Handball Bittere Bilanz für Landesliga-Quintett

Für TV Ehingen, TV Pfullendorf, TuS Steißlingen II, SG Rielasingen-Gottmadingen und HSG Mimmenhausen-Mühlhofen setzt es Niederlagen

Handball, Landesliga

TV Ehingen

Schenkenzell/Sch.

23:35 (10:20)

Ohne Lukasz Stodko, Flaviu Gaie, Filip Galic und Michael Merk war für den TV Ehingen auch gegen den Tabellenvierten der Liga nichts zu holen. Die Schwarzwälder waren den Ehingern in allen Belangen haushoch überlegen und konnten am Ende einen ungefährdeten 35:23 Sieg einfahren.

Wieder einmal erwischten die Hausherren einen katastrophalen Start und konnten erst nach acht Minuten das erste Tor zum 1:5 erzielen. Begünstigt durch die vielen technischen Fehler der Ehinger konnten die Gäste den Spielstand bis zur Halbzeitpause mühelos auf 10:20 hochschrauben.

Nach dem Wechsel bot sich das gleiche Bild. Die Gäste konnten sich sogar einige Verschnaufpausen gönnen, doch sobald die Ehinger den Abstand etwas verkürzen konnten, stellten sie schnell den alten Vorsprung wieder her. Einzig Marcel Kiyici im Ehinger Gehäuse war es letztendlich zu verdanken, dass es am Ende eine nicht noch höhere Niederlage wurde. „Meine Mannschaft hat sich bemüht, aber ohne richtigen Rückraum waren wir chancenlos“, so Trainer Florian Maier. (js)

TV Ehingen: Merk, Kiyici (Tor), Jäger (2), Schädler (4), Bucher, Renz (1), Garcia (1), Sartena (2), Martin Müller, Marcel Müller (1), Stengele, Güntert (7/2), Ilgenstein (5/1).

TV Pfullendorf

TuS Oberhausen

24:34 (12:18)

TVP-Trainer Arno Uttenweiler konnte auf einen 13 Mann starken Kader zurückgreifen. Die ersten fünf Minuten gehörten den professionell aufspielenden Oberhausenern (0:3). Die Gäste blieben von Pfullendorfs Versuch, aufzuschließen, völlig unbeeindruckt, setzten vier Treffer in Serie und vergrößerten den Abstand (3:8/13.). Pfullendorf fand nicht zum gewohnten Tempospiel und blieb immer wieder an der starken Abwehr des Gegners hängen. So stand es zur Pause 18:12 für die Gäste. Auch in der zweiten Halbzeit fehlte bei den Linzgauern der unbändige Kampfeswille. Oberhausen baute den Vorsprung auf zehn Tore aus (18:28/52.) und gewann verdient mit 34:24.

Pfullendorfs Trainer Arno Uttenweiler war vom Auftritt seiner Spieler nicht angetan: „Wir hatten einfach zu viele Fehlwürfe und sind zu früh ins Hintertreffen geraten. Gegen eine solch routinierte Mannschaft ist es verdammt schwer, einen Rückstand wieder aufzuholen, vor allem auch, weil wir in keinster Weise zu unserem Spiel gefunden haben.“ (sta)

TVP: Thews, Yaren (Tor); Augustin (1), Blocherer, F. Brändlin (2), T. Brändlin (3), Hegge (1), Kempf, Lehmann, Luu Duc (3), Scheitler, Staudacher (10/4), Sugg (4).

HSG Freiburg

SG Rielasingen/Gott.

35:24 (17:11)

Tabellenführer Freiburg konnte schnell mit 6:1 in Führung gehen und in den folgenden Minuten sogar auf 9:2 erhöhen. Das Überzahlspiel der Gastgeber mit der Herausnahme des Torhüters funktionierte dann aber nicht so gut. Auch ein gut aufgelegter Andi Wieland im Tor der Gäste hatte großen Anteil daran, dass die SG immer näher rückte und beim Spielstand von 13:9 sogar die Hoffnung aufkam, dass man das Spiel spannend gestalten könnte. Technische Fehler in den letzten fünf Minuten führten dann aber dazu, dass sich die Gastgeber bis zur Halbzeit auf 17:11 absetzen konnten.

Nach der Pause blieb der Vorsprung der Hausherren bis zur 45. Minute konstant bei acht Toren, ehe den Gästen die Puste ausging. So konnte Freiburg das Spiel mit 35:24 für sich entscheiden. (tl)

SG Rielasingen/Gottmadingen: Wieland (Tor, 2), Lutsch (1), Frank (5/1), Plesse (4/1), Keßler (9), Raff (1), Löchle, Partenheimer (2), Feucht, Lehmann.

TV Herbolzheim

TuS Steißlingen II

27:25 (17:16)

Das Spiel gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen. Mit nur einem Tor Rückstand ging der TuS Steißlingen II in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte konnten die Hegauer am TV Herbolzheim dranbleiben, jedoch hatte man Schwierigkeiten, den BWOL erfahrenen David Knezovic in den Griff zu bekommen. Er allein trug 15 Treffer bei. Mit den Südbadenliga erfahrenen Florian Troxler und Janik Pommeranz konnten die Gastgeber das Spiel routiniert und clever herunterspielen.

Beim TuS Steißlingen konnten vor allem Simon Hautmann sowie Fabian Rihm und David Maier überzeugen. „Ich bin stolz auf meine Spieler. Sie haben gekämpft und versucht, über die gesamte Zeit diszipliniert zu spielen. Leider war das Siebenmeter-Verhältnis von 7:1 nicht ganz fair, was den Spielverlauf sicherlich etwas verändert hat“, sagte TuS-Trainer Sascha Spoo. (fw)

TuS Steißlingen II: Beck, Beetz (Tor); Daniel Maier (1), David Maier (4), Tassone (3), Hilpert (3), Rihm (5), Gattinger, Hautmann (7), Wiedemann (1), Benzinger (3), Schriever.

SG Gutach/Wolfach

HSG Mimmenhausen-M.

30:20 (15:9)

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen kassierte beim Tabellenzweiten SG Gutach/Wolfach eine deutliche 20:30-Niederlage. Die Linzgauer kamen nie richtig ins Spiel, nur Spielmacher Florian Schweda und Torwart Simon Jegler konnten überzeugen. Schon nach acht Minuten lagen die Gäste mit 1:5 hinten. Nach dem 2:10 (16.) konnten die Gäste den Rückstand zur Pause (15:9) nur wenig verkürzen. Die SG Gutach/Wolfach konnte sich in der 47. Minute einen Zehntore-Vorsprung herausspielen (25:15), den sie bis zum Schlusspfiff beim 30:20 aufrecht erhielt. (tav)

HSG MM: Jegler, Boitor, Pröbstle (3), Schweda (8/3), Dahm (2), F.Kugler (1), Walther, Kornetzky (1), Hosu (2), Schlegel, Maier (1), D. Kugler (2).