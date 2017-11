Fußball Bodensee-Trio ohne Punkte in der Verbandsliga

In der Fußball-Verbandsliga verliert der FC 03 Radolfzell gegen Stadelhofen mit 0:3. Auch der FC Singen 04 und der 1. FC Rielasingen-Arlen gehen leer aus.

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

SV Stadelhofen

0:3 (0:0)

Eigentlich ging es gut los in Radolfzell, denn in der 4. Minute gab Hoxha den ersten Schuss auf das Tor der Gäste ab. In der 7. Minute landete eine Flanke von Wehrle auf dem Kopf von Hoxha, der das Tor knapp verfehlte. Nach einer Viertelstunde hatte der FC 03 Radolfzell leichte Feldvorteile, aber die klaren Möglichkeiten fehlten. Die Gäste versuchten mit langen Bällen auf Salihu zum Erfolg zu kommen, was aber auch nichts einbrachte. So gingen die Teams mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Nach der Pause kamen die Gäste besser aus der Kabine und bekamen in der 52. Minute einen Handelfmeter zugesprochen. Torjäger Salihu ließ Torhüter Tkacz keine Chance – 0:1. Nach 60 Minuten setzte der FCR wieder mehr auf die Offensive und war dadurch anfällig für Konter. In der 65. Minute war es dann auch soweit: Nach einem tollen Angriff kam der Ball nach rechts zum freistehenden Felka, der Torhüter Tkacz wieder keine Chance ließ und zum 0:2 einschoss. Jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem Foulspiel gab es wieder Elfmeter für die Gäste, doch diesmal konnte Salihu nicht verwandeln und auch der Nachschuss ging nicht ins Tor. In der 75. Minute gab es die nächste große Möglichkeit für die Gäste nach einem Konter, aber der Gästespieler brachte den Ball nach einem Querpass nicht im Tor unter. Radolfzell wechselte jetzt und setzte ganz auf Angriff. In der 79. Minute hatte der FCR eine dicke Möglichkeit, nach herrlicher Flanke von Lauber kam Krüger zum Kopfball, aber der Ball konnte gerade noch geklärt werden. In der 81. Minute dann die Entscheidung in Radolfzell, als Frammelsberger einen Angriff überlegt zum 3:0 abschloss. (km)

FC 03 Radolfzell: Tkacz (Tor); Hepfer, Stricker, Blessing (55. da Silva), Hoxha D., Galantai (77. Vukadinovic), Luma (75. Lauber), Aichem (69. Francisco), Wehrle, Krüger, Hlavacek. – Tore: 0:1 (52.) Salihu, 0:2 (65.) Felka, 0:3 (81.) Frammelsberger. – SR: Satriano (Zell i.W.). – Z: 130.

FC Bad Dürrheim

FC Singen 04

2:0 (0:0)

Singen begann die Partie offensiv. Nach rund zehn Minuten glichen die Kurstädter die Spielanteile aus und nach etwa einer halben Stunde hatte Bad Dürrheim Vorteile. Joshua Woelke (25.) besaß die erste Chance nach einem Eckball. Noch besser war die Gelegenheit des jungen Julian Rönnefarth (36.), der plötzlich frei vor dem Tor stand. Singens Schlussmann Wind parierte den Schuss mit einem Ausfallschritt. Danach hatte Nico Tadic die Chance zum ersten Treffer. Auf der anderen Seite stand die Dürrheimer Abwehr sehr gut und so versuchte es der Gast mit Distanzschüssen.

Vier Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als sich die Dürrheimer belohnten. Nach einer Hereineingabe von Mustafa Akgün stand Ali Sari völlig frei, umkurvte noch den Torhüter und schob ins kurze Eck zum 1:0 ein. Zwei Zeigerumdrehungen später hätte Akgün nachlegen können. Als die Gäste vehement einen berechtigten Freistoß forderten, erreichte Akgün ein langer Pass aus der eigenen Abwehr. Der Torjäger schoss den Ball aber etwas zu hoch, sodass dieser die Querlatte rasierte. In Minute 74 machte es Akgün besser, weil er gedankenschnell handelte. Zunächst legte Tadic einen starken Lauf über den halben Platz hin und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Tadic schoss vom Elfmeterpunkt selbst, doch Wind parierte. Den Abpraller nutzte Akgün und staubte in Torjäger-Manier zum 2:0 ab.

Singen warf nun alles nach vorne, aber Dürrheim agierte weiterhin ruhig und fing die Angriffe ab. Tadic und der eingewechselte Abdullah Cil hatten die letzten Chancen der Gastgeber, während Schlussmann Kapp auf der anderen Seite Mühe hatte, die Körpertemperatur zu halten.

FC Singen 04: Wind (Tor); Ferrone, Mottola, J. Spahija, Notarpietro, Körner, Kohli, Keller, Jeske, L. Spahija (60. Karaki), Gass. – Tore: 1:0 (50.) Sari, 2:0 (74.) Akgün. – SR: Maier (Offenburg). – Z: 110.

FC Auggen

1.FC Rielasingen-Arlen

1:0 (0:0)

Schon nach drei Minuten gab es nach einer Ecke die erste Kopfballchance für Rielasingen durch Alen Lekavski, doch rettete ein Abwehrspieler. Danach übernahm der FC Auggen das Kommando, ging aber mit seinen Großchancen fahrlässig um. Der 1.FC Rielasingen-Arlen stellte sich dann besser auf die stürmischen Gastgeber ein, im Spiel nach vorne blieben sie aber zu ungenau mit zu schnellen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung. Zudem erhielt Alen Lekavski als in der Luft hängende Sturmspitze zu wenig Unterstützung. Die Gastgeber blieben zwingender, zu klaren Chancen kamen sie aber erst wieder in der Schlussphase der ersten Halbzeit. In der 42. Minute wurde Idrissa Khan freigespielt, der sich im Dribbling in eine gute Abschlussposition brachte, aber an Dennis Klose scheiterte. Der Nachschuss von Matthias Dold ging über das Tor, sodass sich die Hegauer mit einem 0:0 in die Halbzeit retteten.

In der zweiten Hälfte rettete Dennis Klose mit einer starken Abwehrarbeit gegen Frederik Wettlin. In der Folge hielten die Gäste die Auggener weit vom eigenen Tor weg und hatten die Situation besser unter Kontrolle. Nach 66 Minuten scheiterte Kevin Kling mit einem Freistoß aus 24 Metern an Auggens Torhüter Elias Kiefl, zuvor war Alen Lekavski im letzten Moment gefoult worden. Die Hegauer wurden nun gefährlicher. Nach 68 Minuten passte Christoph Matt auf Alen Lekavski, dessen Direktabnahme aus zwölf Metern von Elias Kiefl gerade noch zur Ecke geklärt werden konnte. Auf der Gegenseite prallte Dennis Klose nach 76 Minuten bei seinem Rettungsversuch mit Matthias Dold zusammen, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Axel Imgraben scheiterte vom Punkt an Klose, der die Hoffnung auf einen Punktgewinn am Leben hielt. Zumal auch Idrissa Khan mit einem Schuss aus halblinks und der eingewechselte Musu Jaiteh überhastet scheiterten. Auf der Gegenseite verfehlte Christoph Matt mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das Tor ganz knapp. Das 0:0 schien fast schon zementiert, als ein Standard von Idrissa Khan die Rielasinger Defensive nicht konzentriert genug erwischte und der völlig freistehende Steffen Reinecker aus zehn Metern zum Siegtreffer einköpfen konnte. Aufgrund des späten Zeitpunkts des Treffers sicher unglücklich, in Summe der 90 Minuten aber ein verdienter Erfolg. So sah dies auch Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer, der den FC Auggen lobte: „Meine Mannschaft hat beim entscheidenden Standard schlicht geschlafen, obwohl es eine Zuteilung gab.“ (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Dietrich (78. Heller), Kling, Almeida, Bertsch, Winterhalder, Strauß, Lekavski, Berger, Matt, Wellhäuser. – Tor: 1:0 (87.) Reinecker. – SR: Wolf (Rheinfelden). – Z: 220.