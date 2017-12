Crosslauf Christin Wintersig und Florian Röser gewinnen auf der Reichenau

Spannende Rennen beim zweiten Lauf der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie.

Crosslauf: Bei kühlen Wetterbedingungen fand auf einer gut präparierten und äußerst anspruchsvollen Strecke der zweite Lauf der Crosslaufserie auf der Insel Reichenau statt. Insgesamt 253 Läufer überquerten die Ziellinie, davon 92 bei diversen Schülerläufen, 19 auf der Kurzstrecke und 142 im Hauptlauf.

Bereits zum fünften Mal in Folge wurde der Lauf auf der Insel ausgetragen. Neu war diesmal der Start direkt am Feuerwehrgerätehaus, ansonsten ist die Laufstrecke gleich geblieben. Hier sind bessere Startbedingen für die Läufer, es kann auf einer breiteren Bahn gestartet werden. Die Kinder hatten eine Strecke von ca. 900 Metern und die Jugend ca. 1800 Meter zu laufen. Die Kurzstrecke bestand aus einer Runde mit ca. 2200 Metern und der Hauptlauf aus drei Runden mit insgesamt ca. 6600 Metern. Der neue Start ergab eine Verkürzung der Strecke, sodass frühere Zeiten nicht vergleichbar sind. Der anspruchsvollste Teil der Hauptstrecke ist der steile Anstieg durch die Weinreben auf die Hochwart hinauf.

Der Hauptlauf war mit hochkarätigen Läufern besetzt. Wie bereits in Konstanz kämpften Florian Röser (TV Konstanz) und Jens Ziganke (SV Reichenau) um die Führung, dicht gefolgt von Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn). Röser entschied das Rennen mit einer hervorragenden Zeit von nur 20:53,1 min für sich. Ziganke wurde Zweiter mit einer Zeit von 21:07,9 min. Nur wenige Sekunden später folgte Hoffmann und landete in 21:10,0 min auf Platz drei.

Bei den Frauen ging Christin Wintersig (SV Reichenau) von Anfang an in Führung und kam in einer hervorragenden Zeit von 26:28,1 min konkurrenzlos durchs Ziel gelaufen. Auf Platz zwei landete mit einer knappen Minute Abstand Evi Polito (LG Hohenfels) mit 27:14,5 min. Hier bleibt es bei der gleichen Positionierung wie in Konstanz. Kurz hinter Polito kam auch schon Nica Carl (TriTeam Langenargen) als Dritte in 27:17,9 min ins Ziel.

Auf der Kurzstrecke konnte der TV Konstanz die ersten drei Platzierungen mit seinen Läuferinnen gewinnen. Auf den ersten Platz kam Sandra Braun mit 9:08,2 min, gefolgt von Mona Wieland mit 09:33,6 min. Platz drei belegte Marie Engelmann in 11:08,6 min. Bei den Männern gewann Lars Kolberg von den Endorphinos Überlingen mit 07:39,7 min, Zweiter wurde Pascal Kneis vom TV Konstanz in 07:56,1 min. Den dritten Platz belegte Juri Rahm (LC Schaffhausen) in 08:15,9 min.

Bei den Schülern U10 gewannen Anna-Felina Holzki (PTSV Konstanz) mit 03:48,7 min und Tim Hörtner (TuS Meersburg) mit 03:16,6 min. In der U12 kamen Linn Gottschlich (PTSV Konstanz) mit 03:05,0 min und Marwan Aboutaib (TV Rielasingen) mit 03:04,6 min als Erste ins Ziel. Sieger der Altersklasse U14 waren Jolanda Kallabis von der TG Stockach (05:19,1) und Maximilian Zopf vom TV Rielasingen (06:01,7). Julia Schlien (06:08,2) und David Wieland (05:22,6), beide TV Konstanz, erreichten in der Altersklasse U16 jeweils den ersten Platz. Der dritte Lauf der Serie ist am 14. Januar 2018 in Stockach.