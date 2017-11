Fußball Brisanter Rückrundenstart in der Verbandsliga

Heimspiele für 1. FC Rielasingen-Arlen und FC Singen 04. FC Radolfzell ist zu Gast beim FC Neustadt.

Fußball, Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Talwiese). – Rückrundenauftakt auf der Talwiese und der 1. FC Rielasingen-Arlen will im dritten Anlauf in diesem Jahr den ersten Sieg gegen den FV Lörrach-Brombach feiern. Die Gäste haben sich in der Vorrunde erwartungsgemäß als starker Aufsteiger erwiesen, auch wenn zum Ende der Rückrunde der Tank etwas leer wurde. Nach dem 4:1 gegen die Spitzenmannschaft aus Linx gelang gegen drei Abstiegskandidaten nur noch ein Punktgewinn. Auch fällt bei der Mannschaft vom Rheinknie eine gewisse Diskrepanz zwischen Heimstärke (19 Punkte) und Auswärtsschwäche (7). auf Zum Saisonende wartet eine Zäsur auf den erfolgreichen Aufsteiger. Ralf Moser, der Trainer, der in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich für die sportliche Entwicklung verantwortlich war, wird nach dieser Spielzeit seine Tätigkeit beenden.

Es wird also das letzte Duell mit dem FV Lörrach-Brombach unter Moser geben und somit die letzte Chance auf den ersten Sieg in dieser Konstellation. Beide Spiele im Lörracher „Grütt“ waren extrem eng, das 0:1 beim Saisonauftakt hatte viele Situationen, die dieses Spiel in eine andere Richtung hätten laufen lassen können. Noch enger war das Pokal-Achtelfinale. Nach dem 1:1 nach Verlängerung entschied erst der 20. Elfmeter zugunsten des FV.

Rielasingen-Arlen zeigte sich in den Heimspielen sehr stabil, 19 Heimpunkte in acht Partien (20:3 Tore) sind eine starke Bilanz. Mit dem vierten Platz und 28 Punkten konnten die Hegauer die Vorrunde doch noch befriedigend abschließen. Zum ersten Rückrundenspieltag wird von der Kranken- und Verletztenliste wohl nur Tobias Bertsch nach Grippe zurückkehren können, immerhin konnte Frank Stark am vergangenen Wochenende wieder Spielpraxis bei der ersten Mannschaft sammeln. Die jüngsten Spiele zeigten, dass die Hegauer mit ihrem breiten Kader Ausfälle gut kompensieren konnten. Außerdem trifft Alen Lekavski wieder regelmäßig und ist auf Platz vier in der Torschützenliste vorgerückt. (te)

FC Singen 04 – FC Auggen (Samstag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Waldeck). – Die Negativserie hat sich für den FC Singen 04 weiter fortgesetzt. Gegen den direkten Tabellennachbarn aus Denzlingen mussten die Hohentwieler eine 1:3-Niederlage einstecken, die unter der Kategorie vermeidbar einzuordnen ist. Viel zu spät besannen sich die Gastgeber auf ihre Stärken und konnten lediglich den Ehrentreffer erzielen. Der Spielplan will es so, dass auch am Samstag ein Heimspiel für die Blau-Gelben ansteht. Gast ist dann der Tabellenneunte FC Auggen, der zuletzt unfreiwillig Pause hatte, da das Spiel in Kuppenheim abgesagt werden musste. Es ist das erste Spiel der Rückrunde. Im Hinspiel unterlagen die Hegauer knapp mit 1:2. „Da möchten wir gerne noch etwas gutmachen“, sagt der Singener Sportvorstand Michael Zinsmayer. Er weiß jedoch auch, „dass auch dieses Spiel eine große Herausforderung für uns wird“.

In den jüngsten Spielen scheint den Hohentwielern etwas die Puste ausgegangen zu sein. Die vielen Verletzen während der Vorrunde machen sich jetzt entscheidend bemerkbar. Dennoch will man im Singener Lager noch möglichst viele Punkte in den beiden verbleibenden Spielen bis zur Winterpause sammeln. Jetzt heißt es, noch mal auf die Zähne zu beißen und die bestmögliche Leistung abzurufen. Singens Trainer Vice Barjasic will „mit einem guten Gefühl“ in die Winterpause gehen und möchte den Abstand zum Mittelfeld nicht zu groß werden lassen. Wer am Samstag in der Startelf steht, wird sich noch herausstellen, allerdings sind die Alternativen sehr rar. Dennoch möchten sich die Hausherren im letzten Heimspiel vor der Winterpause mit einer guten Leistung von den eigenen Fans verabschieden, ehe es in der übernächsten Woche noch zum Schlusslicht SC Hofstetten geht. (mab)

FC Neustadt – FC 03 Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr, Jahn-Stadion). – Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Stadelhofen zeigte sich der FC 03 Radolfzell zuletzt beim 2:0 in Mörsch gut erholt. Somit stehten die Mettnauer nach der Vorrunde auf einem guten siebten Tabellenplatz mit 26 Punkten und können mit einem guten Gefühl in die Rückrunde gehen. Schaut man genauer auf die Vorrunde, so stellt man fest, dass der FCR in der Auswärtstabelle den zweiten Platz belegt, nur der Freiburger FC konnte mehr Punkte in der Ferne holen. Nun geht es am Wochenende zum ersten Spiel in der Rückrunde, erster Gegner ist der FC Neustadt. Im Hinspiel konnten die Schwarzwälder in Radolfzell ein 1:1 erreichen. Doch danach wollte es bei den Neustädtern nicht mehr so richtig laufen, denn sie erspielten sich in den restlichen Partien gerade noch zehn Punkte und belegen mit elf Zählern den vorletzten Platz.

Der FC Neustadt ist jetzt schon zum Gewinnen verdammt, will er die Klasse halten. Die Schwarzwälder erzielten nur 14 Treffern in 17 Spielen und stellen damit den schwächsten Sturm der Verbandsliga. Das liegt sicher auch an Stürmer Sam Samma, der in der vergangenen Saison mit 24 Toren ein Garant für den Klassenerhalt war, in diesem Jahr aber erst siebenmal traf. Der FC 03 Radolfzell muss dennoch hoch konzentriert sein, will er etwas aus Neustadt mitnehmen. Hier ist wieder das Trainerteam gefordert, die Mannschaft richtig einzustellen. Verzichten müssen die Gäste auf David Galantai, der sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Sollte der FC Radolfzell in den letzten beiden Spielen noch etwas Zählbares mitnehmen, kann er in aller Ruhe in die Winterpause gehen. (km)