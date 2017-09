Fußball Der Hattinger SV klettert auf den vierten Rang

Nach einem 3:1-Sieg auf der Reichenau ist der Hattinger SV auf dem vierten Platz in der Fußball-Bezirksliga. Der Aufsteiger Nordstern Radolfzell schlägt den SV Allensbach und der TSV Konstanz siegt durch einen späten Treffer mit 3:2.

Fußball, Bezirksliga

SG Reichenau/Waldsiedl.

Hattinger SV

1:3 (0:0)

Die erste Hälfte des Spiels zwischen der SG Reichenau/Waldsiedlung und dem Hattinger SV war geprägt von einem gegenseitigen Abtasten ohne nennenswerte Torchancen. Auf Reichenauer Seite versuchte es Simon Weltin mit einem Weitschuss, und Nikolas Weltin sorgte mit einem Freistoß für etwas Gefahr. Auf Hattinger Seite prüfte Biscevic SG-Torhüter Wolkov. Kurz nach der Halbzeit gingen die Gäste nach einem zu kurz abgewehrten Eckball durch Biscevic in Führung (47.). Suker erhöhte fünf Minuten später nach einer schönen Einzelleistung auf 0:2. In der 71. Minute erzielte Seyfried mit einem Distanzschuss das 0:3. Den Schlusspunkt setzte Keller, der auf 1:3 verkürzte.

Tore: 0:1 (47.) Biscevic, 0:2 (52.) Suker, 0:3 (71.) Seyfried, 1:3 (89.) Keller. – SR: Margraf. – Z: 30.

SV Mühlhausen

SV Denkingen

1:1 (0:0)

In der ersten Hälfte zeigten der SV Mühlhausen und der SV Denkingen ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen beim Gastgeber. Dieser versuchte, aus einer kompakten Abwehr schnell und geradlinig zu kontern, was mit zunehmender Spieldauer besser gelang. Neziri hatte die erste Möglichkeit, er scheiterte aber mit einem Schuss aus 18 Metern. Nach einer Flanke von Treutle war ein Kopfball von Neziri zu schwach. Ein Schuss von Marks aus 25 Metern ging nur knapp vorbei. Vom SV Denkingen war wenig zu sehen. Dies änderte sich in Durchgang zwei. Die Gäste waren spielbestimmend und hatten die deutlicheren Chancen. Wagner versuchte es mit einem Heber alleine vor Torwart Heizmann. Ebenso nutzten Lienmann und Scheike gute Möglichkeiten nicht. Deshalb musste ein Standard her. Ein Eckball von Rothmund wurde geklärt, doch Rothmund brachte den Ball volley wieder an den Fünfmeterraum, wo Rimsberger blank stand und per Kopf zum 0:1 (84.) traf. Der SVM setzte alles auf eine Karte. Den letzten Angriff leitete Henninger ein, über Gutacker kam der Ball zu Neziri. Durch einen Haken rutschten zwei Denkinger ins Leere, der Pass in die Mitte fand Gutacker, der gegen die Laufrichtung zum verdienten 1:1 einschob. Denkingen verpasste es die Chancen zu nutzen, aber der Gastgeber kämpfte aufopferungsvoll und verdiente sich den einen Punkt.

Tore: 0:1 (84.) Rimsberger, 1:1 (90.) Gutacker. – SR: Jeising (Steißlingen). – Z: 150.

TSV Konstanz

SC Gottmadingen-Bietingen

3:2 (1:0)

In einem temporeichen und guten Bezirksligaspiel legten die Gäste gleich los und hatten in den ersten 20 Minuten mehrere Chancen. In der 23. Minute hatte der TSV Konstanz die erste Möglichkeit durch Güleryüz, der den Ball über das Tor köpfte. Nur sechs Minuten später scheiterte Sahin am Gästetorwart, und in der 30. Minute wurde ein Schuss von Güleryüz auf der Linie geklärt. In der 39. Minute landete dann ein Lupfer von Mahir Sahin zum 1:0 im Netz. In der 60. Minute konnte Hock durch einen gut geschossenen Freistoß den 1:1-Ausgleich erzielen. Nur sechs Minuten später stellte Güleryüz mit einem verwandelten Strafstoß den alten Abstand wieder her – 2:1. In der 78. Minute landete ein Schuss von Huber genau im Eck zum 2:2. In der Nachspielzeit passte Uysal zu Domenik Konaj, der zum 3:2-Endstand traf.

Tore: 1:0 (39.) M. Sahin, 1:1 (60.) Gruber, 2:1 (66./FE) Güleryüz, 2:2 (78.) Hespeler, 3:2 (90.+2) D. Konaj. – SR: Jäger.

SV Deggenhausertal

VfR Stockach

2:3 (2:0)

Der VfR Stockach drückte sofort aufs Tempo und versuchte, seine Spitzen Henkel und Reiser ins Spiel zu bringen. Die ersten Angriffe verpufften jedoch gegen die ebenfalls aufmerksame SVD-Abwehr. Der Tabellenführer war optisch überlegen, hatte zunächst aber keine klaren Abschlüsse. Nach zehn Minuten hatte sich der SV Deggenhausertal besser eingestellt und wagte sich selbst das erste Mal nach vorne gegen die offensiv ausgerichteten Gäste. Prompt konnte der SVD einen schönen Spielzug über Schiller erfolgreich abschließen, als Gaupp aus 17 Metern zum 1:0 traf. In der Folge wurden die Gastgeber besser und belohnten sich nur vier Minuten später. Rilli behauptete sich am Strafraum und zog ab. Sein abgefälschter Schuss landete bei Ludwig, der die Kugel aus spitzem Winkel unter die Latte nagelte. Der VfR haderte mit sich und dem Schiedsrichter und wirkte etwas überrascht. Bis zur Pause konnte Deggenhausertal Stockach vom Tor weghalten und es blieb beim verdienten 2:0. Nach dem Seitenwechsel wirkte der SVD verunsichert und die Gäste legten los. Die Gastgeber bekamen gleich drei Mal den Ball nicht geklärt und Hablani traf per Fallrückzieher zum 2:1. Nur kurz danach lief Deggenhausertal in einen Konter und Streckel musste nur noch einschieben. Der SVD sammelte sich wieder etwas und beide Teams versuchten, den Siegtreffer zu erzielen, wobei die Gäste mehr Druck machten. Als sich eine Punkteteilung abzeichnete, nutzte Hablani ein Missverständnis zwischen Torwart und Abwehrspieler und fand Reiser, der ins leere Tor zum 2:3-Endstand traf.

Tore: 1:0 (19.) Gaupp, 2:0 (23.) Ludwig, 2:1 (47.) Hablani, 2:2 (50.) Streckel, 2:3 (78.) S. Reiser. – SR: Jahnel (Bolstern). – Z: 175.

Hegauer FV

FC Uhldingen

6:1 (3:1)

Bereits in der 2. Minute hätte Greco den Hegauer FV in Führung bringen können, doch Lattner parierte glänzend. Eine Minute später eine strittige Szene im Uhldinger Strafraum, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Als Greco in der 15. Minute im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte er den Strafstoß selbst zum 1:0. Kurz darauf kam der Uhldinger Hofmann im Strafraum gegen Toth zu spät, sodass Schiedsrichter Vogelbacher erneut Elfmeter pfeifen musste. Greco verwandelte erneut sicher (24.). Nach einem verunglückten Rückpass von Toth zu Torhüter Maus reagierte Matur blitzschnell, erlief den Ball und verkürzte auf 2:1 (27.). Müller leistete eine sehenswerte Vorarbeit zum 3:1 (39.) durch Rodriguez. Auch im zweiten Abschnitt übernahmen die Gastgeber sofort wieder die Initiative. In der 55. Minute musste Hofmann mit Gelb-Rot vom Platz. Beim 4:1 (56.) durch Müller glitt der Ball Gästekeeper Lattner unglücklich durch die Hände. Rodriguez erzielte nach einem herrlichen Spielzug und finalem Rückpass von Toth seinen zweiten Treffer an diesem Tag (61.). Uhldingen tauchte nur noch sporadisch vor dem Hegauer Tor auf und konzentrierte sich in Unterzahl hauptsächlich auf Schadensbegrenzung. Szenenapplaus gab es beim 6:1 (70.) durch Müller, der den Ball nach mehrfach schönem Direktspiel und Doppelpass mit Mayer unter die Latte hämmerte.

Tore: 1:0 (15./FE) Greco, 2:0 (24./FE) Greco, 2:1 (27.) Matur, 3:1 (39.) Rodriguez, 4:1 (56.) Müller, 5:1 (61.) Rodriguez, 6:1 (70.) Müller – SR: Vogelbacher (Horheim-Schwerzen). – Z: 110. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (55.) für Hofmann (FC Uhldingen).

TSV Aach-Linz

FC Öhningen-Gaienhofen

1:1 (1:0)

Der TSV Aach-Linz wollte seinen ersten Heimsieg gegen den FC Öhningen-Gaienhofen einfahren, und so begann die Heimelf auch. Die erste Hälfte gehörte dem Gastgeber. Der TSV war gedanklich immer einen Schritt schneller und stand hinten sicher. Der FC Öhningen-Gaienhofen hatte Probleme, das eigene Spiel aufzuziehen und ließ dabei der Heimelf zu viele Räume. Aach-Linz drückte über die Außen mit Daehne und Yildiz, verpasste es jedoch, Fitz und Raabe im Sturmzentrum genau anzuspielen. In der 30. Minute musste dann ein Eckball her, um die bis dahin verdiente Führung zu erzielen. Staykov setzte die Ecke in den Strafraum, wo der aufgerückte Restle den Ball verlängerte und Schwellinger alleingelassen den Ball in die Maschen setzte. Die Gäste wechselten zur Pause, mit Scheu kam nochmals mehr Tempo ins Spiel. Öhningen wirkte im zweiten Durchgang aggressiver im Spiel nach vorne, verpasste es jedoch, die Chancen zu Ende zu spielen. Aach-Linz stand tiefer und versuchte, Fitz und Raabe mit langen Bällen zu bedienen, was in der 70. Minute auch klappte. Fitz lief allein auf den Gästeschlussmann zu, scheiterte jedoch mit seinem Schuss. In der 74. Minute fiel der Ausgleich. Eine Flanke von Lucas senkte sich ins Tor, TSV-Torwart Lohr stolperte und hatte somit keine Chance, den Ball zu erreichen. Schnetzler hatte noch zwei Riesenchancen, setzte beide Bälle aber neben das Tor. (ad)

Tore: 1:0 (30.) Schwellinger, 1:1 (76.) Lucas – SR: Mac-Nelly (Hilzingen) – Z: 205.

SV Allensbach

BSV Nordstern

3:5 (0:3)

Rabenschwarzer Sonntag des SV Allensbach gegen die starke Offensive des BSV Nordstern Radolfzell. Allensbach fand zu keiner Zeit ins Spiel und wurde vom BSV eiskalt bestraft und bereits in der 40. Minute durch eine Gelb-Rote Karte dezimiert.

Tore: 1:0 (10.) Hofbauer, 2:0 (20.) Fiore, 3:0 (40.) Bäder, 4:0 (50.) Bader, 4:1 (60.) Karikis, 5:1 (61.) Bader, 5:2 (80.) Raff, 5:3 (83.) Beisel. – SR: Speh. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (40.) für SV Allensbach.

FC Anadolu Radolfzell

SV Orsingen-Nenzingen

4:3 (1:3)

Gleich zu Beginn verlor der FC Anadolu Radolfzell den Ball im Mittelfeld und war sehr offen, sodass der SV Orsingen-Nenzingen früh in Führung gehen konnte. Durch Ugur Karaotcu konnten die Gastgeber nur kurze Zeit später ausgleichen. Dann die erneute Führung der Gäste in der 14. Minute, als ein ungefährlicher Ball aus 50 Metern ankam, der FC-Keeper aufgrund der widrigen Platzverhältnisse ausrutschte und so Schneider das 1:2 erzielen konnte. Nur vier Minuten später traf erneut Schneider zum 1:3. In der 40. Minute wurde Kedikli mit Rot vom Platz gestellt, als er mit der Hand auf der Linie rettete. Der anschließende Elfmeter wurde verschossen. Beim 2:3 fing Ilak einen Rückpass ab und nutzte die Chance. Das 3:3 wurde durch einen schönen Lupfer von Moritz Eckert erzielt, und Ilak erzielte mit einem Schuss ins kurze Eck den 4:3-Endstand.

Tore: 0:1 (2.) Lehmann, 1:1 U. Karaotcu, 1:2 (14.) Schneider, 1:3 (18.) Schneider, 2:3 (62.) Ilak, 3:3 (81.) Eckert, 4:3 (90.) Ilak. – SR: Kiekbusch. – Z: 350. – Bes. Vork.: Rot (40.) für Kedikli (FC Anadolu Radolfzell).