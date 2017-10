Fußball Böse Klatschen für Singen und Rielasingen-Arlen

Der FC Singen 04 und der 1. FC Rielasingen-Arlen mussten in der Fußball-Verbandsliga eine 1:5-Niederlage hinnehmen. Der FC Radolfzell setzt sich mit 4:0 in Denzlingen durch.

Fußball, Verbandsliga

FC Singen 04

SV Kuppenheim

1:5 (1:3)

Die Gastgeber fanden gut in die Partie und hatten durch Kohli die erste große Möglichkeit (10.), doch sein Schuss verpasste knapp das Ziel. Praktisch im Gegenzug konterten die Gäste und Grünbacher überwand mit einem Lupfer den Singener Schlussmann zum 0:1 (12.). In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin und beide Teams neutralisierten sich weitgehend. In der 30. Minute flankten die Gastgeber von der linken Seite, über eine Kopfballverlängerung kam das Leder zu Jeton Spahija, der aus sechs Metern den Ausgleich erzielte. Das Spiel blieb zerfahren, und die Gäste waren immer einen Schritt schneller. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste die leichten Vorteile aus und kamen in der 40. Minute zum Führungstreffer. Noch vor der Pause erhöhten sie mit einem weiteren Konter gar auf 1:3 (42.).

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte. Saddedine scheiterte mit seinem Kopfball nach einem Konter denkbar knapp (47.). In der 56. Minute dann doch der nächste Treffer für Kuppenheim. Nach einer tollen Einzelaktion erhöhte Götz auf 1:4. Die Gastgeber versuchten zwar das Spiel zu gestalten, waren an diesem Nachmittag aber zu fahrig und unkonzentriert. Die Gäste hingegen standen in der Abwehr sicher und waren immer gefährlich bei Kontern. Spahija hatte noch eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch SVK-Schlussmann Ströbel klärte zur Ecke (76.). Den Schlusspunkt setzten erneut die Gäste, die zurecht gewannen, durch einen blitzsauberen Konter zum 1:5 (84.). (mab)

FC Singen 04: Wind, Ferrone, Lang (55. Arfaoui), Mottola, J. Spahija, Körner (71. Gass), Kohli, Keller, Jeske (85. Vogt), L. Spahija (85. Serratore), Xani. – Tore: 0:1 (12.) Grünbacher, 1:1 (30.) J. Spahija, 1:2 (40.) Karadogan, 1:3 (42.) Grünbacher, 1:4 (56.) Götz, 1:5 (84.) Balzer. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z: 220.

SC Lahr

1.FC Rielasingen-Arlen

5:1 (1:0)

Nichts deutete in den ersten 45 Minuten auf eine Klatsche in Lahr hin. Im Gegenteil – in einem in der ersten Halbzeit völlig ausgeglichenen Spiel hatten die Hegauer wenig Probleme mit der Lahrer Offensive. Sie brannten zwar ihrerseits nun auch nicht gerade ein Offensivfeuerwerk ab, kombinierten aber gefällig. Alen Lekavski brachte sogar den Ball im Netz unter, allerdings entschied der Schiedsrichter auf Abseits – eine fragwürdige Entscheidung. Auch Dominik Almeida brachte das Lahrer Tor mit einem Freistoß in Gefahr, was Schlussmann Jonas Witt zu einer Glanzparade zwang. Die Gastgeber hatten die erste Großchance nach 39 Minuten, als Dennis Häußermann mit einem Kopfball an Arek Patyk scheiterte. In der Schlussphase der ersten Halbzeit verloren die Gäste aber mehr und mehr die defensive Kontrolle. Die erste Halbzeit war schon in der Nachspielzeit, als die Gäste nach einer Ecke schlecht aus der Defensive rausrückten und gleich zwei Lahrer Spieler vergaßen. Einer davon, Martin Weschle, schob den Ball aus sieben Metern über die Linie: 1:0.

In der zweiten Halbzeit wurde die Defensive etwas umgestellt, um die Offensive zu stärken. Doch dies misslang. Binnen weniger Minuten liefen die Gäste ins Verderben. Einen Konter schloss Dennis Häußermann zum 2:0 ab. Und auch in der 54. Minute war das Zweikampfverhalten der Gäste mangelhaft, als Hakan Ilhan den Ball zum 3:0 unter die Latte jagte. Ein Lebenszeichen der Gäste gab es nach 59 Minuten, doch der Kopfball von Alen Lekavski ging um rund einen Meter am Tor vorbei. Die konfuse Defensivleistung begünstigte auch das 4:0 von Martin Weschle, der aus neun Metern unhaltbar abschloss. Den Gästen gelang durch Tobias Bertsch per Kopfball der Anschlusstreffer (74.), aber praktisch postwendend staubte Martin Weschle zum 5:1-Endstand ab.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer musste nach diesem Debakel zunächst um Worte ringen: „Erneut hat eine umstrittene Abseitsentscheidung gegen meine Mannschaft den Spielverlauf beeinflusst. Die zweite Halbzeit ist dann aber aus dem Ruder gelaufen. Nun gilt es, die Mannschaft nach der schlecht verlaufenen Englischen Woche wieder aufzurichten“, so der Rielasinger Trainer. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Patyk (Tor), Almeida, Bertsch, Winterhalder, Niedhardt, Strauß, S. Stark (74. Mendes), Leschinski (64. Dietrich), Lekavski, Berger, Kayantas (67. Niederberger). – Tore: 1:0 (45.+1) Weschle, 2:0 (48.) Häußermann, 3:0 (54.) Ilhan, 4:0 (63.) Weschle, 4:1 (74.) Bertsch, 5:1 (75.) Weschle. – SR: Schätzle (Schönwald). – Z: 240.

FC Denzlingen

FC 03 Radolfzell

0:4 (0:0)

Wenige Tage nach der 0:3-Pokal-Pleite beim FC Denzlingen gastierte der FC 03 Radolfzell erneut im Einbollenstadion. Radolfzell verteidigte tief in der Denzlinger Hälfte und machte dadurch die Räume sehr eng. Der Gastgeber konnte so nur selten für Torgefahr sorgen. Besser machten es die Gäste. In der 20. Minute zirkelte David Galantai einen Freistoß in den Sechzehner. Stricker stieg am höchsten und köpfte, Adrian Winski im FCD-Gehäuse bugsierte die Kugel aber ins Toraus. Die Heimelf hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde zwei gute Möglichkeiten durch Erdem Bayram. Seine Schüsse verfehlten das Tor jedoch. Radolfzell war das bessere Team, auch aufgrund von mehr Biss in den Zweikämpfen.

Gleich nach Wiederanpfiff wurde es gefährlich im Denzlinger Strafraum. Stricker, zunächst per Kopf und danach mit einem strammen Schuss, scheiterte jedoch an Winski. In der 53. Minute war der Keeper dann aber chancenlos. Borislav Kukic setzte sich auf der rechten Seite durch. Sein Zuspiel leitete Stricker fein weiter und Tobias Krüger konnte am zweiten Pfosten einnetzen – 0:1. Denzlingen mühte sich weiter nach vorne, während Radolfzell mit viel Laufarbeit dies unterband. Der eingewechselte Niklas Aichem zimmerte nach 70 Minuten den Ball an den Pfosten. Den Abpraller staubte Krüger sicher ab (0:2). Aichem erhöhte kurz danach auf 0:3, Daniel Wehrle erzielte zwölf Minuten vor Schluss den 0:4-Endstand. Die Gäste nutzten ihre Chancen an diesem trüben Herbsttag optimal aus. Radolfzells Trainer Wolfgang Stolpa war zufrieden: „Wir hatten mehr körperliche Präsenz. In der zweiten Hälfte nutzten wir unsere Chancen optimal. Defensiv haben wir sauber verteidigt und unsere Treffer gemacht.“ (se)

FC Radolfzell: Tkacz (Tor); Ranzenberger (46. Blessing), Hepfer, Stricker, Kukic (60. Aichem), D. Hoxha, Galantai, Luma, Wehrle, Krüger (83. Abdi), Hlavacek (63. Schmidt). – Tore: 0:1 (53.) Krüger, 0:2 (70.) Krüger, 0:3 (72.) Aichem, 0:4 (78.) Wehrle. – SR: Doering (Brigachtal). – Z: 100.