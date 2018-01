Fußball Bülent Babür: Man muss die Ursachen bekämpfen

Bülent Babür, Fußballtrainer mit deutschem Pass und türkischen Wurzeln, spricht über Gewalt im Fußball und was man dagegen tun kann.

Herr Babür, Sie haben nach den Ausschreitungen beim Hallenfußballturnier an Dreikönig in der Singener Münchriedhalle einen sehr emotionalen Leserbrief geschrieben. Hat Sie das so sehr mitgenommen?

Ja, das hat mich sehr betroffen gemacht. Man hat in Singen gesehen, wie niedrig inzwischen die Hemmschwelle ist. Es bleibt nicht mehr bei bösen Worten, da werden gleich die Fäuste geschwungen. Das ist nicht der Fußball, den ich kenne und liebe.

Sie meinen den „Fußball als Sportart für Integration und Frieden“, wie Sie in Ihrem Leserbrief geschrieben haben. Ist das – entschuldigen Sie die Offenheit – nicht etwas naiv angesichts der Vorfälle auf den Plätzen und in den Hallen?

Bin ich naiv in dieser Hinsicht? Vielleicht ein wenig. Aber ich glaube fest daran, dass der Fußball die Macht hat, für Frieden zu sorgen. Nehmen Sie doch mal das Beispiel der Weltmeisterschaft 2006. Das Sommermärchen hat sich auf das Ansehen der Deutschen im Ausland ausgewirkt, hat das Image der Menschen in diesem Land drastisch verändert – zum Positiven hin. Aber ja, ich weiß, der Fußball hat auch seine hässliche Seite. Diejenigen, die den Fußball missbrauchen, sind jedoch in der Minderheit. Immer noch, auch wenn sich die Vorfälle häufen.

Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen für die zunehmende Gewalt im Fußball?

Fußball ist ein Massenphänomen, in Deutschland ein Volkssport. Fast jeder hier hat einen Zugang zum Fußball. Und so ist dieser Sport ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, in der die Sitten leider immer mehr verrohen. Auf der Straße herrscht kein Respekt mehr vor der Polizei, auf dem Fußballplatz sind es die Schiedsrichter oder Gegenspieler, die darunter leiden.

Auslöser für die Ausschreitungen in der Münchriedhalle war ein Flüchtling, in beiden beteiligten Mannschaften spielen zum großen Teil Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt. Wasser auf die Mühlen derer, die das Aggressionspotenzial im Fußball von der ethnischen Herkunft ableiten.

Ja, ich kenne das. Der hitzköpfige Südländer, der emotionale Türke – das sind die Bilder, die viele im Kopf haben. Und zum Teil trifft das ja auch zu. Ich darf das sagen, ich habe selbst türkische Wurzeln. Aber der Hintergrund ist kein biologischer oder ethnischer, das ist eher ein soziales, ein gesellschaftliches Problem.

Inwiefern?

Sie müssen sehen, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund hierzulande aus sozial schwachen und bildungsarmen Schichten kommen. Darunter sind Menschen, die keine Perspektive haben, die manchmal nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Da ist oft Frust vorhanden, eine Spannung, die sich auf dem Platz entlädt. Das Ziel der Aggression ist eigentlich gar nicht der Schiedsrichter oder der Gegenspieler. Das ist die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, die sich da zeigt. Es ist nicht die Herkunft, die ausschlaggebend ist für Gewalt im Fußball, es sind die Lebensumstände, wie ich glaube.

Was kann man dagegen tun?

Die Sanktionen müssten härter sein. Bei manchen Vorfällen fallen die Strafen aus meiner Sicht viel zu mild aus. Da bekommt einer, der völlig ausgerastet ist, ein paar Monate Sperre, und wenn er zurückkommt, macht er genauso weiter. Wer den Fußball missbraucht und aggressiv wird, hat aus meiner Sicht nichts verloren in dieser Sportart. Da muss man auch mal lebenslange Sperren verhängen, weil derjenige der großen Mehrheit schadet, die den Fußball liebt. Ich verstehe auch vollkommen, dass immer weniger junge Leute Schiedsrichter werden wollen. Oder hätten Sie Lust, sich für ein paar Euro von wildfremden Menschen auf das Übelste beschimpfen zu lassen? Der Verband muss härter durchgreifen, um die Zustände zu verbessern.

Machen Sie es sich da nicht zu einfach? Eigentlich sind doch auch die Vereine in der Pflicht, undisziplinierte Spieler zu bestrafen oder gar nicht mehr aufs Feld zu schicken.

Natürlich haben die Vereine die Pflicht zu handeln, wenn ein Spieler ausrastet. Aber da bin ich Realist: Die Vereine sind das schwächste Glied in dieser Kette, was Sanktionen angeht. Kleinere Clubs haben oft nicht mehr als 14, 15 Spieler. Wenn die einen guten Spieler bestrafen und wegen einer Verfehlung nicht spielen lassen, schwächen sie sich sportlich selbst. Da wird dann aus sportlichen Gründen gerne mal ein Auge zugedrückt. Zudem kann es einen Domino-Effekt geben: Wenn ein Verein gegen einen Spieler hart durchgreift, kann es sein, dass seine Freunde oder Verwandte im Team solidarisch sind, vielleicht sogar den Verein verlassen. Wenn der Verband härter vorgeht, wird das im Allgemeinen hingenommen im Umfeld.

Sind härtere Strafen das einzige Mittel im Kampf gegen Gewalt im Fußball?

Nein, man muss auch die Ursachen bekämpfen. Und da sind auch wir Trainer in der Pflicht. In meiner Zeit als Jugendleiter und -trainer in Böhringen habe ich meine Spieler mit an die Uni genommen und die Jungs versucht zu begeistern, dass sie sich in der Schule anstrengen sollen. Man unterschätzt den großen Einfluss, den man als Trainer auf Jugendliche in diesem Alter hat. Und auch beim Fußball hat man eine Vorbildfunktion. Ich selbst war früher viel lauter auf dem Platz, habe mehr gemeckert. Seitdem ich ruhiger geworden bin, habe ich das Gefühl, dass sich auch meine Spieler disziplinierter verhalten. Die Trainer stellen die Weichen und bestimmen, wohin der Zug fährt.

Ihr eigener Verein, der FC Anadolu Radolfzell, hatte aber schon mehrfach Probleme in Sachen Disziplin.

Das will ich gar nicht verschweigen. Wir sind Letzter in der Fairnesstabelle, hatten in der Hinrunde viel zu viele gelb-rote Karten. Da werden wir weiter dran arbeiten, hoffen aber auch, wie bereits gesagt, auf Hilfe des Bezirks und des Verbands.

Sie sind ein Verfechter der Integration durch Fußball, sind aber Trainer bei einem Verein, der die türkische Identität hoch hält. Wie passt das zusammen?

Das ist kein Widerspruch. Bei unseren Spielen läuft türkische Musik, es gibt türkischen Tee, wir haben türkische Spieler, aber auch deutsche und aus vielen anderen Ländern. Das ist bunt und fördert die Vielfalt in diesem Land. Vielen deutschen Zuschauern gefällt das – wieso also nicht? Das hat nichts mit Ausgrenzung oder Abschottung zu tun. Wenn aber türkische Vereine in Deutschland deutsche Spieler ablehnen, ist für mich eine Grenze erreicht.

Sie haben mehrfach in Singen, Böhringen und Radolfzell ein Benefiz-Fußballturnier unter dem Motto „Kinder spielen für Kinder“ zugunsten der Mexico-Hilfe des DFB organisiert. Wie kamen Sie auf die Idee?

Ich leide unter einer schweren Diabetes und muss mir sechs Mal täglich Insulin spritzen. Früher bin ich oft zusammengeklappt und musste dann mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gefahren werden, wo man sich immer fast liebevoll um mich gekümmert hat. Damals habe ich gesehen, dass die medizinische Versorgung in Deutschland klappt, während woanders Not herrscht. Aus Dankbarkeit wollte ich eine deutsche Organisation unterstützen, die anderen hilft, und bin auf die Mexico-Hilfe des DFB gestoßen. Zusammen mit Uli Kreibig und Dominik Herrmann habe ich dann diese Turniere organisiert.

Für dieses Engagement wurden Sie 2014 vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck geehrt. Sind Sie stolz auf diese Auszeichnung?

Die Ehrung durch den Bundespräsidenten kam für mich sehr überraschend. Natürlich freut es einen. Viel wichtiger ist aber, dass mir das gezeigt hat, dass mein Weg der richtige ist.

Wie meinen Sie das?

Als junger Spieler beim FC Böhringen habe ich mal ein katastrophales Spiel hingelegt. Ein Zuschauer hat dann reingebrüllt: „Nehmt doch den Scheiß-Türken raus.“ Etwas, das vermutlich jeder mit Migrationshintergrund schon in ähnlicher Form erlebt hat. Die Frage ist nur, wie man mit so etwas umgeht, die Reaktion ist entscheidend. Ich habe mir gesagt, das ist ein Einzelner, der Herr Soundso, der so denkt, und nicht die breite Masse der Böhringer Fans oder gar der Deutschen. Ich habe mich dann engagiert beim FC Böhringen und später bei anderen Vereinen. Und das ist honoriert worden. Ich denke, dass es sich am Ende in Deutschland immer auszahlt, wenn man sich einbringt – egal wo man herkommt.

Hatten Sie später noch mal Kontakt mit dem Schreihals?

(grinst) Ja. Fünf Jahre später war ich Jugendleiter, als unsere C-Jugend den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft hat. Wir sind eine Ehrenrunde gelaufen und haben uns von den Fans feiern lassen. Da stand er wieder, der Herr von damals, und hat auch mir begeistert zugeklatscht. Ich muss zugeben: Das hat mich riesig gefreut – und bestätigt.

Zur Person

Bülent Babür wurde am 13. Juli 1984 in Radolfzell als Sohn türkischer Eltern geboren. Mit dem Fußball begann er in der F-Jugend beim FC Böhringen und wurde dort mit 15 Jahren Jugendtrainer. Im Alter von 23 übernahm er das Amt des Jugendleiters, ehe er beim FC 03 Radolfzell im Nachwuchsbereich aktiv war. Von 2013 bis 2016 studierte er in Wien Volkswirtschaft und war in dieser Zeit Trainer der U11- bis U-13-Mannschaft von Rapid Wien. Nach einem beruflichen Aufenthalt in Frankfurt übernahm er 2017 den Trainerjob beim Bezirksliga-Aufsteiger FC Anadolu Radolfzell. Babür, der nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, arbeitet derzeit in der Schweiz und macht in London seinen Doktortitel. Für seine Verdienste im Ehrenamt erhielt der 33-Jährige vor Kurzem eine Auszeichnung des Deutschen Fußball-Bundes. 2014 wurde Babür vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck für die Aktion „Kinder spielen für Kinder“, ein Jugendturnier zugunsten der Mexico-Hilfe der DFB-Stiftung Egidius Braun, gewürdigt. In diesem Jahr soll das Turnier wieder in Böhringen stattfinden. (mex)