCP von Beginn an Druck, doch hielt die SG taktisch gut eingestellt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gut dagegen. Situativ versuchten die Gastgeber, die Linzgauer durch Pressing zu Fehlern zu zwingen, um selbst durch schnelle Angriffe gefährlich zu werden. So hatte die SG auch die ersten wirklich gefährlichen Chancen. Zuerst stand Büttner nach einer Flanke von Ott knapp im Abseits (16.), danach tankte sich Berg bis zur Grundlinie durch, seinen Querpass flankte Janssen nochmals ins Zentrum, wo der Kopfball von Ott gerade noch geklärt werden konnte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld ging der Abschluss von Keller knapp am SG-Tor vorbei (19.). Der SCP versuchte immer wieder, mit präzisen langen Bällen in die Spitze für Gefahr zu sorgen, die SG-Abwehr war aber stets zur Stelle. Nachdem die Gäste mehrere Standards nicht nutzen konnten, erzielte Ott in der 33. Minute das 1:0. Einen Querpass von Janssen drückte er im Nachsetzen über die Linie. Sechs Minuten später wurde Büttner bei einem Konter alleine gegen drei entscheidend abgedrängt.

Wie erwartet machten die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte mächtig Druck. Nach einem Freistoß kam Stützle im Strafraum zwar an den Ball, setzte diesen aber knapp neben das Tor (57.). Nach einem Angriff über die rechte Seite sorgte die SG für erneute Gefahr vor dem Gästetor, als weder die Verteidiger den Ball klären, aber auch kein Stürmer ihn im Tor unterbringen konnte (64.). Langsam ließen bei den Hausherren die Kräfte nach. In der 76. Minute erzielte Pfullendorf nach einem erneut gefährlich getretenen Freistoß aus dem Halbfeld durch Steinhauser den Ausgleich. Nun kam der Favorit nochmals mächtig auf, die SG stemmte sich mit allen Reserven dagegen. In der 88. Minute war Stützle nicht zu halten und bediente mustergültig Fähnrich, der keine Mühe hatte, zum 1:2 zu vollenden. Die SG warf alles nach vorne, doch reichte es nicht mehr zu einem Punktgewinn, der redlich verdient gewesen wäre. (sb)

Tore: 1:0 (33.) Ott, 1:1 (76.) Steinhauser, 1:2 (88.) Fähnrich. – SR: Fesenmaier (March). – Z: 170.

SpVgg F.A.L.

FC Überlingen

0:3 (0:3)

Die SpVgg F.A.L. und der FC Überlingen waren heiß auf das Derby, da die Frickinger im letzten Spiel eine bittere Niederlage einstecken mussten und auch die Überlinger nach drei Niederlagen in Folge auf ein Erfolgserlebnis warteten. Zu Beginn entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach einer Viertelstunde hatten die Gastgeber durch Karg und Frank Burgenmeister gute Chancen. Bei den Überlingern dauerte es bis zur 20. Minute, ehe sie erstmals gefährlich vor das Tor kamen. In der 28. Minute kam der Überlinger Kuczkowski vor dem F.A.L.-Tor an den Ball und schob zum 0:1 ein. In der 36. Minute wurde Kuczkowski sehr gut bedient und erhöhte auf 0:2. Keine zwei Minuten später vollendeten die Überlinger einen Konter über Gerlach und Kuczkowski zum 0:3-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gäste ihre Führung souverän und kamen weiterhin zu guten Möglichkeiten, um den Vorsprung auszubauen. Die SpVgg F.A.L. konnte nur durch vereinzelte Konter für Gefahr sorgen. Ein weiterer Treffer gelang aber weder der Heimmannschaft noch den Gästen, und so war der Halbzeitstand auch zugleich der Endstand. (mm)

Tore: 0:1 (28.) Kuczkowski, 0:2 (36.) Kuczkowski, 0:3 (38.) Kuczkowski. – SR: Martorana (Zell i.W.). – Z: 250.

FC Rot-Weiß Salem

FC 07 Furtwangen

0:3 (0:2)

Nach wenigen Minuten des Abtastens nahmen wie erwartet die Furtwanger im Spiel beim FC RW Salem das Heft in die Hand und hatten in der 6. Minute die erste Tormöglichkeit, als Ambs nach einem nur unzulänglich abgewehrten Eckball aus 18 Metern frei zum Abschluss kam. Keine Minute später jagte Willmann einen Schuss nur knapp über die Latte, und wiederum nur vier Minuten später tat es ihm Holzapfel gleich. In der 13. Minute dann die bis dahin klarste Chance der Gäste: Meier ignorierte nach einem Alleingang gleich zwei freie Mitspieler und schoss eigensinnig am langen Eck vorbei. Eine Minute später die erste Möglichkeit der Salemer, als ein satter Schuss von Notheis gerade noch ins Toraus abgewehrt werden konnte. Die daraus resultierende Ecke entwickelte sich zum Bumerang. Einen starken Konter über Willmann schloss Kaltenbach zum 0:1 ab. Im Anschluss kamen die Rot-Weißen etwas auf, und so hatte Beck in der 26. Minute eine sehr gute Chance, doch trudelte sein Soloabschluss um Haaresbreite vorbei. Eine Direktabnahme des gut aufgelegten Beck konnte Furtwangens Torhüter Wehrle gerade noch zum Eckball ablenken. Der Nackenschlag folgte für Salem unmittelbar vor Halbzeitpfiff, als aus einer undurchsichtigen Stocherei an der Seitenauslinie eine geniale Flanke beim freistehenden Ringwald landete und dieser kompromisslos zum 0:2 traf.

In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, doch fehlte auch das nötige Glück. So ging in der 55. Minute eine Flankenabnahme von Theurich nur knapp über die Querlatte. Der seit neun Spielen unbesiegte Überflieger aus dem Schwarzwald beschränkte sich daraufhin auf das Kontern und vergab auch die eine oder andere Chance. Nicht jedoch in der 70. Minute: Einen konzentriert vorgetragenen Angriff über Fichter vollendete Kaltenbach mit seinem zweiten Treffer zum 0:3-Endstand. Fünf Minuten vor Abpfiff blieb es dem kurz zuvor eingewechselten Buneta verwehrt, den verdienten Ehrentreffer zu erzielen. Der Sieg für die spielerisch überlegene Knackmuß-Elf steht dabei aber außer Frage.

Tore: 0:1 (15.) Kaltenbach, 0:2 (45.) M. Ringwald, 0:3 (70.) Kaltenbach. – SR: Langeneckert (Appenweier). – Z: 42.

DJK Villingen

SC Markdorf

4:3 (3:1)

Jubel und Erleichterung bei der DJK Villingen: Nach 13 Begegnungen ohne einen Sieg hat der Tabellenvorletzte den Bann gebrochen und beim 4:3 gegen den SC Markdorf den ersten Dreier seit dem 26. August eingefahren. Es war ein Spiel mit vier Standardtoren, in dem die Gäste mit langen Bällen operierten und die DJK versuchte, Ballbesitz, spielerisches Übergewicht und strukturierte Angriffe vorzutragen. In der 13. Minute konnte SC-Keeper Alexander Koch nach einem Eckball einen Kopfball von Alieu Sarr nicht festhalten – Yannick Käfer stand goldrichtig und drückte den Ball zum 1:0 ein. Keine 180 Sekunden später fiel das 2:0. Wieder sah der Markdorfer Torhüter bei einer Ecke nicht gut aus, und seine unglückliche Klärungsaktion bugsierte Sarr über die Linie. Nach dem Traumstart fiel in der 26. Minute sogar das 3:0: Marc Riesle versenkte im Sechzehner den Ball mit einem Flachschuss. Die Gäste gaben aber nicht auf und kamen durch einen ruhenden Ball zurück. Esref Su nahm bei einem direkten Freistoß Maß und versenkte diesen unhaltbar für Marco Schwind zum 3:1 (32.).

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieb die DJK am Drücker. Markdorf nutzte jedoch in der 55. Minute durch den eingewechselten Rashed Kohistani seine Chance zum 3:2. Acht Minuten später der nächste Kracher: Wieder ein Freistoß, erneut traf Esref Su zum 3:3 (63.). Die Villinger wollten aber unbedingt die drei Zähler. Zunächst blieben zwei gute Chancen noch ungenutzt, ehe Routinier Fatih Avci in der 77. Minute das 4:3 gelang. In jener Szene traf Riesle aus 20 Metern mit einem strammen Schuss zunächst die Unterkante der Querlatte, ehe Avci am schnellsten schaltete und den Ball über die Linie beförderte. Markdorf versuchte zwar nochmals auf das 4:4 zu gehen, doch die DJK griff selber immer wieder in die Lücken der Gäste an und hätte durch Käfer auf 5:3 erhöhen können, als dieser mit einem Pfostenschuss knapp scheiterte.

Tore: 1:0 (13.) Käfer, 2:0 (16.) Sarr, 3:0 (26.) Riesle, 3:1 (32.) E. Su, 3:2 (55.) Kohiastani, 3:3 (63.) E. Su, 4:3 (77.) Avci. – SR: Seifermann (Neuweier/Baden-Baden). – Z: 50.

FV Walbertsweiler-Reng.

FC Hilzingen

1:1 (0:1)

Der Tabellendritte FV Walbertsweiler-Rengetsweiler musste gegen den Tabellenvorletzten FC Hilzingen lange zittern, bis zumindest ein Punkt gerettet werden konnte. Nach der Gästeführung durch Stefan Hägele in der 26. Minute dauerte es bis zehn Minuten vor Schluss, ehe Samuel Fischer der Treffer zum 1:1 gelang.

Tore: 0:1 (26.) Hägele, 1:1 (80.) Fischer. – SR: Palantini (Heiligenberg).