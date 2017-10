Ringen Der KSV Taisersdorf hat das Siegen nicht verlernt

Die Ringer des KSV Taisersdorf gewinnen in einem umkämpften Duell in der Regionalliga mit 14:13 gegen den Tabellenzweiten AV Sulgen.

Ringen, Regionalliga

KSV Taisersdorf

AV Sulgen

14:13

Der KSV Linzgau Taisersdorf kann doch noch siegen. In einem kampfbetonten Duell vor stimmgewaltigen Fanlagern auf beiden Seiten konnte Patrick Käppeler im letzten Duell den Drei-Punkterückstand nicht nur aufholen, sondern nach Überschreiten der Verletzungszeit des Gästeringers beim Stand von 10:0 den entscheidenden Vierer zum 14:13-Gesamtsieg erkämpfen. Dominierten vor allem am Anfang die Sprechchöre der zahlreichen Fans aus Sulgen, so war das „Hier regiert der KSV“ der Linzgauer Fans nach dem Schlusspfiff nicht zu überhören.

Der zweifache German-Masters-Sieger Andreas Rinderle, der zuvor für seinen 400. Kampf geehrt worden war, eröffnete in einem vorgezogenen Duell den Kampfabend mit einem 3:0-Punktsieg gegen Jannik Malz. In der Klasse bis 57kg hatten sich beide Teams in der Aufstellung verzockt, sodass keine Punkte vergeben wurden. Im Schwergewicht feierte Dennis Stricker gegen Ersatzringer Nicolai Schmidt beim 16:0 seinen ersten Saisonsieg. Der in die Klasse bis 61kg aufgerückte Darwish Mahmodi konnte im klassischen Stil nur in der ersten Runde mithalten. Marco Martin zeigte gegen den erfahrenen Nodar Egadze eine starke Leistung. Mit einem Kontergriff hatte er den Georgier auf den Schultern, doch der von den KSV-Fans lautstark geforderte Pfiff des Kampfleiters blieb aus. Am Ende rettete Martin bei seiner 4:12-Niederlage noch einen wichtigen Mannschaftspunkt. Mit dem 6:7-Pausenstand war für die Gastgeber noch alles drin.

Nach der Schulterniederlage von Samuel Hermann konnte sich Simon Weißhaar trotz 0:2-Rückstandes noch knapp mit 4:3 gegen den Kadetteneuropameister von 2013, Louis Stumpe, durchsetzen. Marcel Käppeler zeigte gegen Stefan Moosmann viel Einsatz und konnte Sekunden vor Schluss die entscheidende Wertung zum 8:0-Sieg erkämpfen, womit die Gastgeber auf 10:11 verkürzen konnten. In der Klasse bis 80kg kam erstmals Maximilian Rauch zum Einsatz. Der 18-Jährige machte seine Sache gut und gab bei der 2:7-Niederlage gegen den routinierten Philipp Bühler nur zwei Mannschaftspunkte zum 11:13-Zwischenstand ab. Patrick Käppeler konnte dann mit einer Maximalwertung den ersten Saisonsieg des Steinbock-Teams fixieren. Mit 2:16 Punkten nehmen die Taisersdorfer weiter den letzten Platz in der Regionalliga BW ein, liegen aber nur noch einen Zähler hinter dem KSV Rheinfelden (3:17). (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Marius Meyer – unbesetzt 0:0 ÜG

61G: Darwish Mahmodi – Pierre Morhardt 0:4 TÜ (0:17)

66F: Samuel Hermann – Marco Eckl 0:4 SS (0:15)

71G: Marcel Käppeler – Stefan Moosmann 3:0 PS (8:0)

75F: Patrick Käppeler – Fabio Herzog 4:0 AS (10:0)

75G: Andreas Rinderle – Jannik Malz 2:0 PS (3:0)

80F: Maximilian Rauch – Philipp Bühler 0:2 PS (2:7)

86G: Simon Weißhaar – Louis Vincent Stumpe 1:0 PS (4:3)

98F: Marco Martin – Nodar Egadze 0:3 PS (4:12)

130G: Dennis Stricker – Nicolai Schmidt 4:0 TÜ (16:0)