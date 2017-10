Fußball Der FC Überlingen gewinnt das Derby beim SC Markdorf

Der Aufsteiger FC Überlingen feiert in der Fußball-Landesliga einen 1:0-Sieg im Nachbarschaftsduell gegen den SC Markdorf. Der FC Schonach schlägt die SpVgg F.A.L. im Topspiel und ist Tabellenerster. Das Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen verliert das Kellerduell gegen den SV Obereschach mit 1:4.

Fußball, Landesliga

SC Markdorf

FC Überlingen

0:1 (0:1)

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Es dauerte bis zur 10. Minute, ehe es zum ersten Torschuss durch den Überlinger Gerlach kam. Im Gegenzug gelang Marchoud der erste Schuss aufs Gästetor, bei dem Torwart Negraßus all sein Können aufbieten musste. Alle weiteren gefährlichen Szenen spielten sich vor der Pause im Markdorfer Strafraum ab. Zunächst verfehlte Kuczkowski in der 20. Minute bei einem Drehschuss aus zwölf Metern noch das Tor. Zehn Minuten später kam bei einem Strafraumgetümmel der Ball zu Blank, der völlig unbedrängt das 0:1 erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zwangen Kuczkowski und Blank Markdorfs Torwart Müller zu zwei Glanzparaden.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber die Taktzahl. In der 55. Minute prüfte Su den Überlinger Torwart mit einem ersten gefährlichen Schuss. In der 64. Minute köpfte Su aus aussichtsreicher Position den Ball zu harmlos in die Arme von Negraßus. Überlingen spielte in dieser Phase auf Konter. Der eingewechselte Öhler lief bei einem Gegenstoß allein aufs Markdorfer Tor zu, vergab jedoch die gute Möglichkeit. Die beiden nächsten Gästechancen vergab Kuczkowski. Markdorf war zwar weiter bemüht, blieb jedoch im Spiel nach vorne zu harmlos. Damit holten die Gäste im Derby die Punkte und zogen in der Tabelle am SC vorbei. (bla)

Tor: 0:1 (30.) Blank. – SR: Kolodziej (Rastatt). – Z: 250.

FC Schonach

SpVgg F.A.L.

3:1 (2:0)

Der FC Schonach ging von Beginn an sehr selbstbewusst und offensiv ins Spitzenspiel gegen die SpVgg F.A.L. Bereits in der 4. Minute traf Alex German den Pfosten. In der 7. Minute verfehlte erneut German mit einem Kopfball das Gästetor. Zwischenzeitlich kamen die Linzgauer durch Frank Burgenmeister zu ihrer ersten und einzigen Einschussmöglichkeit im ersten Abschnitt. Danach verlagerte sich das Spiel immer mehr in die Hälfte der Gäste. Nach einer Hereingabe von Reiner nahm Schneider Maß und traf mit aus 20 Metern zum 1:0. Schonach erhöhte nochmals die Schlagzahl. Nach einem Foulspiel an German traf Passarella in der 17. Minute per Strafstoß zum 2:0. Die Schonacher Defensive ließ die SpVgg weiter nicht zur Entfaltung kommen. In der 35. Minute bewahrte F.A.L.-Schlussmann Hummel sein Team vor einem höheren Rückstand.

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck. Qendrim Krasniqi scheiterte nach Hereingabe von Frank Burgenmeister nur um Millimeter. Kurz darauf köpfte F.A.L.-Kapitän Arnold das Leder um Haaresbreite über das Tor. Auf der anderen Seite sorgte der FCS in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Romeo bediente den freistehenden Schneider. Der behielt die Übersicht und überlistete Torhüter Hummel mit einem Flachschuss zum vorentscheidenden 3:0. 120 Sekunden später kamen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Reichle zum Ehrentreffer, der die Gastgeber aber nicht mehr aus der Ruhe brachte.

Tore: 1:0 (15.) Schneider, 2:0 (17./FE) Passarella, 3:0 (63.) Schneider, 3:1 (65./FE) Reichle. – SR: Holdermann (Herbolzheim). – Z: 330.

FC Rot-Weiß Salem

FC Löffingen

3:2 (0:2)

In den ersten Minuten der Partie hatte der FC RW Salem gegen den FC Löffingen deutlich mehr Ballbesitz, brachte jedoch nichts Zwingendes zustande. Wie es geht, zeigten die Gäste: Mit deren erstem Angriff fiel das 0:1. Gauding vollendete freistehend per Kopf nach einer unbedrängten Flanke des flinken Alexander Schuler. In der 13. Minute hätten die Löffinger ihre Führung ausbauen müssen, doch parierte Keeper Livgöcmen bravourös gegen den frei auf ihn zulaufenden Beha, den Nachschuss von Hoheisel kratzte Bröski spektakulär per Kopf von der Linie. Drei Minuten später die erste Salemer Chance, als Pasquale überhastet aus 13 Metern drüber schoss. Nur drei Minuten später verzog Schmid einen Kopfball knapp. In der 25. Minute fiel das 0:2, das eine exakte Kopie des ersten Tors darstellte. Nach einer Flanke brauchte Gauding erneut ohne Gegenwehr nur noch einzunicken. Nun hatten die Schwarzwälder das Heft in der Hand gegen enttäuschende Salemer. In der 39. Minute senkte sich der Ball nach einer verunglückten Flanke von Kopp nur Zentimeter hinter dem Lattenkreuz ins Toraus.

Nach Wiederanpfiff und einer gesalzenen Kabinenpredigt kämpften sich die Hausherren gegen schwächer werdende Löffinger zurück. So ließ Pasquale mit einer feinen Einzelleistung die komplette Abwehr alt aussehen und verkürzte auf 1:2 (58.). Acht Minuten später verhinderte der Pfosten nach einem Senn-Freistoß den Ausgleich. Der entfesselt aufspielende Pasquale prüfte in der 68. Minute Torhüter Osek und vergab in der 71. Minute freistehend in aussichtsreicher Position. In derselben Minute konnte er nach einem weiteren sehenswerten Alleingang nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Daniele verwandelte den Elfmeter zum verdienten 2:2. Dann erzielte der überragende Pasquale nach feiner Vorarbeit von Daniele in der 87. Minute das 3:2 und bescherte den Linzgauern mit der besten Halbzeitleistung den ersten Heimsieg. (ja)

Tore: 0:1 (7.) Gaudig, 0:2 (25.) Gaudig, 1:2 (58.) Pasquale, 2:2 (72./FE) Daniele, 3:2 (87.) Pasquale. – SR: Nipp (Sigmaringendorf). – Z: 300.

FC Villingen II

SC Pfullendorf

1:2 (0:1)

In einem von beiden Seiten sehr intensiven Verfolgerduell standen die Abwehrreihen sicher und ließen in der ersten halben Stunde kaum Torabschlüsse zu. Einzig Fabio Chiurazzi traf für den Gastgeber Villingen in der 10. Minute das Außennetz. Seine erste Torchance nutzte der SC Pfullendorf zur Führung nach 36 Minuten. Ein schönes Zuspiel durch die Schnittstelle der Abwehr vollstreckte Robin Slawig allein vor Torhüter Jannes Otte eiskalt zum 0:1.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, die sicher stehenden Linzgauer auszuspielen. Der Gast setzte unterdessen auf Konter, Torabschlüsse blieben jedoch die Seltenheit. Bis sich in der 77. Minute Villingen defensiv einen Schnitzer erlaubte: Alessandro Sautter traf zum 0:2. Fabio Chiurazzi konnte nach schönem Querpass von Martin Siber zwar noch zum 1:2 verkürzen, allerdings reichte es nicht mehr zur Aufholjagd. Im Gegenteil: Kurz darauf verhinderte Otte mit einer Glanzparade sogar das 1:3 gegen Luca Gruler. (olg)

Tore: 0:1 (36.) Slawig, 0:2 (77.) Sautter, 1:2 (83.) F. Chiurazzi. – SR: Schmidt (Haslach i.K.). – Z: 120.

SC Konstanz-Wollmatingen

SV Obereschach

1:4 (0:0)

Zwar gelang dem SC Konstanz-Wollmatingen im vierten Versuch das erste Tor auf eigenem Platz, aber Punkte gab es auch gegen den SV Obereschach nicht. In der ersten Viertelstunde kam die Heimmannschaft zwar zu einigen guten Angriffen, ohne aber für Gefahr zu sorgen. Danach neutralisierten sich die Kontrahenten. Nach einer halben Stunde hatten die Schwarzwälder Glück, dass ein Schuss von Felske auf der Brust eines Gästeverteidigers landete. Glück hatte der SC wenige Minuten später, als Obereschachs Mike Duffner erkannte, dass Biesinger weit vor seinem Tor stand und der Fernschuss aus 30 Metern am Lattenkreuz landete.

Nach der Halbzeitpause startete Konstanz-Wollmatingen einige vielversprechende Angriffe. Etwas unerwartet fiel dann das 0:1 nach einem Eckball. Njie verlängerte den Ball per Kopf ins lange Eck. Kurz darauf hatte Zimmermann die Chance zum 0:2, aber sein Flachschuss ging knapp vorbei. Danach hatte Grimm die große Chance zum Ausgleich, aber sein Schuss aus kurzer Distanz war zu hoch angesetzt. Dann setzte sich Nije auf der rechten Seite durch, und seine Vorlage verwertete Sakschewski zum 0:2. Nur drei Minuten später nutzte Storz den Schockzustand des SC und erhöhte nach gelungenem Kombinationsspiel auf 0:3. Kurze Hoffnung keimte bei den SC-Anhängern auf, als wenig später Grimm verkürzte. Die besseren Möglichkeiten hatte jedoch weiter der Gast. Sakschewskis Kopfball nach einem Freistoß landete an der Latte, und Njie machte durch einen Flachschuss von der rechten Strafraumseite ins linke Eck die Sache mit dem Treffer zum 1:4-Endstand klar. (wid)

Tore: 0:1 (58.) Njie, 0:2 (70.) Sakschewski, 0:3 (73.) Storz, 1:3 (77.) Grimm, 1:4 (84.) Njie. – SR: Brudek (Rastatt). – Z: 100.

FC Furtwangen

FC Hilzingen

3:2 (1:2)

Schon vor dem Spiel gegen den FC Hilzingen musste der FC Furtwangen eine Hiobsbotschaft verkraften, denn Spielertrainer Markus Knackmuß musste beim Aufwärmen passen. Dies steckten die Platzherren unberührt weg und begannen aus einer sicheren Abwehr heraus, den Gegner unter Druck zu setzen. In der 3. Minute setzte Markus Ringwald einen Schuss aus gut 20 Metern nur knapp neben den Pfosten. Nur eine Minute nach dem ersten Torschuss der Gäste fiel die Führung für die Gastgeber. Steffen Holzapfel setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Abwehrspieler durch, umspielte den Torhüter und knallte den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 ins lange Eck. Nun wollte Furtwangen für klare Verhältnisse sorgen, doch Meier (22.), Willmann (24.) und Geiger (34.) scheiterten am Torhüter. Nach 36 Minuten zwang Holzapfel den Gäste-Torhüter mit einem Flachschuss aus 16 Metern zu einer Glanzparade. Bei einem der wenigen Gästeangriffe fiel in der 39. Minute der überraschende Ausgleich. Der beste Gästespieler Drochula zog aus 16 Metern ab, Torhüter Wehrle konnte den Ball nur zur Seite abwehren und Endres stolperte diesen zum 1:1 ins Tor. Als alle auf den Halbzeitpfiff warteten, leistete sich Ambs an der Strafraumgrenze ein unnötiges Foul, und den Freistoß zirkelte Drochula über die Mauer zum 1:2-Pausenstand in den Winkel.

In der 52. Minute setzte Meier einen Weitschuss neben das Hilzinger Tor, danach verflachte das Spiel. Die Gäste wollten die Führung über die Zeit retten, und die Angriffe der Platzherren verpufften im Ansatz. So dauerte es bis zur 72. Minute, ehe der eingewechselte Eschle überraschend mit einem Hammer aus gut 20 Metern in den Winkel den Ausgleich erzielte. Nun wurden die Gäste wieder agiler, doch war ihr Spiel nach der Verletzung von Drochula zu durchsichtig. In der letzten Minute setzte Willmann einen Abpraller nach einem Schuss von Meier aus acht Metern zum 3:2-Siegtreffer ins Netz, und die Furtwanger freuten sich über einen glücklichen Sieg.

Tore: 1:0 (16.) Holzapfel, 1:1 (39.) Endres, 1:2 (45.) Drochula, 2:2 (73.) Eschle, 3:2 (90.) Willmann. – SR: Lombardo ( Rheinfelden). – Z: 150.

SG Dettingen-Dingelsdorf

FV Walbertsweiler-Reng.

1:2 (1:1)

Von Beginn an übernahmen die Gäste aus Walbertsweiler-Rengetsweiler die Spielkontrolle, während die SG Dettingen-Dingelsdorf abwartend agierte und auf ihre Chancen lauerte. In den ersten 20 Minuten passierte nicht viel. Der FV versuchte es sowohl mit langen Bällen als auch mit Kombinationen durch das Zentrum, doch die Gastgeber vereitelten klare Torchancen. In der 26. Minute gingen die Hausherren sogar in Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stieg Birser im Strafraum am höchsten und überwand Specker zum 1:0. In der 39. Minute ging es schnell. Nach mehreren Stationen gelangte der Ball zu Müller, der mit einem trockenen Schuss aus 15 Metern ausglich.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Gäste Druck, doch die SG hielt stand und hatte in der 52. Minute sogar die Chance, in Führung zu gehen, doch Büttner zögerte zu lange. Auch in der 58. Minute wurde ein Schuss von Büttner gerade noch geblockt. Stattdessen fiel in der 61. Minute der Treffer auf der anderen Seite. Bach setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und überwand Dehne zum 1:2. In der folgenden Viertelstunde hatten die Gäste das Spiel im Griff, dann begannen sie, sich zu sehr auf ihrer Führung auszuruhen, und die SG hatte eine starke Phase mit mehreren Chancen. In der 76. Minute wurde ein Kopfball von Boller-Berger auf der Linie geklärt, zwei Minuten darauf vergab Büttner einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Boller-Berger hatte in der 79. Minute eine weitere Gelegenheit, doch erneut wurde der Ball in letzter Sekunde geklärt. Da die Gäste ihre Konterchancen ebenfalls nicht nutzten, blieb es bei der knappen 1:2-Niederlage der SG. (sb)

Tore: 1:0 (26.) Birsner, 1:1 (39.) Müller, 1:2 (61.) Bach. – SR: Küchler (Mühlhausen). – Z: 220. – Bes. Vork.: Rot (85.) für Büttner (SG Dettingen-Dingelsdorf).

Stenogramm

DJK Villingen

DJK Donaueschingen

3:3 (3:0)

Tore: 1:0 (13.) Eigentor, 2:0 (24.) Käfer, 3:0 (34.) Käfer, 3:1 (57.) Schorpp, 3:2 (75.) Cakici, 3:3 (87.) Schorpp. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 180.