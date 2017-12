Handball Daniel Eblen: Manchmal ist Handball nur Nebensache

Trainer Daniel Eblen spricht im Interview über das Jahr 2017, den bisherigen Saisonverlauf der HSG Konstanz und seine Hoffnungen für 2018

Herr Eblen, haben Sie Weihnachten gut überstanden?

Weihnachten war für uns in diesem Jahr eher wenig besinnlich, mit zwei schweren Spielen auswärts und langen Fahrten. Das war schon sehr fordernd, da wir alle keine Vollprofis sind, zumal die sportliche Bilanz auch nicht gerade Festtagsstimmung erzeugt hat. Wir haben aber Weihnachten mit der Familie nachgeholt.

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Wie lautet Ihre Bilanz?

Wenn man das ganze Jahr Revue passieren lässt, war es ein sehr gutes mit dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Was die zweite Hälfte und die aktuelle Saison angeht, ist das eher eine zwiespältige Sache.

Wieso?

Eigentlich waren die beiden Weihnachtsspiele ein Spiegelbild der gesamten bisherigen Saison. Ich finde, wir haben in der zweiten Jahreshälfte zum Teil gute, zum Teil auch sehr gute Spiele gegen richtig starke Gegner gemacht. Und das in einer 2. Liga, die noch stärker als in der vergangenen Saison ist. Da sind Kracher aus der 1. Liga dazu gestoßen und von unten sind gute Teams gekommen. Wir haben uns oft sehr gut verkauft, damit können wir zufrieden sein. Mit den Punkten und dem Tabellenstand allerdings nicht.

Was war Ihr sportlicher Höhepunkt in der Hinrunde?

Ganz klar das Heimspiel gegen Essen. Nach all den Enttäuschungen und bitteren Niederlagen vor eigener Kulisse ein so spannendes Spiel noch zu gewinnen – das war einfach groß.

Und der Tiefpunkt?

Das war in Düsseldorf, beim Spiel gegen die Rhein Vikings. Wir haben kurz vor Schluss bei Gleichstand den Ball und geben das Spiel dann noch aus der Hand. Bitter.

Gab es 2017 Momente, vielleicht ja in Düsseldorf, in denen Sie sich gewünscht haben, ein bisschen Altherren-Handball zu spielen, statt Trainer in der 2. Bundesliga zu sein?

Es gab schon Momente, in denen ich mir kurz gewünscht habe, einmal ein Spiel der HSG Konstanz in Ruhe zu schauen, ohne den Druck, die Anspannung und Verantwortung als Zweitliga-Coach. Einfach nur genießen. Ich habe mich dann aber immer schnell daran erinnert, wie viel Freude es mir macht, mit den Jungs zu arbeiten, zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln.

Das zweite Jahr in einer Liga ist immer das schwerste. Wahrheit oder Floskel?

Beides. In unserem Fall trifft es tatsächlich zu, vor allem aber, weil die Qualität der Liga so extrem zugenommen hat. Wären wir in unserem vierten oder fünften Zweitliga-Jahr, wäre es auch das schwerste, da bin ich mir sicher.

Ihre Mannschaft hatte in einigen knappen Spielen reichlich Pech. Hoffen Sie darauf, dass mit dem neuen Jahr das Glück zurückkommt?

Pech ist wie Glück etwas, das man nicht steuern kann. Ich würde deshalb auch nicht von Pech reden in unserem Fall, da wir meist was dazu beigetragen haben, indem wir freie Bälle vergeigt und Chancen ausgelassen haben. Das Schöne ist aber, dass man daran arbeiten kann, während Glück und Pech einfach kommen und gehen.

Gab es Momente 2017, bei denen der Handball für Sie zur Nebensache geworden ist?

Ich liebe den Handball. Aber ja, die gab es. Sogar einige. Vergangenes Silvester ist meine Tochter zur Welt gekommen. Wenn die Kinder so klein sind, gibt es viele Erlebnisse, die einem sehr zu Herzen gehen. Wenn sie krank sind beispielsweise, und man sich – meist völlig übertrieben – Sorgen macht. Aber es gibt natürlich auch die wunderbaren Momente, wenn Kinder aufwachsen und man das miterleben darf. Da tritt alles andere in den Hintergrund.

Haben Sie 2017 etwas dazugelernt?

Einen speziellen Moment, in dem eine Lampe bei mir angegangen ist, gab es nicht. Das ist eher ein laufender Prozess. Jede Entscheidung, die man als Trainer treffen muss, kann man hinterfragen und daraus lernen.

Welche Wünsche haben Sie für das kommende Jahr?

Zuallererst Gesundheit für meine Familie, meine Freunde und meine Spieler. Das ist das Wichtigste. Sportlich gesehen, erhoffe ich mir, dass wir weiter nach vorne arbeiten und ein bisschen konsequenter agieren können. Und am Ende könnte natürlich gerne der Klassenerhalt stehen, wenn noch ein Wunsch frei wäre.

Wie feiern Sie Silvester?

Wir sind zuhause. Meine Kleine hat ja am 31. Dezember Geburtstag. Da wird natürlich doppelt gefeiert. Zwar nicht mehr so wie früher, aber Halligalli gibt es trotzdem – dafür sorgen schon die Kinder bei uns zuhause.

Zur Person

Daniel Eblen (43) ist seit 2004 Trainer der HSG Konstanz, bei der er als Spieler alle Mannschaften von der Jugend bis zur 2. Bundesliga durchlaufen hat. Eblen begann zunächst als Co-Trainer von Adolf Frombach, den er dann als Coach der ersten Mannschaft beerbte. Nach der Drittliga-Meisterschaft im Sommer 2016 hat sein Team als Neuling in der 2. Bundesliga überzeugt und als Tabellen-14. den Klassenerhalt geschafft. In dieser Saison belegt die HSG Konstanz mit vier Siegen aus 20 Spielen den letzten Rang. Der gebürtige Konstanzer Daniel Eblen ist Diplom-Kaufmann, verheiratet und hat zwei Kinder. (fei)