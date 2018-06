Handball Daniel Eblen: Uns hat der Killerinstinkt gefehlt

Daniel Eblen, Trainer der HSG Konstanz, spricht im Interview über die Gründe für den Zweitliga-Abstieg und die Aussichten in der 3. Liga

Herr Eblen, wie fällt Ihr Fazit nach einer schwierigen Saison und einer mageren Punktausbeute aus?

Wir sind alle enttäuscht. Wir hatten uns mehr erhofft. Allerdings haben wir nicht das emotionale Niveau der letzten Jahre erreicht – was nach den vergangenen zwei Jahren aber auch schwer war.

Was waren die größten Probleme und gab es dennoch positive Entwicklungen?

Wir haben einen im Schnitt viel besseren Angriff gespielt und haben die siebtmeisten Treffer in der 2. Bundesliga erzielt. Handballerisch hat sich also etwas getan. Allerdings haben der Killer-instinkt und die emotionale Geschlossenheit gefehlt. Dies hat sich vor allem in der Abwehr bemerkbar gemacht, das war kein Vergleich zur letzten Saison und hatte die meisten Gegentreffer der Liga zur Folge.

War der Abstieg vermeidbar oder aufgrund der genannten Defizite folgerichtig?

Wir sind nicht chancenlos abgestiegen, vielleicht war er dann auch ein wenig unnötig. Vier Mannschaften muss es aber treffen, in einer Liga, die diese Saison noch einmal stärker war. Festzuhalten ist, dass unsere Leistungen, auch wenn sie im Durchschnitt wahrscheinlich besser als letztes Jahr waren, nicht ausreichten, weil immer wieder und zu oft kleine Rädchen nicht funktioniert haben. Das hat mit Glück und Pech nur ein bisschen zu tun.

Was sind die entscheidenden Nuancen, die knappe Partien letztendlich entscheiden?

In Sachen Entschlossenheit war es zu wenig. Dazu hat die Cleverness gefehlt, was sicher auch auf mangelnde Erfahrung auf diesem Niveau zurückzuführen ist. Das heißt aber nicht, dass Fehler nicht wieder passieren können. Wenn ich mir die Entwicklung von Maximilian Schwarz, Tom Wolf oder auch Maximilian Wolf im Tor betrachte, sehe ich jedoch, dass sich etwas getan hat. Sie haben sich, aus unteren Ligen gekommen, auf Zweitliga-Niveau reingespielt.

Am 5. Juli beginnt schon wieder die Vorbereitung für die 3. Liga. Wie sammelt der Trainer Daniel Eblen neue Kräfte?

Es tut gut, im Kreise der Familie oder im Urlaub abzuschalten und ein paar Tage auf andere Gedanken zu kommen. Im Hinterkopf war aber immer schon die Vorbereitungsplanung, an der wir zusammen mit Andre Melchert und unserem Physiotherapeuten Marc Götz gearbeitet haben. Los geht es mit diversen Leistungstests.

Wie blicken Sie der neuen Herausforderung in der 3. Liga entgegen?

Man kennt die Liga, doch die Entwicklungen in zwei Jahren sind auf allen Seiten riesengroß. Insofern ist es für uns wieder eine neue Liga. Als Zweitliga-Absteiger werden wir sicher oft als Gejagte dargestellt. Das wird für uns eine andere Rolle als zuletzt. Wir lassen uns die Rolle dabei aber nicht von außen geben, sondern sehen danach, welche wir selbst spielen und annehmen wollen.

Welche Rolle spielen die vier externen Neuzugänge?

Die Kreisläufer- und Torwartposition werden ganz wichtig sein. Deshalb freue ich mich auf Fabian Wiederstein, der in den letzten Jahren bei meinen Beobachtungen immer einen guten Eindruck hinterlassen hat. Michel Stotz hat sich gut entwickelt, deshalb sind wir froh, einen jungen, ehrgeizigen und talentierten zweiten Kreisläufer dazuzubekommen. Wir geben ihm mit seinen 19 Jahren die nötige Zeit, wollen aber in den nächsten Jahren etwas mit ihm erreichen. Simon Tölke wird eine wichtige, erfahrene Stütze und ein Gegenpart für Maximilian Wolf sein, der sich zuletzt gut entwickelt hat. Tim Keupp muss sich zwar in ein neues System einfinden, mit seiner Erfahrung trotz seines jungen Alters wird er uns aber sicher relativ schnell in der Abwehr weiterhelfen. Der Angriff kommt über die Zeit sowieso. Tim ist ein sehr athletischer und dynamischer Spieler, der leider mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Nicht vergessen dürfen wir Joschua Braun und Samuel Löffler, die in den letzten Spielen gezeigt haben, über welches Potenzial sie verfügen.