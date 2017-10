Ringen Der KSV Taisersdorf unterliegt dem starken Tabellenführer

Die Ringer des KSV Taisersdorf verlieren mit 9:23 gegen den Spitzenreiter TUS Adelhausen II und sind weiterhin Tabellenletzter der Regionalliga.

Ringen, Regionalliga

KSV Taisersdorf

TUS Adelhausen II

9:23

Dass die Gäste den Kampf beim sieglosen KSV Taisersdorf sehr ernst nahmen, war schon an der Aufstellung zu sehen. Im Schwergewicht ließen sie extra den mehrfachen Deutschen Freistilmeister und Olympiateilnehmer Nick Matuhin aus Luckenwalde anreisen. Die Gäste dominierten vor allem in der ersten Halbzeit, in der sie den Linzgauern keinen einzigen Sieg zuließen. So lagen die Taisersdorfer zur Pause schon mit 0:17 zurück. In der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber dann besser dagegenhalten und drei Einzelsiege verbuchen. In dieser Verfassung wird der Bundesligareserve vom Oberrhein wohl niemand den Meistertitel in der Regionalliga streitig machen können.

Im ersten Duell musste Darwish Mahmodi gegen den Deutschen Vizemeister der Junioren Nick Scherer immer wieder Wertungen abgeben und sich mit 0:16 vorzeitig geschlagen geben. Ein besonderes Lob hat sich Dennis Stricker verdient. Er gab sich Bundesligaringer Matuhin nur mit 0:10 Punkten geschlagen. Nach dem kampflosen Gästesieg in der Klasse bis 61kg konnte auch Marco Martin (98kg) die Siegesserie des TUS nicht unterbrechen. Er unterlag dem DM-Dritten Felix Krafft trotz starker Gegenwehr mit 1:7.

Den fünften Sieg in Folge für die TUS-Ringer holte sich Nachwuchstalent Johannes Voegele, der in der Bodenlage Samuel Hermann mit 16:0 auspunktete. Nach der Pause gab es dann erstmals für die Linzgauer Fans Gelegenheit zum Jubeln. Mit zwei herrlichen Überwürfen holte sich Simon Weißhaar (86kg) jeweils vier Punkte zum 8:3-Sieg gegen Kevin Kähny. Steffen Krämer konnte im Standkampf gegen David Jancso mithalten, in der Bodenlage dominierte jedoch der Ungar durch technische Überlegenheit. Mario Häuslbauer führte bis Anfang der zweiten Runde mit 1:0, musste sich dann aber mit 1:4 geschlagen geben. In der Klasse bis 75Akg überraschte Patrick Käppeler seinen Gegner mit schnellen Beinangriffen, woraus ein 12:1-Punktsieg resultierte. Keine Probleme hatte Andreas Rinderle im Schlusskampf mit Alican Ulu. Schon nach gut zwei Minuten stand sein 16:0 Überlegenheitssieg fest. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Darwish Mahmodi – Nick Scherer 0:4 TÜ (0:16)

61G: Philipp Schneider – Tizian Gottstein 0:4 ÜG (0:0)

66F: Samuel Hermann – Johannes Voegele 0:4 TÜ (0:16)

71G: Steffen Krämer – David Jancso 0:4 TÜ (0:16)

75F: Patrick Käppeler – Denis Grethler 3:0 PS (12:1)

75G: Andreas Rinderle – Alican Ulu 4:0 TÜ (16:0)

80F: Mario Häuslbauer – Pascal Ruh 0:2 PS (1:4)

86G: Simon Weißhaar – Kevin Kähny 2:0 PS (8:3)

98F: Marco Martin – Felix Krafft 0:2 PS (1:7)

130G: Dennis Stricker – Nick Matuhin 0:3 PS (0:10)