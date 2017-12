Ausdauersport Bis zu 2000 Starter werden beim Megathlon

Der 14. Bodensee Megathlon findet im kommenden Jahr am 21. und 22. Juli in Radolfzell statt, die Onlineanmeldung läuft bereits.

Ausdauersport: Bei der 14. Ausgabe des „Bodensee Megathlon Radolfzell“ am 21. und 22. Juli 2018 mit dem Dreh- und Angelpunkt Herzenbad wird das bewährte Erfolgskonzept der Multisport-Veranstaltung in Radolfzell am Bodensee fortgesetzt.

Die etablierten Kategorien und Wettbewerbe werden ebenso beibehalten wie das umfangreiche Rahmenprogramm auf dem attraktiven Herzenbadgelände direkt am Seeufer. Die Erfahrung zeigt, dass viele der teilnehmenden Hobbysportler Wiederholungstäter und damit fast schon Stammkunden sind. Vor allem die vielen Vereins- und Firmenmannschaften, die als Fünferteam an den Start gehen, bilden neben den gut 100 Einzelstartern das Gerüst des Megathlons.

Auch diesmal werden die Sportlerinnen und Sportler in das Gewässer des Untersees eintauchen und die 1,5 Kilometer lange Schwimmstrecke in Angriff nehmen, aufs Rennrad steigen, um die 42 Kilometer entlang des Sees, durch die abwechslungsreiche Landschaft der Höri und über den berüchtigten Schienerberg mit seinen 600 Höhenmetern zurücklegen sowie auf die flache und schnelle 20 Kilometer lange Inlinestrecke gehen. Mit dem Mountainbike bestreiten die Athletinnen und Athleten 600 Höhenmeter verteilt auf 36 Kilometer und laufen die abschließenden zehn Kilometer durch die attraktive Altstadt und den Stadtpark von Radolfzell zum Ziel im Herzenbad.

Der Veranstalter erwartet für 2018 erneut bis zu 2000 Teilnehmer, die entweder einzeln, zu zweit oder im Fünferteam den 14. Megathlon bewältigen werden. Die Anmeldegebühren bleiben unverändert. Schnellentschlossene profitieren bei einer Registrierung bis zum 31. Januar 2018 erneut von günstigen Frühbucher-Konditionen. Das Online-Meldeportal ist seit Kurzem geöffnet, und der Anmeldschluss ist auf den 13. Juli 2018, also eine Woche vor der Veranstaltung, terminiert. Ebenfalls in Planung ist die Wiederholung der 2017 erstmals ausgeführten Beachparty direkt am Seeufer im Herzenbad.

