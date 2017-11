Volleyball Bohlinger Heimniederlage

Die Oberliga-Volleyballerinnen des SV Bohlingen unterliegen der VSG Kleinsteinbach, der USC Konstanz gewinnt mit 3:1 beim SV KA-Beiertheim II.

Volleyball, Oberliga Frauen

SV Bohlingen

VSG Kleinsteinbach

2:3

Kleinsteinbach kam gut in den ersten Satz und konnte sich einen 15:7-Vorsprung erarbeiten. Bohlingen zeigte sich noch lange nicht geschlagen und kam bis auf drei Punkte heran, ehe der Satz mit 25:22 an die VSG ging. Im zweiten Satz spielte Bohlingen die Nordbadenerinnen förmlich an die Wand. Nach einem klaren 25:13 für den SVB wurden erneut die Seiten gewechselt. An diese Leistung konnte Bohlingen nicht anknüpfen, sodass Kleinsteinbach den dritten Satz mit 25:23 für sich entschied.

Nach dem 25:22-Satzausgleich durch die Hegauerinnen musste der Tie-Break die Entscheidung bringen. Bohlingen zeigte Moral und kämpfte um jeden Punkt. Trotz der Verletzung von Lina Hummel übernahmen die Aachtalerinnen kurzzeitig mit 10:9 die Führung, die jedoch nicht zum Gesamtsieg reichte. Kleinsteinbach hatte am Schluss mit 15:11 das glücklichere Ende auf seiner Seite. „Wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau angekommen, wie ich mir es wünschen würde. Es fehlt uns noch in einigen Elementen an der Konstanz und auch an der Cleverness“, so das Fazit von SVB-Trainer Karl Laber. Im nächsten Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, treffen die Bohlingerinnen in der Singener Münchriedhalle auf den SV KA-Beiertheim II. (kl)

SV Bohlingen: Gonser, Günzel, Hummel, K. Maier, A. Müller, C. Müller, Nock, Rothenbacher, Sias, Wanner, Zametica.

SV KA-Beiertheim II

USC Konstanz

1:3

Mit 10:0 und 12:2 legten die Konstanzerinnen durch eine Aufschlagserie von Neuzugang Alina Hösch einen rasanten Start hin. Mit viel Druck im Aufschlag und selbstbewusstem Angriffsspiel gewannen die Gäste den ersten Satz deutlich mit 25:12. Einige Wechsel brachten im zweiten Satz dann aber etwas Unruhe ins Konstanzer Spiel. Die Nordbadenerinnen gewannen an Selbstvertrauen und setzten sich am Ende mit 25:21 durch. In Satz drei zeigten die Mädels vom See jedoch wieder, dass sie auch an diesem Abend als Sieger vom Feld gehen wollten. Vor allem eine wache Blockarbeit der Mittelblockerinnen führte ebenso wie die verbesserte Zusammenarbeit in der Abwehr zum 25:20-Satzgewinn der Konstanzerinnen.

Der vierte Satz war schließlich Kür. Es gelang, die Aufschlagtaktik konsequent umzusetzen, und der Konstanzer Spielaufbau funktionierte nicht zuletzt durch den Einsatz der beiden Liberas Kornblum und Ambrosius routinierter. Durch Steffens und Lorenz als Zuspiel-Diagonal-Duo konnten die starken Angreiferinnen des USC mittels kluger Passverteilung hier ein ums andere Mal mit harten Schlägen punkten. So stand am Ende ein klarer 25:10-Satzgewinn. Im nächsten Spiel am Samstag um 16 Uhr ist der ASC Mannheim-Feudenheim in der Konstanzer Schänzlehalle zu Gast. (pr)

USC Konstanz: Ambrosius, Dinkelacker, Grieble, Hemm, Hösch, Kornblum, Lorenz, Weber, Schuh, Stapel, Steffens.