Fußball-Landesliga Bernd Filzinger verlässt SC Markdorf

Der Trainer des Fußball-Landesligisten ist von seinem Amt zurückgetreten. Die Trennung soll der Mannschaft neue Impulse geben, hofft Filzinger

Fußball, Landesliga: Der Trainer des SC Markdorf, Bernd Filzinger, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. „Aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Wochen, die trotz ansprechender Leistungen zu fünf Niederlagen am Stück geführt haben, stellt Bernd Filzinger sein Amt zur Verfügung“, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Zuletzt hatte der Club auf eigenem Platz mit 1:4 gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler verloren und belegt derzeit Platz neun in der Tabelle der Fußball-Landesliga. „Nach der sehr engen, guten, aber doch aufreibenden Arbeit in den letzten dreieinhalb Jahren kann man eine gewisse Abnutzung zwischen Mannschaft und Trainer erkennen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Filzinger habe mit diesem Schritt ein Zeichen setzen und dem Verein damit weiterhelfen wollen, um den „notwendigen Ruck und das Freisetzen aller Kräfte für die letzten vier Spiele vor der Winterpause zu erreichen“.

Gerhard Klank, Abteilungsleiter des SC Markdorf, betont, dass die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt sei. „Bernd Filzinger hat uns schon vor ein paar Wochen informiert, dass er zum Ende der Saison eine neue Herausforderung suchen will. Daher kam seine Entscheidung für uns auch nicht gänzlich überraschend“, versichert Klank. „Wir möchten uns aber ausdrücklich für die erfolgreiche gemeinsame Zeit, verbunden mit dem Aufstieg in die Landesliga, bedanken, und wünschen Bernd Filzinger für kommende Aufgaben alles erdenklich Gute“, so der Abteilungsleiter des Landesligisten weiter. Ein Nachfolger für Filzinger soll nach Möglichkeit noch in dieser Woche präsentiert werden, bis dahin wird Co-Trainer Georg Winter in der Verantwortung stehen.

Bernd Filzinger selbst bekräftigt, dass die Trennung ohne böses Blut über die Bühne gegangen sei. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Der SC Markdorf liegt mir schließlich sehr am Herzen“, sagt Filzinger, gibt aber zu verstehen, dass der Schritt zum richtigen Zeitpunkt erfolgt sei: „Ich will keine Mannschaft übergeben, die komplett am Boden liegt. Jetzt kann ein Nachfolger noch das Ruder herumreißen.“ Probleme mit den Spielern habe er keine gehabt, nur das Gefühl, „beim einen oder anderen nicht mehr das Maximale herausholen zu können“. Da der Kader des SC Markdorf zu klein sei, habe er hier auch keine Möglichkeiten gehabt, mit Sanktionen zu arbeiten, um mehr aus den Kickern herauskitzeln zu können. Ein neues Engagement habe er noch nicht in Sicht. „Ich bin für einige Zeit erst mal offline“, erzählt Filzinger, stellt aber klar: „Dem Fußball bleibe ich natürlich treu!“