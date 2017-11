Handball Das nächste schwere Derby für die HSG Konstanz

Die HSG Konstanz ist am Wochenende zweimal im Einsatz. Am Freitag kommt der Tabellenzweite Bietigheim in die Schänzlehalle, am Sonntag spielt das Eblen-Team beim HSC 2000 Coburg.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – SG BBM Bietigheim (Freitag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Nach dem Derby ist vor dem Derby: Nur zwei Baden-Württemberg-Duelle gibt es in der 2. Handball-Bundesliga für die HSG Konstanz, und innerhalb von nur sechs Tagen folgen diese beiden heißen Schlagabtäusche hintereinander. Für die HSG geht es mit einer heißen Atmosphäre im Rücken am Freitag, 20 Uhr, in der Schänzlehalle nach dem „richtig schlechten Spiel in Balingen“, so Cheftrainer Daniel Eblen, dabei auch um Wiedergutmachung, obwohl mit dem Tabellenzweiten Bietigheim einer der heißesten Aufstiegskandidaten überhaupt erwartet wird. Am Sonntag, 17 Uhr, steht am zweiten Doppelspieltag der Saison der schwere Gang zum Erstliga-Absteiger Coburg bevor.

Aber zunächst soll vor allem den eigenen Fans wieder der die HSG auszeichnende Kampf und große Leidenschaft geboten werden – als Dank für ihre großartige Unterstützung und die Partystimmung, die sie der trotz der 22:32-Niederlage auf der Schwäbischen Alb verbreiteten, und dafür von allen Seiten gelobt wurden, „Die Art und Weise der Niederlage in Balingen war nicht okay“, sagt Daniel Eblen. „Es wurden einige Gespräche geführt.“ Schwerstarbeit wird im zweiten Derby binnen einer Woche vor allem auf die Deckung der Gastgeber zukommen, denn Bietigheim ist mit 344 Toren in elf Partien die Torfabrik der Liga.

Dafür verfügt SG-Trainer Hartmut Mayerhoffer über exquisites Offensiv-Personal: den litauischen Nationalspieler Gerdas Barbaskas, Junioren-Europameister und Junioren-Vizeweltmeister Robin Haller, den ehemaligen Zweitliga-Torschützenkönig Christian Schäfer und den langjährigen Balinger Erstligaspieler Felix König – Jugend-Europameister und Junioren-Weltmeister. Umso bemerkenswerter, dass Domenico Ebner, früher mit Chris Berchtenbreiter und Felix Gäßler in Köndringen-Teningen aktiv, die Topquote der Torhüter vorweisen kann, die mehr als nur Kurzeinsätze haben. Fast 38 Prozent der Würfe auf sein Tor pariert Ebner, 136 Paraden gehen schon auf sein Konto. „Es geht vor allem darum“, blickt Eblen voraus, „dass wir wieder unsere Leistung finden. Auf ein sehr gutes Spiel gegen Wilhelmshaven haben wir ein ganz schlechtes beim HBW folgen lassen.“ Deshalb muss man besser in das Spiel finden und sich die zuletzt erarbeitete Sicherheit zurückholen, meint der A-Lizenzinhaber. Keine leichte Aufgabe gegen ein Team, das „speziell im Tempospiel extrem gefährlich ist. Da ist bei allem Risiko so viel Selbstvertrauen da, dass jeder Pass ganz genau ankommt. Eine top besetzte Mannschaft aus jungen und erfahrenen Spielern“, zählt der 43-Jährige auf. Über welch enormes Potenzial und in welch guter Form sich Bietigheim befindet, zeigt der 41:19-Sieg gegen den EHV Aue vor Wochenfrist – nach einem 20:6-Halbzeitstand. Der höchste Saisonsieg in dieser Zweitligasaison und Bietigheimer Rekordergebnis in der 2. Liga.

Auch dieses Mal sind die Rollen klar verteilt. Nur etwas mehr möchte man am Bodensee aus der Außenseiterchance schon machen. „Die Unterstützung unserer Fans ist immer großartig, gerade auch zuletzt in Balingen“, unterstreicht Eblen. „Die haben nicht vergessen, wo wir herkommen und dass wir im Gegensatz zu unseren Gegnern keine Vollprofis haben. Hätte man vor zwei Jahren gesagt, es kommt zu einem Punktspiel zwischen dem HBW und der HSG, man hätte doch abgewunken.“ Dass Niederlagen nun mehr diskutiert würden, „zeigt“, fährt er fort, „dass man uns mehr zutraut“.

Nur zwei Tage später geht es weiter. Am Sonntag, 17 Uhr, muss sich die HSG Konstanz beim Erstliga-Absteiger HSC 2000 Coburg beweisen. Einstellen muss sich Konstanz dabei auf ein tolles Publikum, „erfahrene Akteure sowie schnelle Außen und eine Physis im Rückraum, die in der Liga ihresgleichen sucht“, so der Konstanzer Übungsleiter. Zwar kann sich Coburg auf eine stabile 6:0-Deckung verlassen, mit etwas Verletzungssorgen ist der Druck nach bislang „nur“ 13:9 Punkten, verbunden mit dem zehnten Tabellenplatz, in Oberfranken aber zuletzt deutlich gestiegen.

Glückliche Gewinner

Bei unserem Gewinnspiel haben folgende Leser zwei Karten für das Spiel der HSG Konstanz gegen Bietigheim gewonnen: Jutta Walker, Pamela Weinheimer und Alexander Holupirek aus Konstanz, Rolf Oser aus Radolfzell sowie Michael Patulea aus Volkertshausen.