Fußball Der SC Pfullendorf bleibt am Spitzentrio dran

Der SC Pfullendorf gewinnt in der Fußball-Landesliga beim Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen und bleibt an der Tabellenspitze dran. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler schlägt den FC Löffingen und die SpVgg F.A.L. bleibt nach einem Auswärtssieg Tabellenführer.

Fußball, Landesliga

FV Walbertsweiler-Reng.

FC Löffingen

3:0 (0:0)

In einer katastrophalen ersten Hälfte hatte der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler die erste Chance durch Müller, doch seinen Schuss aus 16 Metern klärte der Löffinger Torhüter Osek zum Eckball. Nach etwa zehn Minuten verlor die Heimelf komplett den Faden und leistete sich sehr viele Fehler im Spielaufbau. Die erste dicke Chance der Gäste hatte Gaudig, der alleine auf Specker zulief, den Ball aber übers Tor lupfte. Nur fünf Minuten später war es wieder ein Fehler der Heimelf, der die Gäste aus dem Schwarzwald zu Chancen einlud, doch ein Schuss von Schuler verfehlte das Tor knapp. Kurz vor der Pause hatte Gaudig noch mal die Chance auf die Führung, er scheiterte aber an Specker.

In der zweiten Hälfte versuchte der FC Löffingen, weiter nach vorne zu spielen. In der 53. Minute schaltete Müller nach einem Konter schnell und schickte Bach auf die Reise, der alleine auf Osek zulief und zum 1:0 einschob. Nur eine Minute später legte Bach den Ball quer auf den gerade eingewechselten Roth, der auf 2:0 erhöhte. Von dem Doppelschlag erholten sich die Gäste nicht und die Heimmannschaft nahm das Spiel in die Hand. Müller hatte zweimal die Chance auf 3:0 zu erhöhen, er scheiterte jedoch knapp an Osek. Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum zeigte Schiedsrichter Meier auf den Punkt. Per Strafstoß traf Müller souverän zum 3:0-Endstand.

Tore: 1:0 (53.) Bach, 2:0 (54.) Roth, 3:0 (70./FE) Müller. – SR: Meier. – Z: 300.

SC Konstanz-Wollmatingen

SC Pfullendorf

0:2 (0:0)

Auch im dritten Heimspiel warteten die Anhänger des SC Konstanz-Wollmatingen vergeblich auf das erste Tor ihrer Elf auf eigenem Platz. Die Gäste aus Pfullendorf begannen etwas motivierter, doch nach etwa zehn Minuten standen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber, die der Offensive der anderen Seite kaum Spielraum ließen. So waren Torraumszenen Mangelware und in der Regel nur nach Standardsituationen vorhanden. In der Anfangsphase versuchte es der Pfullendorfer Jonas Keller mit einem Distanzschuss, der knapp am Tor von Pascal Bisinger vorbeiging, und auf der Gegenseite hatte Harald Slef Pech, dass seine Kopfballverlängerung nach einem Freistoß von Al-Masoudi ebenfalls knapp sein Ziel verfehlte. Nach etwa einer halben Stunde versuchte es Keller mit einem weiteren Distanzschuss, der aber von Bisinger pariert wurde. Auch auf der anderen Seite wurde ein Distanzschuss von Valentin Waibl noch zur Ecke abgelenkt. Bei dem anschließenden Eckball musste Sebastian Willibald im wahrsten Sinne des Wortes Kopf und Kragen riskieren, um den Kopfball von Slef in sein langes Eck unter Kontrolle zu bekommen. Sein Zusammenprall mit dem Torpfosten blieb zum Glück ohne größere gesundheitliche Schäden.

In der zweiten Hälfte sorgte der kurz zuvor eingewechselte Daniel Abdulahad für die entscheidende Wende. Er setzte sich auf der linken Angriffsseite durch und ließ Bisinger im Konstanzer Tor keine Chance. Vom Innenpfosten landete sein Abschluss zum 0:1 im Netz. Einige Minuten später hatte Andreas Dold die Möglichkeit zum Ausgleich, aber Willibald wehrte seinen Schuss ab. Nur fünf Minuten nach dem Pfullendorfer Führungstor spielte Alessandro Sautter einen perfekten Pass zu Werne, der die Chance zum 0:2-Endstand nutzte. (wid)

Tore: 0:1 (59.) Abdulahad, 0:2 (64.) Werne. – SR: Dickscheid (Schonach). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.+1) für Naderi (SC Konstanz-Wollmatingen).

FC Rot-Weiß Salem

DJK Donaueschingen

1:6 (1:4)

Nach zwei unnötigen Niederlagen in Folge war für den FC Rot-Weiß Salem eigentlich Wiedergutmachung angesagt, doch machte die DJK Donaueschingen von Anfang an einen dicken Strich durch die Rechnung. Gegen ängstliche und zu passive Salemer nahmen die souveränen Gäste von Beginn an das Heft in die Hand. Bereits in der 3. Minute erzielte der frei zum Kopfball kommende Heitzmann das 1:0. Nach einem weiteren Eckball, den der FC nur unzulänglich abwehrte, erzielte Albicker bereits in der 8. Minute das 0:2. Die DJK baute ihre Führung kontinuierlich aus, in der 21. Minute musste Schorpp nach einem erneuten Eckball und einer fahrlässigen FC-Abwehr nur noch locker einschieben. Danach kamen erstmals die Hausherren zu ansehnlichen Kombinationen. In der 34. Minute konnte Senn nach einem sehenswerten Alleingang nur noch durch ein strafstoßwürdiges Foul gestoppt werden. Die erste Torchance für Salem. Daniele verwandelte eiskalt. Die aufkeimende Hoffnung der Rot-Weiß-Fans wurde noch vor der Halbzeit jäh zerstört. Wiederum war es der völlig freistehende Heitzmann, der in der 41. Minute seine dominante Lufthoheit mit dem 1:4 unter Beweis stellte.

Nach der Pause standen die Salemer etwas sicherer und beschränkten sich auf Ergebniskorrektur. Dennoch erteilten die Gäste von der Baar dem FC mit der Sicherheit des Vorsprungs im Rücken eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. Weitere Treffer von Schneider (63.) und Erndle (87.) waren die unabdingbare Konsequenz. Den, in der Höhe verdienten, 6:1-Sieg nahmen die Schwarzwälder gerne mit nach Hause. (ja)

Tore: 0:1 (3.) Heitzmann, 0:2 (8.) Albicker, 0:3 (21.) Schorpp, 1:3 (34./FE) Daniele, 1:4 (41.) Heitzmann, 1:5 (63.) Schneider, 1:6 (87.) Erndle. – SR: Wilke (Merzhausen). – Z: 200.

SG Dettingen-Dingelsdorf

SpVgg F.A.L.

0:3 (0:2)

Die SG Dettingen-Dingelsdorf versuchte von Beginn an, durch eine kompakte Grundordnung dem Tabellenführer SpVgg F.A.L. um Top-Torjäger Mark Burgenmeister das Leben schwer zu machen. Das Ziel war, nach Balleroberung schnell umzuschalten, um selbst für Gefahr sorgen zu können. Das erste Mal gefährlich wurde es dann nach 15 Minuten im SG-Strafraum, doch Torhüter Petersohn war auf dem Posten. Die Hausherren eroberten immer wieder gut den Ball im Mittelfeld, doch die Zuspiele in der Vorwärtsbewegung gerieten zu oft zu ungenau. Auch die Gäste schafften es nicht, sich einen Weg durch die gut gestaffelte SG-Defensive zu bahnen. Bis in der 28. Minute ein Stellungsfehler dazu führte, dass ein langer Ball Mark Burgenmeister erreichte und der Angreifer sich im Strafraum nicht lange bitten ließ und eiskalt zum 0:1 verwandelte. Ärgerlich war, dass kurz zuvor eine Aktion an Berg im Gäste-Strafraum nicht geahndet wurde. Nur drei Minuten später kam es für die Gastgeber noch schlimmer, als erneut Mark Burgenmeister nach gutem Zuspiel das 0:2 erzielte.

In der 50. Minute hätten die Gäste beinahe nochmals erhöht, doch nach Querpass von Mark Burgenmeister im Strafraum konnte gerade noch zur Ecke geklärt werden. Eine weitere strittige Szene führte dann doch zum dritten Treffer für die SpVgg F.A.L. Nach einem Getümmel im SG-Strafraum klärte Birsner auf der Linie stehend den Ball, der Schiedsrichter entschied auf Signal seines Linienrichters jedoch auf Tor. Im Gegensatz zum letzten Spiel zeigte die SG Dettingen-Dingelsdorf weiter Moral und überzeugte durch ihre kämpferische Einstellung, der Ehrentreffer blieb ihr jedoch verwehrt. (sb)

Tore: 0:1 (28.) M. Burgenmeister, 0:2 (31.) M. Burgenmeister, 0:3 (52.) Strüver. – SR: Porep (Freiburg). – Z: 100.

SC Markdorf

FC Hilzingen

4:2 (0:2)

In einem Spiel, in dem die Gastgeber zwei Gesichter zeigten, gelang es dem SC Markdorf, gegen den FC Hilzingen einen 0:2-Pausenrückstand in einen 4:2-Erfolg zu drehen. Das Spiel begann zerfahren, beide Mannschaften taten sich schwer, zu einem geordneten Spielaufbau zu kommen. Der Knoten platzte zuerst bei den Gästen, die die Platzherren in die eigene Hälfte drückten. In der Folge ergaben sich die ersten Hilzinger Torchancen durch einen Freistoß von Holzreiter (11.) und einen Endres-Torschuss (18.) nach freundlicher Einladung durch die SCM-Abwehr. Der erste Schuss aufs Gästetor kam von Sandhas bei einem Freistoß (21.). In der 28. Minute erzielte Endres nach einem schönen Doppelpass die verdiente Gästeführung. Den gefährlichsten Markdorfer Angriff in Halbzeit eins schloss Marchoud in der 35. Minute mit einem Heber in die Arme von Gästetorwart Müller ab. Im Gegenzug erhöhte Jeckl nach einem Konter zum verdienten 0:2-Pausenstand.

Die Markdorfer kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und zeigten Laufbereitschaft und Aggressivität, gepaart mit Siegeswillen. Mauch und Kohistani feuerten in kurzer Folge die ersten Warnschüsse ab (52.). In der 57. Minute erzielte Kohistani aus zehn Metern den Anschlusstreffer. In der 60. und 65. Minute hatte Su zwei sehr gute Möglichkeiten zum Ausgleich. In der 76. Minute sah Gästespieler Metzger nach einem Foul im Mittelfeld Gelb-Rot. Den Freistoß verlängerte Markdorfs Kapitän Weimer per Kopf zum 2:2. Vier Minuten später stach auch der zweite SC-Joker: Einen gefährlichen Su-Freistoß konnte Müller nur abklatschen. Jendrijewski staubte aus kurzer Distanz zum 3:2 ab. In der 86. Minute ließ Su seine Gegenspieler stehen, passte quer in die Mitte, wo Kohistani mit seinem zweiten Treffer ein dankbarer Abnehmer war. Eine Minute später dezimierten sich die Hilzinger durch die Gelb-Rote Karte für Hägele erneut. Nun war das Spiel gelaufen. (bla)

Tore: 0:1 (28.) Endres, 0:2 (36.) Jeckl, 1:2 (57.) Kohistani, 2:2 (77.) Weimer, 3:2 (81.) Jendrijewski, 4:2 (86.) Kohistani. – SR: Jacob (Willstätt). – Z:130. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (76.) für Metzger und (87.) für Hägele (beide FC Hilzingen).

FC Schonach

FC Überlingen

8:3 (2:2)

Der FC Schonach und der Aufsteiger FC Überlingen lieferten sich von Beginn an ein Offensivspektakel der Extraklasse. Bereits in der 6. Minute überrannten die Gäste die Schonacher Abwehr, und Torjäger Marc Kuczkowski traf eiskalt zum 0:1. Schonach ließ sich nicht beeindrucken und setzte voll auf Angriff. Nach einer Traumkombination von Passarella und German glich Kaiser zum 1:1 aus. In der Folgezeit bestimmten die Hausherren die Partie. In der 15. Minute erkannte der Schiedsrichter einen Treffer von German wegen Abseits nicht an. Beide Teams versuchten mit schnellen Spielzügen, ihre Angreifer einzusetzen. Nach einer schönen Kombination von Passarella und Kaiser traf German in der 38. Minute zum 2:1. Überlingen blieb mit Kontern brandgefährlich. Mit dem Halbzeitpfiff glich Kuczkowzski zum 2:2 aus.

Auch in der zweiten Hälfte setzte sich der Offensivdrang beider Mannschaften durch. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff überwand Jannik Gerlach FCS-Torsteher Pfau mit einem satten Flachschuss zum 2:3. Die Gastgeber glichen in der 51. Minute durch einen Freistoß von Jannik Reiner zum 3:3 aus. Schonach nahm nun die wacklige Hintermannschaft der Überlinger auseinander. Zunächst sorgte Passarella für das 4:3, dann machten Passarella und German mit zwei Strafstößen das halbe Dutzend voll. Eine Viertelstunde vor Abpfiff machte Passarella mit dem 7:3 seinen Hattrick perfekt, und in der 81. Minute traf Niklas Ketterer zum 8:3-Endstand. Kurz vor Schluss sah Schonachs Julian Kaiser wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte.

Tore: 0:1 (6.) Kuczkowski, 1:1 (13.) Kaiser, 2:1 (35.) German, 2:2 (45.) Kuczkowski, 2:3 (47.) Gerlach, 3:3 (53.) Reiner, 4:3 (59.) Passarella, 5:3 (71./FE) Passarella, 6:3 (73./FE) German, 7:3 (75.) Passarella, 8:3 (81.) Ketterer. – SR: Dürrschnabel (Bietigheim). – Z: 200. – Bes. Vork.: Rot (88.) für Kaiser (FC Schonach).

Stenogramme

DJK Villingen

SV Obereschach

0:0

SR: Natale (Schallbach). – Z: 300. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (57.) für Tritschler (DJK Villingen).

FC 08 Villingen II

FC Furtwangen

3:0 (1:0)

Tore: 1:0 (5.) Bak, 2:0 (77.) M. Chiurazzi, 3:0 (90.+1) Kokolanski. – SR: Brudek (Karlsruhe). – Z: 150.