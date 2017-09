Fußball Bodensee-Trio ohne Niederlage in der Fußball-Verbandsliga

Der FC Singen 04 siegt gegen Neustadt mit 4:1, der 1. FC Rielasingen-Arlen gewinnt 4:0 beim SV Kuppenheim und der FC 03 Radolfzell punktet in Endingen

Fußball, Verbandsliga

FC Singen 04

FC Neustadt

4:1 (3:0)

Schwungvoll begann der FC Singen 04 sein Heimspiel gegen Neustadt. Nach fünf Minuten hatte Körner die erste gute Möglichkeit, doch er fand seinen Meister im gegnerischen Schlussmann. Nach zehn Minuten erspielten sich die Gastgeber eine weitere große Chance, doch Keller konnte einen Querpass von Körner von der linken Seite nicht im Kasten unterbringen. Auf der Gegenseite kamen die Gäste durch einen 25-Meter-Freistoß zu einer ersten Annäherung an das Tor. In der 20. Minute platzte dann der Knoten, als Körner durch einen prima Pass von Jeske eingesetzt wurde und mit einem Flachschuss in die lange Ecke zum fälligen 1:0 vollendete. Kurz darauf sah Gästestürmer Samma die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit (23.). In der 31. Minute konnte Körner nur durch ein Foul im Strafraum gebremst werden. Den Strafstoß verwandelte Kohli sicher zum 2:0. Jetzt kombinierten sich die Singener immer wieder schön bis zum Tor durch, jedoch ohne Erfolg. Die Nullvierer waren in dieser Phase klar überlegen und zeigten tollen Fußball. In der 34. Minute bediente Körner mit einem Pass von der linken Seite den mitgelaufenen Kohli. Dieser hatte wenig Mühe, den Ball zum 3:0 zu versenken. Nach der vielleicht besten Halbzeit der Saison ging es mit einem verdienten 3:0-Vorsprung in die Kabinen.

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts legte Spahija zum 4:0 nach, als er einen Konter über Jeske und Kohli aus vier Metern frei vor dem Tor abschloss (52.). Die Gastgeber schalteten nun einen Gang zurück und verwalteten das Ergebnis, kamen aber immer wieder durch den überragenden Jeske zu Möglichkeiten, so auch in der 73. Minute, als er aus 25 Metern den Schlussmann zu einer Glanztat zwang. Mit einem Sonntagsschuss direkt in den Winkel sorgte Gutscher für den Ehrentreffer (80.). Danach gab es noch zwei Möglichkeiten für Singen, doch es blieb schlussendlich beim hoch verdienten 4:1-Erfolg. (mab)

FC Singen 04: Wind, Lang, Mottola (62. Ferrone), Spahija J., Körner, Kohli, Keller, Jeske, Kabak (72. Gass), Spahija L., Xani (72. Notarpietro). – Tore: 1:0 (20.) Körner, 2:0 (31./FE) Kohli, 3:0 (34.) Kohli, 4:0 (52.) J. Spahija, 4:1 (80.) Gutscher. – SR: Wieczorek (Stuttgart). – Z: 220. – Bes. Vork.: Rot (23.) für Samma (FC Neustadt).

SV 08 Kuppenheim

1. FC Rielasingen-Arlen

0:4 (0:3)

Die Gastgeber stürmten von Beginn an munter drauf los, doch der Abschluss von Lucas Grünbacher aus zwölf Metern ging dann doch weit über das Tor. Danach hatten die Gäste das Spiel gut im Griff, außer nach neun Minuten, als Grünbacher bis auf die Grundlinie durchkam und auf Simon Götz passte, dieser aber über den Ball schlug. Nach 13 Minuten kombinierten sich die Gäste mit schnellem Passspiel durch die Defensive des SV 08, am Ende dieser Kombination bediente Rene Greuter mit einem Flachpass Sebastian Stark, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einschoss. Nur wenige Sekunden später fast das 0:2, doch Robin Niedhardt wurde im letzten Moment beim Abschluss gestört. Die Gastgeber leisteten sich immer wieder Ballverluste, die von den Gästen genutzt wurden. So auch in der 18. Minute. Der Ball kam zu Gian-Luca Wellhäuser, der mit einem tollen Solo drei Abwehrspieler und Torhüter Nikolai Gogol austanzte und ins leere Tor zum 0:2 einschob. Eine scharfe Hereingabe von Greuter verfehlte dann Wellhäuser vor dem leeren Tor nur um Zentimeter. Nach 36 Minuten Freistoß verlängerte Sebastian Stark einen Freistoß von Benjamin Winterhalder aus 40 Metern per Kopf zum 0:3. In der 44. Minute kam Thorsten Peter gegen Moritz Strauß zu spät und sah Gelb-Rot.

In der 47. Minute schoss Sebastian Stark nach schönem Rückpass von Wellhäuser aus zwölf Metern knapp über das Tor. Nach 54 Minuten wurde Niedhardt bei einem Solo durch ein Foul gestoppt, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aber überraschend aus. Nur zwei Minuten später stand Niedhardt goldrichtig und schoss aus zentraler Position elf Meter vor dem Tor in den Winkel. Mit dem 0:4 war alles geklärt. Die Hegauer blieben spielbestimmend und zelebrierten noch den einen oder anderen schönen Angriff. Nach 74 Minuten die schönste Kombination: Der eingewechselte Marco Mendes spielte Alen Lekavski frei, doch Nikolai Gogol war mit einer Fußabwehr erfolgreich. Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war mit seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Nach der nicht so guten Vorstellung in Offenburg haben wir etwas die taktische Grundordnung verändert, was vor allem in der ersten Halbzeit gut funktioniert hat.“ (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Kling (70. Niederberger), Greuter, Bertsch, Winterhalder, Niedhardt (59. Lekavski), S. Stark (70. Mendes), Berger (70. Leschinski), Matt, Wellhäuser. – Tore: 0:1 (13.) S. Stark, 0:2 (18.) Wellhäuser, 0:3 (36.) S. Stark, 0:4 (56.) Niedhardt. – SR: Zanke (Neulingen). – Z: 220. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (44.) für Peter (SV Kuppenheim).

SV Endingen

FC 03 Radolfzell

2:2 (2:1)

Das Spiel begann für die Kaiserstühler holprig. So schlossen die Gäste den ersten Angriff gleich erfolgreich ab. Alexander Stricker bediente Yannick Lauber und dessen maßgerechte Flanke köpfte Tobias Krüger ins lange Ecke zum 0:1 (7.) ein. Dieser frühe Rückstand hinterließ Spuren und kam dem schnellen Konterspiel der Gästen zusätzlich entgegen. So hatten die Endinger Glück bei einem Flachschuss von Niklas Aichem, den der Keeper Ron Fahlteich gerade noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenken konnte und im Nachfassen sicherte. Die erste nennenswerte Möglichkeit für die Kaiserstühler hatte nach einer halben Stunde Kapitän Manuel Gleichauf, dessen Schuss aber knapp am Pfosten vorbeizischte. Dies war zugleich der Weckruf der Blau-Weißen: Auf der rechten Außenbahn leistete Florian Metzinger die Vorarbeit und seine Flanke versenkte Jonas Pies zum 1:1 (40. ). Fortan lief die Kugel in den Reihen der Gastgeber besser, gepaart mit dem Nachschlag noch vor der Pause durch Niklas Holderers Tor zum 2:1 (44.). Endingen war nach dem Seitenwechsel sofort wieder im Spiel, musste aber dennoch den 2:2-Ausgleich (52.) schlucken, den Stricker mit dem Hinterkopf erzielte. In der letzten halben Stunde gaben die Gastgeber die Richtung vor. Doch trotz guter Möglichkeiten wollte der Siegtreffer nicht mehr gelingen. (khü)

FC Radolfzell: A.Hoxha, Hepfer, Stricker, D.Hoxha, Galantai, Aichem (92. Miezi), Scherer, Macedo, Krüger, Hlavacek, Lauber (68. Ranzenberger). – Tore: 0:1 (7.) Krüger, 1:1 (40.) Pies, 2:1 (44.) Holderer, 2:2 (52.) Stricker. – SR: Hirt (Schönwald). – Z: 175.