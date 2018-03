Handball Der HSG Konstanz II reichen 30 Minuten

Der Handball-Südbadenligist deklassiert den Gast TuS Altenheim beim 39:21. Nun steht ein Topspiel beim Superball am Samstag in der Konstanzer Schänzlehalle an. Gegner ist der Tabellenzweite Schutterwald.

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz II

TuS Altenheim

39:21 (21:8)

Mit dem siebten Sieg in Folge hat die U 23 ihre Ambitionen auf einen Platz unter den Topteams der Liga unterstrichen. Mit dem Kantersieg gegen den Tabellensechsten haben sich die Talente selbst die Bühne für ihr Topspiel am Samstag, 15 Uhr, beim Superball in der Schänzlehalle gegen den Tabellenzweiten Schutterwald bereitet.

Drei Minuten, vier Tore, kein Gegentreffer – es war von der ersten Sekunde an klar, was sich am Schänzle im ersten Spitzenspiel der HSG-Reserve abspielte. Nach der 32:35-Hinspielniederlage zeigte sich die Stocker-Equipe hungrig, ja schier unersättlich. Nur acht Gegentore musste eine stabile Defensive vor einem wieder gut aufgelegten Moritz Ebert hinnehmen, in der Offensive zauberte und begeisterte sie ihr verblüfftes Publikum. Es war ja nicht zu erwarten, dass die Spieler von Matthias Stocker schon nach 30 Minuten alles entschieden hatten.

„Eine wahnsinnig gute Leistung“, beschied Trainer Matthias Stocker mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Wir haben es von der ersten Minute an gut gemacht, hatten eine gute Defensive und haben ganz schnell umgeschalten. Das Tempospiel hat mir sehr gefallen.“ Es war genau jene weitere Leistungssteigerung, die Stocker gefordert hatte und die seine blutjunge Mannschaft in der Rückrunde von Woche zu Woche weiter abliefert. Mit einer konzentrierten, variablen Angriffsreihe wurde Altenheim vor unlösbare Probleme gestellt, sodass Ex-Drittligakeeper Philipp Grange nichts ins Spiel kam. Stattdessen setzten die Außen Jerome Portmann und Samuel Wendel mit herrlichen Toren wie dem Heber zum 12:5 (16.) wunderschöne Akzente.

39 Tore gegen die zuvor drittbeste Defensive der Liga verzückten auch den sonst stets kritischen HSG-Coach, der die Flügelspieler besonders hervorhob: „Jerome hatte 100 Prozent verwandelte Würfe, Samuel zuzusehen, war einfach ein Genuss.“ Der schnelle und athletische Linksaußen traf 14 Mal und zeigte sich in Topform. Stocker: „Er hat jetzt die Fitness und das Vertrauen in seinen Körper, das er braucht.“ Selbst nach einer Abwehrumstellung der Ortenauer auf die 5:1-Variante oder eine offene Deckung fand Konstanz jedes Mal die passende Antwort. Mit einem 4:0-Lauf erhöhte Samuel Löffler auf 29:12 (41.), der auch das 39:19 erzielte, ehe Altenheim den Rückstand von 20 auf 18 Tore reduzieren konnte.

„Unsere drei Kreisläufer und der Rückraum haben gut gearbeitet“, lobte Stocker. „Jeder hat seinen Job gemacht, viel Platz für Mitspieler geschaffen.“ Außerdem freute es ihn, dass er „wechseln konnte, wie ich wollte. Es gab keinen Leistungsabfall. Das war toll.“

HSG Konstanz II: Gemeinhardt, Ebert (beide Tor); Hadlich (3), Portmann (5), Oßwald (2), Dierberger (2), Mack,S. Löffler (5), Fehrenbach (1), J. Löffler (1), Merz (1), Both (3), Braun (2), Wendel (14/6).