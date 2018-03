Handball Benjamin Schweda: "Wir werden es schaffen"

Benjamin Schweda, verletzter Allrounder der HSG Konstanz, spricht im SÜDKURIER-Interview über seine Comeback-Pläne und das wichtige Heimspiel seiner Mannschaftskollegen am Samstag gegen Zweitligist Aue.

Herr Schweda, wie läuft’s bei Ihnen?

Ich befinde mich gerade zwischen meinen beiden Operationen. Die erste in der Sportklinik Pforzheim mit Entnahme von Knochenmaterial aus dem Beckenknochen ist sehr gut verlaufen. Ich kann fast alles machen – bis auf Handball spielen. Nun muss ich bis Juni Geduld haben, bis meine zweite Operation mit Aufbau des Kreuzbandes ansteht. Danach sind noch neun Monate Pause bis zu meinem Comeback angepeilt.

Sie haben das Geschehen in der 2. Bundesliga von außen verfolgt. Die HSG ist mit sechs Punkten nach der Spielpause wieder zurück im Geschäft. Warum?

Bis auf Sebastian Bösing und mich ist die Mannschaft nun komplett, wir können auf einen großen Kader zurückgreifen, die Belastung auf viele Schultern verteilen und viel wechseln. Zudem sind nun alle Neuen gut in der Liga und der Mannschaft angekommen und es dreht sich zu unseren Gunsten. In der Hinrunde haben wir die knappen Spiele noch verloren, nun gelingt es uns, sie für uns zu entscheiden.

Sie haben Ihren Vertrag bis Juni 2019 bei der HSG verlängert. Ein Vertrauensbeweis in dieser Situation?

Ich war natürlich sehr glücklich, als der Verein auf mich zugekommen ist. Mein Ziel ist es, wieder fit zu werden und im März 2019 mein Comeback bei derHSG Konstanz zu geben. Es war somit die perfekte Lösung für mich, hier bei meinem Heimatverein, wo ich mich wohl fühle und bleiben möchte.

Mit einem Sieg am Samstag könnte die HSG mit Aue die Plätze tauschen und würde dann auf einem Nichtabstiegsplatz stehen. Was erwarten Sie von diesem Spiel?

Spielerisch zwar nicht das beste Handballspiel, dafür eines auf kämpferisch höchstem Level. Ich denke, dass die HSG mit dem Schwung der letzten Erfolge leicht im Vorteil ist und mit den eigenen Fans im Rücken die knappe 23:28-Niederlage aus dem Hinspiel gutmachen kann.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Sie im nächsten Jahr in der 2. Bundesliga Ihr Comeback feiern können?

Unsere Spieler haben in den letzten beiden Jahren viele knappe Spiele gemeistert und dabei unglaublichen Kampfgeist demonstriert. Außerdem haben wir in der letzten Saison bereits Erfahrung im Abstiegskampf gesammelt. Das macht mich zuversichtlich, dass wir es wieder schaffen werden. Man merkt auch, wie eng alles in dieser verrückten Liga ist. Rimpar und Balingen verlieren überraschend gegen unsere Konkurrenten, deshalb denke ich auch, dass wir bis Saisonende noch einige Überraschungen erleben und am Ende erneut ein Happy End feiern werden.

Zur Person

Benjamin Schweda (24) wurde in Überlingen geboren. Bei der HSG Konstanz hat der Allrounder alle Jugendmannschaften durchlaufen. Nach einer schweren Kreuzband-Verletzung Mitte November 2017 kämpft sich Schweda langsam zurück und hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2019 verlängert. (joa)