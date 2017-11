Fußball-Landesliga Bernd Filzinger nicht mehr Trainer des SC Markdorf

Der Trainer der ersten Mannschaft des SC Markdorf, Bernd Filzinger, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten.

"Aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Wochen, die trotz ansprechenden Leistungen zu fünf Niederlagen am Stück geführt haben, stellt Bernd Filzinger sein Amt zur Verfügung", teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Zuletzt hatte der Club auf eigenem Platz mit 1:4 gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler verloren und belegt derzeit Platz neun in der Tabelle. "Die sehr enge, gute, aber doch aufreibende Arbeit in den letzten dreieinhalb Jahren hat eine gewisse Abnutzung zwischen Mannschaft und Trainer erkennen lassen", so die Vereinsführung weiter. Filzinger habe mit diesem Schritt ein Zeichen setzen und dem Verein damit weiterhelfen wollen, um den "notwendigen Ruck und das Freisetzen aller Kräfte für die letzten vier Spiele vor der Winterpause zu erreichen".Gerhard Klank, Abteilungsleiter des SC Markdorf, betont, dass die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt sei. "Wir möchten uns ausdrücklich für die erfolgreiche gemeinsame Zeit, verbunden mit dem Aufstieg in die Landesliga, bedanken, und wünschen Bernd Filzinger für kommende Aufgaben alles erdenklich Gute", so Klank.