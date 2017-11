Handball Besonders schmerzhafte Niederlage für TuS Steißlingen

Der TuS Steißlingen spielt gegen die TSG Söflingen lange den besseren Handball, veliert aber beim abgezockten Gegner mit 27:31.

Handball, Oberliga

TSG Söflingen

TuS Steißlingen

31:27 (14:13)

Die Vorzeichen für ein erfolgreiches Spiel waren gut aus Sicht des TuS Steißlingen, waren doch bis auf William Gaus alle Spieler mit an Bord. Dementsprechend motiviert gingen die Steißlinger in das Spiel und wollten nach dem Sieg gegen Weilstetten die nächsten Zähler einfahren. Mit einer gut eingestellten 6:0-Abwehr kam der TuS ausgezeichnet ins Spiel. Nach Ballgewinn wurde blitzschnell umgeschaltet, und innerhalb von wenigen Minuten führten die Hegauer mit 0:3 (5.). Diesen Vorsprung verteidigte der TuS zunächst, jedoch leisteten sich die Gäste in dieser frühen Phase einige leichtsinnige Fehler oder Abschlüsse. So verkürzten die Gastgeber aus Ulm auf 5:6 (14.).

Danach brachte sich Steißlingen durch viele Zeitstrafen selbst in die Bredouille, und in der 19. Minute glich Söflingen das erste Mal zum 8:8 aus. Die Hegauer versuchten es in der Folge mit dem siebten Feldspieler, was gegen Weilstetten hervorragend funktioniert hatte. Doch nicht so dieses Mal: Zwei einfache technische Fehler wurden von Söflingen mit zwei Würfen ins leere Tor bestraft und es stand 10:8 (20.). Bis zur Halbzeit konnte sich dann keine der beiden Mannschaften mehr weiter absetzen und es ging beim Stand von 14:13 in die Kabinen.

Obwohl Steißlingen bis dato keine gute Leistung gezeigt hatte, war der TuS immer noch im Spiel. Gleich nach der Pause folgte die beste Phase der Gäste. Rechtsaußen Thomas Lindner glich zum 15:15 (33.), aus und kurz danach hieß es 16:18 (38.). Es sollte aber nicht weiter so gut laufen. Die Abwehr wurde etwas unsicherer, und im Angriff fand der TuS gegen die gute 5:1-Defensive der Gastgeber immer weniger Lücken. Dennoch gestalteten die Hegauer die Partie weiterhin ausgeglichen.

Nach dem 22:22 (49.) rannte Steißlingen aber oftmals kopflos in die Abwehr der Gegner, und der bestrafte die einfachen Fehler kompromisslos. Innerhalb von zwei Minuten zog die TSG auf 25:22 davon. Steißlingen kämpfte weiter verbissen um den Anschluss und hatte beim Stand von 26:25 (54.) die Chance auf den Ausgleich. Diese wurde nicht genutzt, Söflingen erhöhte im Gegenzug auf 27:25. Beim Stand von 29:25 drei Minuten vor Schluss war das Spiel quasi gelaufen, und am Ende schmerzte die bittere 27:31-Niederlage besonders, da der TuS an einem guten Tag die Chance auf den Sieg gehabt hätte.

„Die Mannschaft hat sich von den sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen verrückt machen lassen. Damit, dass wir als Aufsteiger keine Lobby bei den Schiedsrichtern haben, müssen wir souveräner umgehen“, sagte TuS-Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (1), Dannenmayer, Lennart Sieck (2), M. Gaus, Lindner (1), Dreher (1), Nägele (2), Biedermann (6/2), Storz (2), Ströhle (2), Rothkirch (1), Wildöer (8). – Z: 300.