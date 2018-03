Ski alpin DAV Überlingen nicht zu stoppen

Beim Lindauer Fruchtsaft Cup fünf und sechs sichern sich die Überlinger Skirennläufer erneut Platz eins in der Gesamtwertung

Ski alpin: In Riefensberg (Vorarlberg) fanden die beiden letzten Läufe fünf und sechs um den Lindauer Fruchtsaft Cup statt. Mit einem erneut sehr großen Starterfeld von rund 150 gemeldeten Startern des Bezirks Süd (ehemals Allgäu-Oberschwaben) wurden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die zwei noch ausstehenden Riesenslalomwettbewerbe ausgetragen.

Die 30 Starter des Rennteams des DAV Überlingen sicherten sich in beiden Rennen 15 Podestplätze, darunter fünf Einzelsiege in den einzelnen Klassen. Isabelle Springer dominierte beide Rennen in der Klasse U10 weiblich, ebenso Laura Durach bei den Aktiven weiblich. Niclas Baumhof feierte einen Sieg und einen zweiten Platz bei den U16 männlich. Die Einzelgesamtwertung in den jeweiligen Altersklassen entschieden Isabelle Springer (U10w), Jona Baumhof (U12m), Jakob Hummelsberger (U21m) sowie Laura Durach (Aktive w) ebenfalls jeweils für sich.

In der Mannschaftswertung stellte das Team des DAV Überlingen seine Vormachtstellung im Bezirk Allgäu-Oberschwaben erneut unter Beweis. Mit 1817 Punkten feierten die Überlinger zum fünften Mal in Folge den Gesamtsieg in der Vereinswertung.

Ergebnisse DAV Überlingen

Lindauer Fruchtsaft Cup 5

U8 weiblich: 2. Jana Imkenberg; U8 männlich: 3. Constantin Schubert, 4. Mats Bark, 7. Yannick Konzack, 8. Maximilian Duchet, 9. Moritz Bächle; U10 weiblich: 1. Isabelle Springer, 7. Maxima Duchet, 12. Elisabeth Niedermeier, 15. Elena Unger; U10 männlich: 7. Luca Konzack, 11. Mats Kroschewski, 15. Christopher Bark; U12 männlich: 2. Jona Baumhof, 3. Felix Schellinger; U14 weiblich: 3. Theresa Altmann, 6. Sina Walter, U14 männlich: 10. Marius Brenig, U16 männlich: 2. Niclas Baumhof, 4. Finn Glück, 5. Jan Höhn, 7. Maximilian Altmann; U21 weiblich: 5. Anne Baumhof, 6. Svenja Walter; U21 männlich: 3. Philipp Hummelsberger, 5. Jakob Hummelsberger, 6. Jannik Küchler; Aktiv weiblich: 1. Laura Durach.

Lindauer Fruchtsaft Cup 6

U8 weiblich: 2. Jana Imkenberg, U8 männlich: 3. Constantin Schubert, 4. Mats Bark, 5. Yannick Konzack, 8. Maximilian Duchet, 9. Moritz Bächle; U10 weiblich: 1. Isabelle Springer, 6. Maxima Duchet, 9. Elisabeth Niedermeier, 17. Elena Unger; U10 männlich: 8. Luca Konzack, 9. Mats Kroschewski, 14. Christopher Bark; U12 männlich: 2. Jona Baumhof, 5. Felix Schellinger; U14 weiblich: 2. Theresa Altmann, 7. Sina Walter, 8. Sarah Springer; U14 männlich: 9. Marius Brenig; U16 männlich: 1. Niclas Baumhof, 5. Finn Glück, 6. Maximilian Altmann, 7. Jan Höhn; U21 weiblich: 5. Anne Baumhof, 6. Svenja Walter; U21 männlich: 4. Philipp Hummelsberger, 5. Jannik Küchler, 6. Jakob Hummelsberger; Aktiv weiblich: 1. Laura Durach.