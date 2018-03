handball Daniel Eblen hofft auf einen Sahnetag in Nordhorn

Die HSG Konstanz ist am Sonntag um 17 Uhr in Nordhorn-Lingen zu Gast. Die Zweitliga-Handballer sind dort aber eindeutig Außenseiter.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Nordhorn-Lingen – HSG Konstanz (Sonntag, 17 Uhr, Euregium Nordhorn). – Die fünf Spiele hintereinander gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu Beginn der Rückrunde, die bereits als „Endspiele“ ausgerufen worden waren, hat die HSG Konstanz mit Bravour gemeistert. Mit 8:2 Punkten ist sie im neuen Jahr ungeschlagen und hat sich wieder auf einen Nichtabstiegsplatz geschoben. Nun warten jedoch ganz andere Herausforderungen auf die Gelb-Blauen vom Bodensee. Statt sogenannter Vier-Punkte-Spiele folgen nun Duelle mit den Topteams der Liga. Den Anfang macht die Partie bei der HSG Nordhorn-Lingen.

Eine Aufgabe, die auswärts als mit die schwerste überhaupt in der 2. Bundesliga gilt. Bis zum vergangenen Wochenende hatte der ehemalige Europapokalsieger 19:3 Punkte in den eigenen Hallen auf dem Konto stehen, dann kam der Tabellensechste Rimpar mit drei Niederlagen zuvor im Gepäck und fügte den Niedersachen die zweite Heimniederlage der Saison zu. Für HSG-Cheftrainer macht dies die Aufgabe in der53 000-Einwohner-Stadt nur noch komplizierter. „Rimpar war nach den Negativerlebnissen der vergangenen Wochen richtig unter Dampf“, zuckt Eblen mit den Schultern. „In Nordhorn ist es extrem schwer, etwas zu holen.“ Ungern erinnert er sich an den Auftritt im hohen Norden im vergangenen Jahr. Mit 17:32 zog sein Team damals den Kürzeren. „Damals haben wir überhaupt kein Land gesehen“, gibt er zu. „Aber das geht ja vielen Gästeteams dort so.“

Dazu soll die HSG Konstanz dieses Mal jedoch nicht gehören. Schließlich befindet sie sich gerade auf einer kleinen „Euphoriewelle“, wie Torwart Konstantin Poltrum findet. Nach den Erfolgen der vergangenen Wochen sind Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit in der Mannschaft deutlich gewachsen. Eblen: „Es läuft alles flüssiger und leichter im Training, wenn du nicht nur gut mithältst, sondern nach sehr guten Leistungen auch gewinnst. Wir werden konzentriert weiterarbeiten, denn erreicht ist noch gar nichts.“

Beim 33:27-Sieg gegen Aue am vergangenen Spieltag, der den ersehnten Nichtabstiegsplatz einbrachte, war der A-Lizenzinhaber vor allem davon beeindruckt, wie gut es seinen jungen Spielern gelungen war, sämtlichen Druck beiseite zu schieben und sich „einfach auf das Handballspielen konzentriert zu haben. Und nicht mit der Frage auseinander zu setzen, was wäre wenn“, so Eblen. „Wir haben gesehen, dass es bei vollem Fokus nur auf das Spiel richtig Spaß machen kann. Das war in den zurückliegenden Jahren immer unsere Herangehensweise.“ Mit einer guten Abwehrarbeit, Torwart Konstantin Poltrum in Topform, viel Tempo im Spiel nach vorn und im Spielaufbau sowie wenigen technischen Fehlern wusste Konstanz zuletzt zu gefallen.

Kleinere Blessuren plagten zwar zuletzt Tom Wolf und Felix Gäßler, der deswegen in der Vorwoche aussetzen musste, sowie Chris Berchtenbreiter. Für das Wochenende jedoch plant Eblen bis auf die beiden langzeitverletzten Benjamin Schweda und Sebastian Bösing mit einem vollen Kader, der sich bereits heute auf den Weg ins Hotel in Bochum machte. Die Vorbereitung wird nötig sein, um Ausnahmekönnern wie Jens Wiese im Rückraum, Torwart Björn Buhrmester und Spielmacher Patrick Miedema – allesamt seit Jahren mit die Besten auf ihrer Position in der zweiten Liga – einigermaßen in Schach zu halten. Dazu kommt Lasse Seidel auf Linksaußen in einem Team, das aufgrund der geografischen Nähe zum Nachbarland auch vier Niederländer im Kader hat.

Dennoch hofft Daniel Eblen auf einen Sahnetag seiner Spieler wie etwa beim 30:20 in Eisenach: „Wenn wir spielen, was wir können, und wir unser Spiel durchbringen – auch wenn wir wissen, wie extrem schwer das wird – können wir Nordhorn vielleicht ein wenig ärgern. Und dann sehen wir, was passiert.“ An der neuen Situation, statt Duelle gegen direkte Konkurrenten wieder gegen die Topteams, ändert sich für den HSG-Coach nicht viel. „Wir kümmern uns um unser Spiel“, sagt er lachend. „Aber natürlich steigt die Qualität auf der Gegenseite weiter an. An steigenden Herausforderungen kann man wachsen und sich dem Gegner anpassen – das ist das Ziel.“ Dennoch, gewohnt pragmatisch bringt es der 43-Jährige auf den Punkt: „Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können: tägliche Trainingsarbeit und die Einstellung zum Handballspiel.“