Fußball Brisantes Nachbarschaftsduell in der Landesliga

Brisantes Nachbarschaftsduell in der Landesliga

Die SpVgg F.A.L. empfängt den SC Pfullendorf zum Derby. Nur drei Punkte trennen die beiden Teams aus dem Linzgau vor dem Topspiel.

Fußball, Landesliga: SpVgg F.A.L. – SC Pfullendorf (Sonntag, 14.30 Uhr). – Das Nachbarschaftsduell zwischen der SpVgg F.A.L. und dem SC Pfullendorf hätte das Potenzial zum absoluten Gipfeltreffen gehabt, wenn die Gastgeber nicht zuletzt ein wenig geschwächelt hätten und auf den vierten Platz abgerutscht wären, während der Ex-Regionalligist die Tabellenführung übernahm. „Das hat schon gegen den SC Konstanz-Wollmatingen angefangen, da haben einige Spieler, unsere Kreativabteilung, gefehlt. Konstanz stand unter dem neuen Trainer kompakt, das muss man einfach akzeptieren“, so F.A.L.-Coach Joachim Ruddies zu dem Ausrutscher auf eigenem Platz gegen das Schlusslicht. Da es in der Schlussphase auch noch eine Rote und eine Gelb-Rote Karte gab, reduzierte sich der Kader damit auch für das Gastspiel in Furtwangen, das dann prompt verloren wurde. Folgerichtig stellt Ruddies fest: „Was uns im Moment fehlt, ist die Kreativität.“ Und er belegt dies mit der Tatsache, dass zuletzt weniger Chancen herausgespielt wurden.

Mit Blick auf das Spitzenspiel drückt personell weiter der Schuh. F.A.L.-Torjäger Mark Burgenmeister laboriert weiter an einer Adduktorenverletzung, Qendrim Krasniqi ist noch gesperrt, aber immerhin kann Daniel Höfler nach seiner Sperre wieder auflaufen.

Doch aus dieser personellen Lage schon abzuleiten, dass es gegen den SC Pfullendorf lediglich um Schadensbegrenzung gehen könne, wäre völlig abwegig. „Wer gegen Pfullendorf nicht motiviert ist…“, macht Ruddies klar, dass er mit hochmotivierten Spielern rechnet. „Ich bin überzeugt, dass meine Jungs das schaffen. Wenn wir oben dabeibleiben wollen, müssen wir punkten, und ohne Punkte wollen wir nicht vom Platz!“, ist das Ziel klar definiert.

Doch auch beim SC Pfullendorf hat man sich vorgenommen, die doch etwas mühevoll erarbeitete Tabellenführung nicht mehr aus der Hand zu geben, denn der Aufstieg ist klares Ziel. Allerdings kann auch SCP-Trainer Marco Konrad nicht aus dem Vollen schöpfen, kommt zu den Ausfällen von Spielführer Felix Steinhauser und Alessandro Sautter noch Timo Werne hinzu. Doch der breitere Kader würde hier eher für die Gäste sprechen. Im Juli stand man sich bereits im Pokal gegenüber, und damals siegte der SCP mit 3:0. Doch Marco Konrad warnt: „Das wird ein anderes Spiel, auch wenn der Gegner zuletzt durch die Platzverweise etwas den Rhythmus verloren hat.“ Schon zwei Wochen später steht für die Pfullendorfer das nächste Derby mit Spitzenspiel-Charakter auf dem Programm, wenn zum Rückrundenauftakt Walbertsweiler-Rengetsweiler kommt.

