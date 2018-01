Fußball Chance zur kritischen Fehleranalyse für Clubs und Funktionäre

Das Treffen der Vertreter der überbezirklich spielenden Vereine mit den Verbandsvertretern in Saig böte die Möglichkeit zum Dialog zwischen den überbezirklichen Fußballvereinen und dem südbadischen Verband

Fußball: Die vergangene Saison hat die eine oder andere Schwäche im Regelwerk und der Spielordnung des südbadischen Fußballverbandes offenbart. Normalerweise müsste es nun das Bestreben des Verbandes sein, Schwachpunkte mit den betroffenen Vereinen zu analysieren sowie Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren, denn es ist ja primäre Aufgabe eines Sportverbandes, faire Wettbewerbe zu ermöglichen und zu koordinieren. Nun wäre heute und morgen, wenn sich die Vertreter der überbezirklich spielenden Vereine mit den Verbandsvertretern in Saig treffen, dazu die Möglichkeit. Doch gerade was die kritische Fehleranalyse angeht, haben die Fußballfunktionäre so ihre Probleme – von der Fifa bis hin in die Bezirke. „Die Verbände entfernen sich immer mehr vom Sport“, erkannte Andreas Rettig, der es als früherer Bundesliga-Manager, ehemaliger DFL-Geschäftsführer und aktuell Geschäftsleiter des FC St. Pauli wissen muss.

Ein Beispiel auf regionaler Ebene: Die Ansetzung des Spieles FC 08 Villingen II gegen DJK Villingen am letzten Landesligaspieltag der Saison 2016/17, das nicht wie vorgesehen beim FC 08, sondern bei der DJK, für die es noch um den Klassenerhalt ging, stattfand. Für Staffelleiter Franz-Josef Grüninger kein Problem, denn die Plätze im Friedengrund sind alle städtisch und daher könne man nicht von einem Tausch des Heimrechts reden. Der Praktiker würde hier fragen, warum es denn gemeinhin „Heimvorteil“ heißt.

Das Spiel endete mit 1:0 für die DJK, und so stand der FC RW Salem auf einem Abstiegsplatz. Die Salemer, in Rechtsstreitigkeiten mit dem Verband erfahren, legten Protest ein – abgelehnt, weil nur „direkt Beteiligte“, also die beiden im Spiel aufeinandertreffenden Mannschaften Protest einlegen dürfen. Als ob ein aus einem Spiel resultierender Abstieg keine „direkte Beteiligung“ wäre. Durch den Aufstieg des Tabellenzweiten FC Singen 04 verschob sich das Problem hin zum VfR Stockach, der aber gar nicht darüber diskutieren wollte, zumal nun auch die Fristen abgelaufen waren. Fatalismus im Bezug auf das Wirken des Verbandes ist ohnehin weit verbreitet unter den Vereinsvertretern. Die Bereitschaft, sich konstruktiv einzubringen, weicht einer „Man erreicht ja doch nichts“-Stimmung.

Weitere Beispiele: Die Praxis, drei bis vier Spieltage der Rückrunde schon vor der Winterpause, also vor der „Transferperiode II“, abzuwickeln, wird schon gar nicht mehr als wettbewerbsverzerrend diskutiert, obwohl sie genau das ist. Auch die Begründung, warum die Runde schon Anfang Juni gelaufen sein muss, verpufft angesichts der Tatsache, dass dann erst die Rasenplätze gut bespielbar wären. Alternative Szenarien sind durchaus denkbar, werden aber kaum erwogen.

Der Verband weist gerne und nicht ganz zu Unrecht darauf hin, dass das Finanzamt mit kompliziertem Steuerrecht und aufwändiger Buchführung den Vereinen das Leben schwer mache. Doch wenn es darum geht, dass der Verband selbst Vereinfachungen ermöglicht, harzt es gehörig. Bei Spielverlegungen und ähnlichen Anliegen werden schnell Gebühren verlangt, die mit dem Aufwand kaum begründbar sind. Oder wenn ein Vereinsfunktionär überprüfen möchte, ob beim Gegner die Stammspielerregelung korrekt eingehalten wurde, muss er sich oft mühsam durch fussball.de klicken, bis er die Zahlen hat, die man mit einer modernen Datenbank auf Tastendruck abrufen kann, die auch bei fussball.de hinterlegt, aber für die Funktionäre nur für den eigenen Club abrufbar sind. Begründung des Verbandes: Datenschutz.

Überhaupt fussball.de! Mit Liveticker könnte dies ein Medium sein, das die Spannung auf den Plätzen erhöht – am letzten Spieltag der Saison 2016/17 in der Verbands- und Landesliga war es aber eine Katastrophe mit falschen, abstiegsrelevanten Ergebnissen und ohne Liveticker bei wichtigen Spielen. Die Folge: Verunsicherung auf den Plätzen bis weit nach dem Abpfiff. Allerdings versagte hier nicht nur der Verband, sondern auch die Clubs.