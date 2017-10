Handball Daniel Eblen: Vielleicht sind die Jungs manchmal ein bisschen zu brav

Es läuft noch nicht rund bei der HSG Konstanz in der 2. Bundesliga – und dennoch blickt Trainer Daniel Eblen zuversichtlich in die Zukunft

Herr Eblen, Ihre Mannschaft belegt mit zwei Punkten aus neun Spielen nach knapp einem Viertel der Saison den vorletzten Tabellenplatz. Ist das eine der schwierigsten Situationen der vergangenen Jahre?

Natürlich ist das alles nicht so einfach, auch wenn man sieht, wie unglücklich wir teilweise verloren haben. In Düsseldorf, daheim gegen Hildesheim – da haben wir aber auch nicht gut gespielt. Gegen Nordhorn haben wir ein super Spiel gemacht, nach hinten raus hat es dann aber nicht gereicht. Dass es vor allem auswärts schwierig würde, haben wir gewusst. In Aue und Rimpar waren die zweiten Halbzeiten in Ordnung, gegen Emsdetten am Wochenende wollten wir mit einer guten ersten Halbzeit anfangen – und dann haben wir uns auch ohne zweiten Kreisläufer und ohne Mathias Riedel ganz gut verkauft.

Was sind die Gründe dafür, dass es im Moment nicht so läuft?

Im letzten Jahr hat bei uns entweder alles funktioniert, dann haben wir gewonnen, oder gar nix, dann haben wir hoch verloren. Dieses Jahr haben wir es noch nicht hingekriegt, dass alles klappt, aber es war auch noch nicht der Fall, dass gar nichts funktioniert hat. In der letzten Saison war die Mannschaft mutig und hatte Selbstvertrauen. Wenn es nicht lief, wurde aus dem Mut dann schnell Übermut. Jetzt sind die Jungs sehr diszipliniert und wenn es nicht läuft, vielleicht ein bisschen zu brav.

Woran liegt das?

Die Vorbereitung im Sommer war schwierig. Man merkt Mathias Riedel noch an, dass er drei Wochen gefehlt hat, bei Max Schwarz waren es fünf, sechs Wochen. Zudem fehlen uns Michael Oehler in der Abwehr und Fabian Schlaich auf Linksaußen. Mit ihm, Matthias Stocker und Paul Kaletsch hatten wir in der letzten Saison drei emotionale Leader, von denen derzeit zwei fehlen. Dadurch muss Paul eine große Last tragen in den Spielen. Fabian Schlaich wird uns demnächst allein durch seine Anwesenheit helfen. Vielleicht ist er schon am Samstag wieder im Kader.

Die Verletzten sind ein Thema, ein anderes sind die Neuzugänge. Warum kommen die noch nicht so recht zum Zug?

Wir haben eine ziemlich große Breite in der Mannschaft, was uns ein bisschen fehlt, ist die Spitze. Wir können aber nicht erwarten, dass Leute aus der Oberliga oder der 3. Liga zu uns kommen und auf Anhieb Spitze in der 2. Liga werden. Felix Klingler hat es derzeit auf Rechtsaußen schwer, weil der Gegner weiß, dass das unsere gefährlichere Seite ist. Ich hoffe, dass wir variabler werden, wenn Fabian Schlaich zurück ist, unsere Linkshänder sich weiter steigern und der variable Paul Kaletsch auch auf der linken Rückraumseite mithelfen kann.

Ist der Abstieg im Moment ein Thema, das Sie beschäftigt?

Noch überhaupt nicht. Natürlich haben wir das genauso im Kopf wie in der gesamten letzten Saison. Es gibt gerade aber Wichtigeres, über das wir nachdenken können.

Zum Beispiel die vielen knapp verlorenen Spiele, die Sie bereits ansprachen. In der Vergangenheit war es eine große Stärke der HSG, Partien in der Schlussphase zu drehen. Nun ist das Gegenteil der Fall. Ist das ein mentales Problem?

Uns fehlt vielleicht ein bisschen der Mut und die Überzeugung in das, was man kann. Wir müssen immer hart arbeiten, um unsere Tore zu erzielen, während bei den Gegnern oft die individuellen Topspieler die einfachen Tore machen. Gespräche sind da wichtig, aber um das Selbstvertrauen in den Wurf zurück zu bekommen, ist auch hartes Training nötig. So verkehrt machen wir es eigentlich gar nicht. In den wichtigen Situationen fehlt uns aber die Überzeugung – und teilweise auch das Glück.

In diesem Jahr kommen sehr viel weniger Zuschauer zu Ihren Heimspielen. Ist die Konstanzer Handballeuphorie nach nur einem Jahr 2. Bundesliga schon wieder vorbei?

Natürlich ist die Zweite Liga nicht mehr das Besondere wie nach dem Aufstieg. Letztes Jahr waren viele da, um zu gucken: Was ist denn da los? Es war aber auch in der 3. Liga so, dass wir Anfang der Saison weniger Zuschauer hatten, da im August viele noch im Urlaub waren und der Freizeitwert bei schönem Wetter in Konstanz schon sehr groß ist. November bis März war sonst auch immer die beste Zeit fürs Publikum. Das letzte Heimspiel war spannend, gut – und die Stimmung war auch mit weniger Zuschauern toll. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass wieder viele Leute kommen und uns unterstützen – auch gegen Wilhelmshaven.

Ist die Partie am Samstag, 20 Uhr, gegen den Tabellen-13. eine Begegnung, die Ihre Mannschaft gewinnen muss? Zuletzt hatten die Spieler ja immer betont, dass der Knoten nur mal platzen müsse.

Es gibt keine Muss-Spiele, es gibt nur Kann-Spiele. Dazu gehört es auf jeden Fall. Ich verstehe das mit dem Knoten platzen auch nicht. Uns geht es darum, die Mannschaft weiter zu entwickeln. Der Konstanzer Weg steht im Mittelpunkt. In Emsdetten hatten wir eine so gute Stimmung auf der Bank und untereinander. Ich habe das Gefühl, dass jeder sich weiterentwickeln will. Jeder Einzelne arbeitet hart an sich, die ganze Mannschaft auch. Ich bin sehr zufrieden, wie die Jungs im Training arbeiten. An der Einstellung liegt’s beim besten Willen nicht.

Eine gute Einstellung ist mit Blick auf die kommenden Aufgaben auch wichtig. Nach dem Heimspiel gegen Wilhelmshaven folgen fünf Partien gegen Teams aus den Top-Sieben der Liga.

Wir müssen sowieso vieles anders machen als die anderen. Die Stimmung in der Mannschaft wird immer besser, darauf können wir aufbauen. Wir trainieren sehr spielnah, um solche Stresssituationen zu simulieren. Deshalb gehe ich mit Zuversicht auch in diese Spiele. Die Jungs haben Bock, gegen solche Mannschaften zu spielen. Angst oder Pessimismus sind überhaupt nicht im Spiel.

Was macht Ihnen Mut für die Zukunft? Die nahe mit dem Spiel gegen Wilhelmshaven und die langfristige im Kampf um den Klassenerhalt?

Wir haben den geringsten Etat, die weitesten Kilometer zu fahren und – auch deswegen – die wenigsten Trainingseinheiten in der Liga. Außerdem haben wir nicht die erfahrensten Zweitliga-spieler in der Mannschaft. Da kann es gar nicht so einfach sein, sich an die anderen ran zu arbeiten. Wenn die Mannschaft aber so weitermacht wie im Moment, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns auch an die Profiteams ran kämpfen können.

Zur Person

Daniel Eblen (43) ist seit 2004 Trainer der HSG Konstanz, bei der er als Spieler alle Mannschaften von der Jugend bis zur 2. Bundesliga durchlaufen hat. Eblen begann zunächst als Co-Trainer von Adolf Frombach, den er dann als Coach der ersten Mannschaft beerbte. Nach der Drittliga-Meisterschaft im vergangenen Sommer hat sein Team als Neuling in der 2. Bundesliga überzeugt und als Tabellen-14. den Klassenerhalt geschafft. In dieser Saison belegt die HSG Konstanz mit nur einem Sieg aus neun Spielen den vorletzten Rang. Der gebürtige Konstanzer Daniel Eblen ist Diplom-Kaufmann, verheiratet und hat zwei Kinder. (fei)