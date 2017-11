Handball Begeisternder Auftritt der HSG Konstanz

Der Zweitliga-Nachwuchs schlägt den direkten Konkurrenten JSG Echaz-Erms mit 41:27.

Handball, A-Jugend-Bundesliga

HSG Konstanz

JSG Echaz-Erms

41:27 (20:17)

Letzte Woche auswärts noch chancenlos, ließ die A-Jugend der HSG Konstanz nun vor eigenem Publikum einen 41:27 (20:17)-Kantersieg folgen – gegen den bisherigen Tabellensechsten JSG-Echaz-Erms. Nicht nur aufgrund der enormen Bedeutung des Duells gegen einen direkten Konkurrenten war die Reaktion des Zweitliga-Nachwuchses beachtlich, auch die Art und Weise wusste die Zuschauer zu begeistern.

Nur einer dämpfte die Euphorie: Trainer Thomas Zilm. „Wir haben die Chancen ergriffen, die uns der Gegner geboten hat – und das waren einige“, trat der B-Lizenzinhaber trotz des furiosen Sieges gegen einen chancenlosen Gegner auf die Bremse. „Wir haben das dankend angenommen.“ Für den HSG-Coach war der Sieg trotz 14 Toren Differenz zu wenig. „Vom Optimum waren wir doch noch einiges entfernt“, sagte Zilm. „Vor allem haben wir zu viele Chancen ausgelassen und einige Zeit gebraucht, um in der Abwehr die Stabilität zu finden.“

Zu Beginn war denn auch erneut großes Unheil für die Konstanzer zu befürchten. 0:4 und 1:5 stand es nach acht Minuten – und vieles erinnerte an die Vorwoche. Kein Zugriff in der Abwehr, massig Fehler im Aufbauspiel und im Zweikampfverhalten immer wieder unterlegen. Doch ausgerechnet eine Zeitstrafe für das eigene Team schien die HSG wachgerüttelt zu haben. Hendrik Dahm und Julian Kirschmann verkürzten in Unterzahl gleich doppelt und gaben den Startschuss zur Aufholjagd, die Jonas Hadlich erstmals zum 7:7-Ausgleich nutzte. Bis zur Führung sollte es aber noch einige Zeit dauern, ehe Felix Fehrenbach auf 13:12 stellte (22.). Schon vor der Pause zog die HSG auf bis zu vier Tore davon, aber alle Dämme brachen schließlich in der zweiten Hälfte.

Von Minute zu Minute schraubten die Gastgeber das Ergebnis in die Höhe und kamen über ein 28:20 (50.) zur ersten Zehn-Tore-Führung (33:23), die bis zum Schlusspfiff noch ausgebaut wurde. Mit zunehmend sicherer Deckung, höherem Tempo und einem immer besser in Fahrt kommenden Moritz Ebert zwischen den Pfosten wurden die Schwaben überrollt.

Am Ende kam nach vielen Wechseln und drückender Überlegenheit jeder Konstanzer Feldspieler auf einen Treffer. Hätte die HSG nicht noch einige freie Chancen im Konterspiel ausgelassen, nicht nur Thomas Zilm wäre noch zufriedener gewesen. Genie und Wahnsinn wechselten sich dabei ab. Sven Koester etwa hielt einen Wurf fest, und seine Vorderleute zauberten einen herrlichen Tempo-Spielzug auf die Platte, den Hendrik Dahm zum 37:24 vollendete – davor wurden aber wieder Tempogegenstöße ausgelassen. Dennoch hat die HSG Konstanz wieder ihr anderes Gesicht gezeigt. Zilm: „Das war wichtig für den Kopf. Jeder hat gesehen, was er kann und zu was wir imstande sind. Ich beurteile nur die Leistung meines Teams, die war in Ordnung. Das Wichtigste war jedoch, dass wirklich jeder Einzelne den Drang zum Tor offenbart hat, auch die zweite Reihe.“

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (2), Volz (7), Michelberger (3), Dahm (3), Hadlich (9/1), Kirschmann (1), Schamberger (1), Mauch (3/1), Dierberger (2), Polis (3), Schmidt (1), Schlegel (6).