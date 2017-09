Leichtathletik Bezirksathleten mit starken Leistungen in Oberndorf

Die Leichtathleten aus dem Bezirk überzeugen mit guten Ergebnissen bei den kurzfristig angesetzten Regionalmeisterschaften.

Leichtathletik: An den kurzfristig angesetzten Regionalmeisterschaften in Oberndorf nahmen Athleten aus Singen und Radolfzell teil. Bei kühlem und feuchtem Wetter erzielten sie einige gute Ergebnisse.

Zunächst gewann die 4x100m-Staffel des StTV Singen der U20 mit Annika Petereit, Melina Schmitt, Lena Skowronek, Tabea Geßler in 53,17s. Lena Skowronek gewann im Weitsprung mit 5,19m vor Melina Schmitt (4,90m) und über 200m in 27,14s. Schmitt wurde Dritte über 100m in 14,08s (Vorlauf 13,72s) und Zweite im Hochsprung mit 1,53m. Gessler wurde dreimal Dritte. Im Kugelstoßen stieß sie die Kugel auf 9,25m, im Diskuswurf war sie 28,92m und im Speer konnte sie mit 32,10m eine neue Bestleistung erzielen. Petereit sprang 1,40m hoch (Platz drei) und warf den Speer auf 24,30m.

Auch die Radolfzeller Athleten holten Regionaltitel. Tom Bichsel (U18) gewann im Speerwurf mit 51,22m und den Diskuswurf mit 32,30m. Im Weitsprung wurde er Zweiter mit 5,66m. David Katter überzeugte über 800m in sehr guten 2:04min, und auch im Speerwurf warf er mit 37,80m neue Bestleistung. Moritz Zähringer wurde Dritter im Weitsprung mit 5,35m und gewann über 200m in 25,79m. Alexander Hoch (U20) warf im Speer Bestleistung mit 46,60m und im Diskus mit 32,80m (jeweils Platz eins). Diskusspezialistin Sarah Schillinger (U20) siegte überlegen mit 39,06m bei schwierigen Bedingungen. Friederike Weingarten (U20) gewann über 100m in 13,74s. (her)