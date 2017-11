Fußball Debakel für FC Hilzingen im Schwarzwald

Schwarzer Freitag für den FC Hilzingen: Der Landesligist kam bei der DJK Donaueschingen mit 0:9 gehörig unter die Räder.

Fußball, Landesliga

DJK Donaueschingen

FC Hilzingen

9:0 (6:0)

Von Beginn an machte die DJK Donaueschingen mächtig Druck auf dem heimischen Kunstrasen. Der FC Hilzingen agierte hinten heraus zu behäbig, agierte nach vorne zu unsicher und lud die Schwarzwälder immer wieder mit Ballverlusten zu gefährlichen Offensiv-aktionen ein. Viele Standardsituationen sprangen dabei für die Gastgeber heraus, die diese zu nutzen wussten. Ein Freistoß konnte in der 6. Minute vom Hilzinger Torhüter nur noch abgeklatscht werden, was die frühe Führung für die DJK zur Folge hatte. Drei Minuten später bereits der nächste Schwarzwälder Treffer durch einen harten, platzierten Schuss aus zehn Metern. Quasi die Vorentscheidung fiel bereits in der elften Minute, diesmal wieder durch einen Freistoß, direkt verwandelt aus 25 Metern. Donaueschingen blieb weiter ballsicher und zielstrebig, während Hilzingen sich schwer tat im Spielaufbau. So waren die Tore vier, fünf und sechs logische Folge der drückenden Überlegenheit der Platzherren in Hälfte eins.

Nach dem Wechsel blieb die DJK Donaueschingen weiter am Drücker. Der FC Hilzingen konnte nur gelegentlich Entlastungsaktionen starten, die aber nichts Zählbares einbrachten. Mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten erhöhte Albicker auf 8:0 für die Schwarzwälder, die aber noch nicht genug hatten. Sauter zeichnete für das 9:0 neun Minuten vor Schluss verantwortlich und nun lag ein zweistelliges Debakel für den FC Hilzingen in der Luft. Die Hegauer konnten aber wenigstens dies mit vereinter Gegenwehr verhindern. So blieb es bei der 0:9-Auswärtsniederlage an einem schwarzen Freitag für den FC Hilzingen. (de)

Tore: 1:0 (6.) Schorpp, 2:0 (9.) Ohnmacht, 3:0 (11.) Schorpp, 4:0 (23.) Albicker, 5:0 (24.) Ohnmacht, 6:0 (43.) Ohnmacht, 7:0 (50.) Albicker, 8:0 (60.) Albicker, 9:0 (81.) Sauter. – SR: Schmidt (Haslach). – Z: 150.