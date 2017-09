Fußball Beste Laune beim FC Überlingen

Beim Landesliga-Aufsteiger FC 09 Überlingen blickt man nach der kleinen Erfolgsserie optimistisch in die Zukunft

Fußball, Landesliga: Der Auftakt von Rückkehrer FC Überlingen in die Landesliga war durchaus vielversprechend mit einem 1:1-Unentschieden bei der DJK Donaueschingen, die durchaus zum erweiterten Feld der Titelanwärter gezählt wird. Doch dann kam es heftig für den Aufsteiger: neun Gegentreffer und null Punkte aus den beiden folgenden Spielen. „Das F.A.L.-Spiel war schlicht und einfach schlecht, in Löffingen haben wir uns vor allem in der ersten Hälfte dumm angestellt“, fasst Überlingens Trainer Florian Stemmer zusammen und nennt auch die Hauptursache, die allerdings die meisten Landesliga-Trainer kennen: Urlauber.

Dennoch ist er insgesamt mit der Moral und auch mit dem Trainingsbesuch seiner Schützlinge zufrieden und nun, nach drei Siegen in Folge, ist „die Stimmung natürlich gut“, so Stemmer. Und obwohl am Wochenende, beim 2:0-Derbyssieg gegen den FC RW Salem, wieder drei Spieler urlaubsbedingt fehlten, hatte Stemmer eher die Qual der Spielerwahl. „Das ist eine homogene Truppe mit einer hohen mannschaftlichen Geschlossenheit, da fällt es schwer zu entscheiden, wer auf die Bank muss“, umreißt Stemmer sein aktuelles Aufstellungsproblem. Können da die nicht eingesetzten Spieler, trotz regelmäßigem Training, die Entscheidung des Trainers nachvollziehen oder fliegt da auch mal ein Trikot in Ribéry-Manier bei einer Auswechslung durch die Luft? „Bis jetzt noch nicht“, so Stemmer, der aber erkennt: „Da ist natürlich keiner begeistert, aber jeder akzeptiert das.“

Doch der Erfolg hat auch mit der Entwicklung der unterschiedlichen Mannschaftsteile zu tun. Neun Gegentreffer in zwei Spielen setzte es in der Startphase der Saison, zuletzt aber nur ein Tor in drei Spielen – kein Zufall aus Stemmers Sicht: „Die beiden Innenverteidiger haben sich gefunden und machen ihre Sache jetzt wirklich klasse. Und auch auf den Außenbahnen wird gut gearbeitet.“ Und da ist vorne ja noch der Regionalliga erfahrene Marc Kuczkowski, dem beide Treffer gegen Salem gelangen.

Mit der kleinen Siegesserie im Rücken können die Überlinger die nächsten Aufgaben eine Spur entspannter angehen, mit zehn Punkten auf dem Konto haben sie sich in die obere Tabellenhälfte hochgearbeitet. Doch das kommende Gastspiel beim FC Schonach, dem Überraschungsteam der noch jungen Saison, hat es in sich. „Natürlich fahren wir dort hin, um etwas mitzunehmen“, betont Stemmer, „wir haben vor der Spielstärke des FC Schonach Respekt, aber keine Angst.“