Schwimmen Begeisternder Schwimmsport in Singen

Beim 21. Hohentwiel-Festival der Jüngsten überzeugt der Nachwuchs mit packenden Wettkämpfen.

Schwimmen: 130 Neun- bis Zwölfjährige aus Österreich, der Schweiz und Baden-Württemberg sorgten beim 21. Internationalen Junior-AquaSphere-Hohentwiel-Festival im Schwimmen im Singener Hallenbad in 609 Einzel- und 40 Staffelstarts für begeisternden und in vielen Rennen packenden Schwimmsport. Waren es bei den Mädchen vor allem die Elfjährigen des SC Schaffhausen mit Ella Nodari/Amelie Reisacher und des SV Baar mit Celia Bartel, die in den schnellsten Läufen glänzten, so drückten bei den Jungs die Zwölfjährigen Alessandro Axmann (SSF Singen) und Flavio Bucca (SC Kreuzlingen) der Veranstaltung ihren Stempel auf. Dahinter beeindruckten unter anderem Aaron Hurst (2007) und Nico Röhm (2006) vom TV Mengen, die als Vielfachsieger ihrem Verein im Medaillenspiegel Platz eins (13/4/5) vor Schaffhausen (9/10/12) und Bregenz (7/3/5) sicherten.

Die Ehrenpreise für die punktbesten Leistungen gingen bei den Jungs an Alessandro Axmann (SSF Singen/415 Punkte) vor Flavio Bucca (Kreuzlingen/401) und Cyrill Spreiter (Kreuzlingen/351), bei den Mädchen an Ella Nodari (Schaffhausen/536) vor Celia Bartel (Baar-CH/504) und Amelie Reisacher (Schaffhausen/486). Ein fast identisches Bild gab es in den Staffeln über 4x50 m Lagen und 4x50 m Freistil. Bei den Mädchen lieferten sich der SC Schaffhausen und der SV Baar packende Kopf-an-Kopf-Rennen, die immer erst auf der letzten Bahn zugunsten des SC Schaffhausen entschieden wurden. Bei den Jungs sicherte sich der SC Kreuzlingen als hoher Favorit in der Lagenstaffel erst auf der letzten Bahn den Sieg vor den SSF Singen (Lewin Rau, Kim Koch, Alessandro Axmann, Paul Wilsberg). In der Freistilstaffel setzte sich – erneut erst auf der letzten Bahn – das Quartett der SSF Singen (Alessandro Axmann, Paul Wilsberg, Nils Weber, Lewin Rau) gegen das Kreuzlinger Team durch und konnte neben den Goldmedaillen auch die Staffelsieger-Ehrenpreise in Empfang nehmen.

Für die Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen, denen für die Ausrichtung von den teilnehmenden Vereinen wieder viel Lob gezollt wurde, war es aber auch ein großer sportlicher Erfolg: So erzielte das Team von Bettina Heck und Norbert Mayer in den absolvierten 58 Einzelrennen 53 Bestzeiten und mit allen fünf Staffel-Startschwimmern ebenfalls persönliche Bestmarken, was eine herausragende 92-prozentige Bestzeitenquote ergab, an der alle 13 SSF-Starter beteiligt waren.

Goldmedaillen erschwammen sich die Freistilstaffel der Jungs (2:15,93 Minuten) und Alessandro Axmann über 50/100 m Freistil (0:29,55 / 1:03,06) und 100 m Lagen (1:13,89). Silber/Bronze gingen an die Lagenstaffel der Jungs, sowie in Einzelrennen an Paul Wilsberg (50/100 m Freistil, 50/100 m Rücken, 50 m Schmetterling, 100 m Lagen), Kim Koch (50/100 m Brust, 100 m Lagen/Rücken), Alessandro Axmann (50/100 m Rücken, 50 m Schmetterling), Levin Rau (50/100 m Rücken), Nils Weber (50 m Brust) und Paulina Kampka (50 m Rücken).

Für die Jüngsten des SSF-Teams, die zum Teil als Neunjährige gegen die Zehnjährigen antreten mussten, hingen die Trauben noch zu hoch, aber Alexander Rau, Ben Böttcher, Gabriel Niermann, Jana Bold, Leon Eidel und Nathalie Hieber trugen mit 20 persönlichen Bestmarken maßgeblich zur 92-prozentigen SSF-Bestzeitenquote bei.