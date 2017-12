Ringen Der KSV Taisersdorf hält sich wacker

Die Linzgauer Regionalliga-Ringer ziehen sich bei der 9:19-Niederlage gegen den TuS Adelhausen II achtbar aus der Affäre.

Ringen, Regionalliga

TuS Adelhausen II

KSV Taisersdorf

19:9

Der Tabellenletzte aus dem Linzgau zeigte erneut eine kämpferisch starke Leistung und kam durch Marcel Käppeler, Simon Weißhaar, Andreas Rinderle und Patrick Käppeler zur vier Einzelsiegen. Trotz des 1:14-Pausenrückstandes gaben die Gäste nicht auf und konnten die zweite Kampfhälfte mit 8:5 Punkten sogar positiv gestalten. Die Bundesliga-Reserve der Gastgeber steht nach diesem Sieg zwei Kampftage vor Ende der Saison als Meister der Regionalliga Baden-Württemberg fest, darf aber nicht aufsteigen. Im Gegensatz dazu können die Linzgauer schon fest für die Oberliga planen.

Im Auftaktkampf gingen die Punkte kampflos an die Gastgeber. Wesentlich enger als in der Vorrunde verlief das Duell zwischen Marco Martin und Felix Kraft. Ohne technische Wertungen, aber mit drei Aktivitätszeiten gegen Martin holte der TuS-Ringer die Punkte zum knappen 3:0-Sieg. Gegen den mehrfachen deutschen Jugendmeister Johannes Voegele hatte Darwish Mahmodi einen schweren Stand. Nach dem 4:5-Zwischenstand geriet der Linzgauer in eine gefährliche Lage, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Simon Weißhaar holte gegen Kevin Kähny nach einem 0:2-Pausenrückstand eine Vierer-Wertung. Diesen Vorsprung rettete er über die Zeit und siegte mit 4:3 Punkten.

Keine Chance hatte Samuel Hermann gegen Stefan Geiger. Der TuS-Ringer dominierte in der Bodenlage und siegte überlegen. Maximilian Rauch lag zunächst mit 0:5 zurück, unterlag dann aber nur mit 4:8 Punkten gegen den früheren Bundesligaringer Mohamed Soltani. Ein enges Duell lieferten sich Marcel Käppeler und Jörn Schubert, das der KSV-Ringer mit 2:1 Aktivitätspunkten für sich entscheiden konnte.

Die Überraschung des Abends gelang Niklas Hermann. Gegen den vielfachen früheren Deutschen Meister und international erfahrenen Konstantin Schneider zeigte der Ex-Wollmatinger eine starke Leistung. Den 0:4-Pausenrückstand konnte der KSV-Ringer sogar ausgleichen und unterlag „nur“ mit 4:14 Zählern.

Die beiden Schlusskämpfe des Duells gingen dann beide an die Gästeringer aus dem Linzgau. Zunächst spielte Andreas Rinderle seine konditionelle Überlegenheit und Erfahrung voll aus und hielt den defensiv eingestellten David Jancso mit 8:0 sicher in Schach. Der Taisersdorfer Patrick Käppeler brauchte dann gerade mal gut eine Minute, bis sein Überlegenheitssieg gegen Mirco Kuder feststand. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Tizian Gottstein – unbesetzt 4:0 KL

61F: Johannes Voegele – Darwish Mahmodi 4:0 SS (9:4)

66G: Stefan Geiger – Samuel Hermann 4:0 TÜ (16:0)

71F: Jörn Schubert – Marcel Käppeler 0:1 PS (1:2)

75G: David Jancso – Andreas Rinderle 0:3 PS (0:8)

75F: Mirco Kuder – Patrick Käppeler 0:4 TÜ (0:18)

80G: Konstantin Schneider – Niklas Hermann 3:0 PS (18:4)

86F: Mohamed Soltani – Maximilian Rauch 2:0 PS (8:4)

98G: Kevin Kähny – Simon Weißhaar 0:1 PS (3:4)

130F: Felix Krafft – Marco Martin 2:0 PS (3:0)