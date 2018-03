Handball Bei Konstantin Poltrum ist "der Spaß wieder da"

Konstantin Poltrum, Torwart der HSG Konstanz, begeistert die Fans in der Schänzlehalle mit 22 Paraden und 45 Prozent abgewehrte Würfe

Handball, 2. Bundesliga: 22 Paraden, davon ein Siebenmeter, und 45 Prozent abgewehrte Würfe: Die über 1350 Fans der HSG Konstanz waren zurecht begeistert vom Auftreten ihres Schlussmanns Konstantin Poltrum beim so wichtigen 33:27-Sieg gegen Aue.

Nach einer Schwächephase durch Probleme im Mittelhandknochen, knüpft Poltrum auch dank einer wieder deutlich stabileren Deckung seiner Mannschaft an die starken Leistungen der letzten Spielzeit an. „Ich glaube, ich bin ganz gut in die Partie gekommen“, ordnet der Ex-Hüttenberger seine famose Leistung ein. „Ich konnte mich ganz gut auf mein Spiel konzentrieren und ein gutes Gleichgewicht zwischen den Wurfbildern der Schützen und meinem eigenen Ding finden.“

Dabei war das Abstiegsduell zwischen Konstanz und Aue in der ersten Halbzeit keines für Torhüter, mit viel Tempo, schneller Mitte und „einem irren Hin und Her“, wie HSG-Cheftrainer Daniel Eblen zusammenfasste. Die Abwehrreihen hatten so ein schweres Spiel – und die beiden Schlussmänner sowieso. Dennoch hatte Poltrum kurz vor der Pause schon elfmal seine Finger entscheidend am Ball (45 Prozent). Immer, wenn eine gute und überlegen spielende HSG doch noch einmal ins Wanken geraten konnte, erstickte der 1,95 Meter große Schlaks alle Auer Träume im Keim. Lieber als über die eigene Leistung spricht der Keeper jedoch über die „Entwicklung der Mannschaft seit mehreren Spielen. Uns ist es gelungen, Fehlerquellen abzustellen, wir haben in kniffligen Situationen etwas mehr Erfahrung und zeigen uns deutlich cleverer als in der Hinrunde“, sagt der gebürtige Hesse.

Egal ob von außen, aus dem Rückraum, vom Kreis oder sogar völlig frei im Gegenstoß: Der Hexer im Konstanzer Kasten war bald in den Köpfen der EHV-Akteure und dort nicht mehr herauszubekommen. Am Ende feierte der 24-Jährige den Heimsieg und den Sprung auf die Nichtabstiegsplätze und stimmte die „Humba“ mit den Fans an. „Wir werden von einer kleinen Euphoriewelle getragen“, freut er sich. „Der Spaß ist da und es ist toll, nun mal wieder über dem Strich zu stehen.“ So falle schon etwas Druck ab, aber „wir sind nicht weniger konzentriert. Mit Erfolg ist nur alles leichter.“

Wie zerbrechlich das Erfolgsgebilde sein kann, musste er in der Hinrunde selbst erfahren, als er versuchte, sich mit einem Haarriss im Mittelhandknochen in den Dienst der Mannschaft zu stellen – dies aber nicht gelang. „Seit ich mich wieder auf meine Leistung, statt auf meinen Körper konzentrieren kann, läuft es besser“, erklärt Poltrum. „Das darf keine Entschuldigung für meine Leistungen sein, aber unsere Abwehr steht nun auch wieder besser. Gerade Michael Oehlers Rückkehr macht sich deutlich bemerkbar.“