Handball Das Ziel des SV Allensbach ist die Zwischenrunde

Nach dem sehr erfolgreichen Doppelheimspieltag Anfang September mit zwei Siegen aus zwei Spielen muss die Allensbacher Mannschaft der Trainer Claus Ammann und Sonja Pannach nun zum ersten Rückspiel bei der FSG Mainz 05/Budenheim antreten. Das zweite Rückspiel findet im November bei der JSG Neckar/Kocher statt.

Handball, A-Jugend-Bundesliga weiblich: FSG Mainz 05/Budenheim – SV Allensbach (Samstag, 16.30 Uhr, Waldsporthalle Budenheim). – Mainz/Budenheim war zwar eine gänzlich unbekannte Größe vor dem ersten Aufeinandertreffen. Dennoch gelang es dem SV Allensbach, über eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung deutlich und verdient mit 25:19 die Oberhand zu behalten. Da auch das zweite Spiel gegen Neckar/Kocher knapp mit zwei Toren Differenz gewonnen wurde, fährt der SVA-Nachwuchs nun mit einer relativ komfortablen Ausgangsbasis ins Rheinland. Ein Punkt genügt den Mädels vom Bodensee, um vorzeitig das Weiterkommen in der Gruppe 6 zu sichern und damit auch bei der Zwischenrunde im Dezember am Start zu sein.

„Dass wir diese komfortable Lage haben würden, hat vor Saisonbeginn niemand erwartet. Aber jetzt gilt es, die Zügel nicht locker zu lassen und den Sack am Wochenende auch zuzumachen. Wir möchten nicht unter Zugzwang geraten und das letzte Gruppenspiel bei der JSG Neckar/Kocher gewinnen müssen. Deshalb streben wir einen Sieg in Mainz an. Alles andere steht nicht auf der Agenda“, sagt Trainerin Sonja Pannach.

Bis auf die nach wie vor im Aufbau befindliche Julia Scharff steht dem Trainerteam der komplette Kader zur Verfügung. Bei Katja Allgaier muss man noch abwarten, ob sie nach ihrer Sprunggelenksverletzung vor drei Wochen wieder voll belastbar ist. Sie war allerdings diese Woche bei der zweiten Mannschaft im Training und hinterließ dort einen fitten Eindruck.