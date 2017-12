Hallenfußball Budenzauber am See

Budenzauber am See

Vom 3. bis 7. Januar richtet der FC 03 Radolfzell sein großes Hallenfußballturnier für Nachwuchsteams in der Unterseehalle aus.

Hallenfußball: Bereits seit 2012 veranstaltet der FC 03 Radolfzell zum Jahresanfang den Sparkassen-Cup. Hier treffen sich in der ersten Januarwoche Mannschaften aus unterschiedlichen Altersklassen zum Hallenfußball in der Unterseehalle, um die jeweiligen Turniersieger zu ermitteln. Die siebte Auflage des Radolfzeller Budenzaubers findet 2018 vom 3. bis 7. Januar erstmals als reines Jugendturnier statt.

Ein erstklassiges Teilnehmerfeld erwartet die Besucher bei Bambini und F-Junioren (3.1., ab 9 Uhr), E-Junioren (4.1., ab 10 Uhr), D-Junioren (U12: 6.1. und U13: 7.1., jeweils ab 10 Uhr) sowie dem jüngeren Jahrgang der C-Junioren (U14: 5.1., ab 10 Uhr). In den unterschiedlichen Turnierfeldern sind Nachwuchsmannschaften namhafter Vereine aus dem Südwesten Deutschlands sowie aus dem benachbarten Ausland am Start, wie SC Freiburg, Stuttgarter Kickers, SSV Ulm 1846, 1. FC Heidenheim, FC 08 Villingen, FV Ravensburg, FC Schaffhausen (CH), Team Thurgau (CH), AKA Vorarlberg (A).

Nachdem sich Ende Oktober erstmals regionale Mannschaften in den Altersklassen U11 und U13 über ein Qualifikationsturnier für das Hauptturnier qualifizieren konnten (U11: TV Konstanz, U13: SC Pfullendorf), sind in allen Altersklassen hochklassige Spiele zu erwarten, da hier hervorragend ausgebildete Nachwuchsmannschaften an den Start gehen. Der Eintritt ist an den jeweiligen Turniertagen frei.