Leichtathletik Bezirksathleten zeigen Topleistungen zum Schluss

Starke Bezirksathleten bei IBL-Meisterschaften. Guter Auftritt zum Saisonende in Tettnang.

Leichtathletik: Die Leichtathleten aus dem Bodenseekreis, aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, trafen sich in Tettnang, um gegeneinander anzutreten. Auch zum Ende der Saison konnten die Bezirksathleten bei den Meisterschaften der Internationalen Bodensee Leichtathletik (IBL) noch beachtliche Leistungen erbringen und machten es somit in der einen oder anderen Disziplin der Konkurrenz aus den Nachbarländern nicht leicht.

Für einen überlegenen Sieg sorgte Nadine Ckovric (U14) vom LC Überlingen im Hochsprung. Mit 1,51m kam sie knapp an ihre Persönliche Bestleistung (PB) von 1,52m heran und ließ ihren Gegnerinnen mit zwölf Zentimetern Vorsprung keine Chance. Im Kugelstoßen wurde sie mit neuer PB von 10,24m Vizemeisterin. In der gleichen Altersklasse sicherte sich Amelie Arians vom TV Engen im 75m-Lauf in 10,61s ebenfalls den zweiten Platz in einem knappen Finale. Auf der 60m-Hürdenstrecke zeigte Marisa Jurtz vom LC Überlingen wieder einmal ihr Können und konnte sich am Ende über Platz drei in einer Zeit von 10,56s freuen. Im 800m Lauf siegten zwei Konstanzerinnen. Julia Schlien (2:39,92min) wurde vor ihrer Vereinskameradin Clara Holm (2:41,42min) IBL-Meisterin. Im Ballwurf musste sich Julia Schlien mit einer Weite von 40,50m ihrer Teamkollegin Patricia Gandor (TV Konstanz), die den Ball auf die Siegesweite von 41,50m warf, geschlagen geben. In der Staffel belegten die Sprinterinnen des TV Konstanz mit Julia Schlien, Julia Haake, Emilia Regenscheit und Lisa Kaiser den zweiten Rang.

Den Staffelsieg holten sich die U16-Mädchen vom TV Engen über die 4x100m in einer Zeit von 53,57s. In der Besetzung Amelie Arians, Magdalena Meßmer, Joanna Berger und Maren Singer wurden sie IBL-Meister. Zwei weitere Siege für den TV Engen holte Sabrina Strötzel. Im Hochsprung übersprang sie eine für sie respektable Höhe von 1,56m und ließ die Konkurrenz damit locker hinter sich. Im Weitsprung gelangen ihr fünf Fünf-Meter-Sprünge, wobei der weiteste von 5,29m zum Sieg reichte. Auch Maren Singer durfte sich über einen Titel und Wimpel freuen. Über 100m sprintete sie ihrer Konkurrenz davon und siegte in einer Zeit von 13,61s. Magdalena Meßmer wurde im gleichen Rennen in 13,97s Dritte.

In der Altersklasse W14 belohnte sich Elisabeth Clemens von der LG Salemertal durch ihre gute Leistung mit zwei Podestplätzen. Im Kugelstoßen wurde sie mit einer Weite von 9,10m Dritte und im Diskuswurf gewann sie mit 25,68m Silber. Joanna Berger vom TV Engen holte sich mit 19,35m (PB) die Bronzemedaille. Im Speerwurf erzielte Jessica Roth von der LG Salemertal eine Weite von 27,30m und erreichte damit den zweiten Platz.

Bei den Mädchen W12 war Clara Endres vom LC Überlingen erfolgreich. Im Hürdenlauf belegte sie in einer Zeit von 11,08s Platz zwei und im Weitsprung mit einer Weite von 4,34m den dritten Platz. Im Kugelstoßen gelang Cäcilie Metzger von der LG Salemertal ein Stoß auf 6,17m, damit wurde sie Vizemeisterin. Siegreich war Mia Gottschlich vom TV Konstanz, die im Ballwurf mit 34m ihre PB knapp verpasste, aber sich dennoch den Meistertitel holen konnte.

Die Altersklasse der Jungs M15 war an diesem Tag gut vertreten. Einen weiteren Sieg für den LC Überlingen konnte Leon Gruber im 100m-Springt einfahren. Mit einer persönlichen Bestleistung von 11,86s war er der einzige Sprinter, der unter der Zwölf-Sekunden-Marke blieb. Den zweiten Platz konnte sich Gabriel Küchler vom TV Engen in einer Zeit von 12,35s holen. Beide konnten schon ihren Zeitvorlauf für sich entscheiden. Gleich zwei IBL-Meistertitel sicherte sich Gabriel im Kugelstoßen (12,83m) und im Diskuswurf (40,42m). Zwei dritte Plätze belegte Paul Kübler von der LG Salemertal. Im Weitsprung konnte er die Fünf-Meter-Marke knapp überspringen (5,01m), und im Speerwurf sicherte er sich mit einer Weite von 34,96m den Podestplatz.

Erfolgreichster M-14-Athlet war Ben Bichsel von der LG Radolfzell, auch wenn er sich den teils starken österreichischen und Schweizer Athleten hat geschlagen geben müssen. Zum Ende der Saison zeigte er noch einmal, was in ihm steckt und sorgte im Speerwurf (39,08m) und Weitsprung (5,17m) für neue persönliche Bestleistungen. In beiden Disziplinen wurde er Dritter. Im Hürdenlauf kam er nach 12,73s ins Ziel und im Hochsprung kam er mit 1,58m bis auf zwei Zentimeter an seine PB heran. Hier durfte er sich über die Silbermedaillen freuen. Ebenfalls Zweiter wurde David Wieland vom TV Konstanz in seiner Paradediszplin, dem 800m-Lauf, den er in einer Zeit von 2:29,09 min absolvierte.

In der M13 knackte Tim Jansen (LC Überlingen) im Kugelstoßen die Zehn-Meter-Marke und kam damit auf Platz drei. In der M12 landete Oskar Padberg vom TV Konstanz im Ballwurf auf dem zweiten Platz mit einer Weite von 43,50m. Er hatte sehr viel Pech dabei. Der siegreiche Schweizer erzielte die gleiche Weite, hatte aber den besseren zweitweitesten Wurf. (mb)

